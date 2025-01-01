CTrailingNone-Klasse

CTrailingNone ist eine Stub-Klasse. Man muss sie für Initialisierung eines Trailing-Objekts in der CExpert-Klasse verwenden, wenn die Handelsstrategie keinen Position-Trailing-Algorithmus hat.

Beschreibung

CTrailingNone implementiert keine Trailing-Algorithmen. The Methoden zur Überprüfung von Trailing-Bedingungen geben immer false zurück.

Deklaration

class CTrailingNone: public CExpertTrailing

Kopf

#include <Expert\Trailing\TrailingNone.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CExpertBase CExpertTrailing CTrailingNone

Gruppen der Klassenmethode

Methoden zur Überprüfung der Trailing-Bedingungen virtual CheckTrailingStopLong Eine Stub-Methode zur Überprüfung, ob die Long-Position geändert werden soll virtual CheckTrailingStopShort Eine Stub-Methode zur Überprüfung, ob die Short-Position geändert werden soll