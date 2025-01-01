Klasse CMoneyFixedRisk
CMoneyFixedRisk ist eine Klasse für die Implementierung von Algorithmus für den Handel mit dem festen Risiko.
Beschreibung
Klasse CMoneyFixedRisk implementiert einen Algorithmus für Eintritt in den Markt mit einem festen Risikowert, der beim Einrichten angegeben war.
Deklaration
class CMoneyFixedRisk: public CExpertMoney
Kopf
#include <Expert\Money\MoneyFixedRisk.mqh>
Vererbungshierarchie
CMoneyFixedRisk
Gruppen der Klassenmethode
Methoden zu Risiko- und Geldmanagement.
virtual CheckOpenLong
Bestimmt das Volumen für Eröffnung einer Long-Position
virtual CheckOpenShort
Bestimmt das Volumen für Eröffnung einer Short-Position
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Methoden geerbt von der Klasse CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
Methoden geerbt von der Klasse CExpertMoney