Klasse CMoneyFixedRisk

CMoneyFixedRisk ist eine Klasse für die Implementierung von Algorithmus für den Handel mit dem festen Risiko.

Beschreibung

Klasse CMoneyFixedRisk implementiert einen Algorithmus für Eintritt in den Markt mit einem festen Risikowert, der beim Einrichten angegeben war.

Deklaration

   class CMoneyFixedRisk: public CExpertMoney

Kopf

   #include <Expert\Money\MoneyFixedRisk.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneyFixedRisk

Gruppen der Klassenmethode

Methoden zu Risiko- und Geldmanagement.

 

virtual CheckOpenLong

Bestimmt das Volumen für Eröffnung einer Long-Position

virtual CheckOpenShort

Bestimmt das Volumen für Eröffnung einer Short-Position

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

Methoden geerbt von der Klasse CExpertMoney

Percent, ValidationSettings, CheckReverse

 