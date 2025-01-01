Signale von Oszillator Bears Power

Dieses Signal-Modul basiert auf die Marktmodelle des Oszillators Bears Power. Der Mechanismus der Handelsentscheidungen auf Grundlage von Signalmodule ist im separaten Bereich beschrieben.

Bedingungen zur Signalgenerierung

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Bedingungen, unter denen der Modul ein Signal dem Expert Advisor überträgt.

Signaltyp Beschreibung der Bedingungen Zum Kauf Umkehr — Oszillator hat sich nach oben umgekehrt und sein Wert am analysierten Balken ist unter 0. Divergenz — das erste analysierte Tal des Oszillators ist kleiner als das vorherige, und das entsprechende Preistal ist tiefer, als das vorherige. Der Oszillator sollte nicht über Null steigen. Zum Verkauf Keine Verkaufssignale. Nicht gegen den Kauf Der Wert des Oszillators unter 0. Nicht gegen den Verkauf Keine Signale.

Hinweis

In Abhängigkeit von der Arbeitsmodus des Expert Advisor ("Every Tick" oder "Open Price") wird der analysierte Balken entweder der aktuelle Balken (mit Index 0), oder der letzte gebildete Balken (mit Index 1).

Anpassbare Einstellungen

Dieses Modul hat die folgende anpassbare Einstellungen: