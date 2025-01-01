Klasse CMoneyFixedMargin
CMoneyFixedMargin ist eine Klasse für die Implementierung von Algorithmus für den Handel mit der festen Margin.
Beschreibung
Klasse CMoneyFixedMargin implementiert einen Algorithmus für Eintritt in den Markt mit einem festen Marginniveau, das beim Einrichten angegeben war.
Deklaration
class CMoneyFixedMargin: public CExpertMoney
Kopf
#include <Expert\Money\MoneyFixedMargin.mqh>
Vererbungshierarchie
CMoneyFixedMargin
Gruppen der Klassenmethode
Methoden zu Risiko- und Geldmanagement.
virtual CheckOpenLong
Bestimmt das Volumen für Eröffnung einer Long-Position
virtual CheckOpenShort
|
Bestimmt das Volumen für Eröffnung einer Short-Position
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Methoden geerbt von der Klasse CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
Methoden geerbt von der Klasse CExpertMoney