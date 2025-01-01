- Signale von Accelerator Oscillator
Dieses Signalmodul basiert auf Marktmodelle des Indikators Tripple Exponential Moving Average. Der Mechanismus der Handelsentscheidungen auf Grundlage von Signalmodule ist im separaten Bereich beschrieben.
Bedingungen zur Signalgenerierung
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Bedingungen, unter denen der Modul ein Signal dem Expert Advisor überträgt.
|
Signaltyp
|
Beschreibung der Bedingungen
|
Zum Kauf
|
|
Zum Verkauf
|
|
Nicht gegen den Kauf
|
Der Preis ist über dem Indikator.
|
Nicht gegen den Verkauf
|
Der Preis ist unter dem Indikator.
Hinweis
In Abhängigkeit von der Arbeitsmodus des Expert Advisor ("Every Tick" oder "Open Price") wird der analysierte Balken entweder der aktuelle Balken (mit Index 0), oder der letzte gebildete Balken (mit Index 1).
Anpassbare Einstellungen
Dieses Modul hat die folgende anpassbare Einstellungen:
|
Parameter
|
Beschreibung
|
Weight
|
Gewicht des Modulsignals ist im Bereich von 0 bis 1.
|
PeriodMA
|
Mittelwertzeitraum des Indikators.
|
Shift
|
Verschiebung des Indikators entlang der Zeitachse (in Balken).
|
Method
|
Applied
|
Preistyp für die Berechnung von Indikatorwerten.