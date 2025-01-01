DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienKlassen von KapitalmanagementCMoneyFixedMargin 

Klasse CMoneyFixedMargin

CMoneyFixedMargin ist eine Klasse für die Implementierung von Algorithmus für den Handel mit der festen Margin.

Beschreibung

Klasse CMoneyFixedMargin implementiert einen Algorithmus für Eintritt in den Markt mit einem festen Marginniveau, das beim Einrichten angegeben war.

Deklaration

   class CMoneyFixedMargin: public CExpertMoney

Kopf

   #include <Expert\Money\MoneyFixedMargin.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneyFixedMargin

Gruppen der Klassenmethode

Methoden zu Risiko- und Geldmanagement.

 

virtual CheckOpenLong

Bestimmt das Volumen für Eröffnung einer Long-Position

virtual CheckOpenShort

Bestimmt das Volumen für Eröffnung einer Short-Position

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

Methoden geerbt von der Klasse CExpertMoney

Percent, ValidationSettings, CheckReverse, CheckClose

 