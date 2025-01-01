DokumentationKategorien
CTrailingNone-Klasse

CTrailingNone ist eine Stub-Klasse. Man muss sie für Initialisierung eines Trailing-Objekts in der CExpert-Klasse verwenden, wenn die Handelsstrategie keinen Position-Trailing-Algorithmus hat.

Beschreibung

CTrailingNone implementiert keine Trailing-Algorithmen. The Methoden zur Überprüfung von Trailing-Bedingungen geben immer false zurück.

Deklaration

class CTrailingNone: public CExpertTrailing

Kopf

   #include <Expert\Trailing\TrailingNone.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

              CTrailingNone

Gruppen der Klassenmethode

Methoden zur Überprüfung der Trailing-Bedingungen

 

virtual CheckTrailingStopLong

Eine Stub-Methode zur Überprüfung, ob die Long-Position geändert werden soll

virtual CheckTrailingStopShort

Eine Stub-Methode zur Überprüfung, ob die Short-Position geändert werden soll

