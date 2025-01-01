CTrailingNone-Klasse
CTrailingNone ist eine Stub-Klasse. Man muss sie für Initialisierung eines Trailing-Objekts in der CExpert-Klasse verwenden, wenn die Handelsstrategie keinen Position-Trailing-Algorithmus hat.
Beschreibung
CTrailingNone implementiert keine Trailing-Algorithmen. The Methoden zur Überprüfung von Trailing-Bedingungen geben immer false zurück.
Deklaration
|
class CTrailingNone: public CExpertTrailing
Kopf
|
#include <Expert\Trailing\TrailingNone.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CTrailingNone
Gruppen der Klassenmethode
|
Methoden zur Überprüfung der Trailing-Bedingungen
|
|
virtual CheckTrailingStopLong
|
Eine Stub-Methode zur Überprüfung, ob die Long-Position geändert werden soll
|
virtual CheckTrailingStopShort
|
Eine Stub-Methode zur Überprüfung, ob die Short-Position geändert werden soll
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
|
Methoden geerbt von der Klasse CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
|
Methoden geerbt von der Klasse CExpertTrailing