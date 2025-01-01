Signale des Oszillators Williams Percent Range

Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Oszillators Williams Percent Range. Der Mechanismus der Handelsentscheidungen auf Grundlage von Signalmodule ist im separaten Bereich beschrieben.

Bedingungen zur Signalgenerierung

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Bedingungen, unter denen der Modul ein Signal dem Expert Advisor überträgt.

Signaltyp Beschreibung der Bedingungen Zum Kauf Umkehr nach dem überverkauften Niveau — Oszillator hat sich nach oben umgekehrt und sein Wert am analysierten Balken ist hinter dem überverkauften Niveau (der Standardwert ist -80). Divergenz — das erste analysierte Tal des Oszillators ist kleiner als das vorherige, und das entsprechende Preistal ist tiefer, als das vorherige. Zum Verkauf Umkehr nach dem überkauften Niveau — Oszillator hat sich nach unten umgekehrt und sein Wert am analysierten Balken ist hinter dem überkauften Niveau (der Standardwert ist -20). Divergenz — die erste analysierte Höhe des Oszillators ist kleiner als die vorherige, und das entsprechende Preishöhe ist höher, als die vorherige. Nicht gegen den Kauf Der Oszillatorwert wächst am analysierten Balken. Nicht gegen den Verkauf Der Oszillatorwert fällt am analysierten Balken.

Hinweis

In Abhängigkeit von der Arbeitsmodus des Expert Advisor ("Every Tick" oder "Open Price") wird der analysierte Balken entweder der aktuelle Balken (mit Index 0), oder der letzte gebildete Balken (mit Index 1).

Beachten Sie, dass der Oszillator Williams Percent Range eine invertierte Skala hat. Sein Maximalwert ist -100, und der Minimalwert ist 0.

Anpassbare Einstellungen

Dieses Modul hat die folgende anpassbare Einstellungen: