Signale von Awesome Oscillator

Dieses Signalmodul basiert auf Marktmodelle des Indikators Awesome Oscillator. Der Mechanismus der Handelsentscheidungen auf Grundlage von Signalmodule ist im separaten Bereich beschrieben.

Bedingungen zur Signalgenerierung

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Bedingungen, unter denen der Modul ein Signal dem Expert Advisor überträgt.

Signaltyp Beschreibung der Bedingungen Zum Kauf Untertasse — der Indikatorwert wächst am analysierten Balken, und er fiel am vorherigen Balken mit beiden Werten größer als 0. Nulldurchgang — der Indikatorwert am analysierten Balken ist größer als 0, und es war kleiner als 0 am vorherigen Balken. Divergenz — das erste analysierte Tal des Indikators ist kleiner als das vorherige, und das entsprechende Preistal ist tiefer, als das vorherige. Der Indikator sollte nicht über Null steigen. Zum Verkauf Untertasse — der Indikatorwert fällt am analysierten Balken, und er wuchs am vorherigen Balken mit beiden Werten kleiner als 0. Nulldurchgang — der Indikatorwert am analysierten Balken ist kleiner als 0, und es war größer als 0 am vorherigen Balken. Divergenz — die erste analysierte Höhe des Indikators ist kleiner als die vorherige, und das entsprechende Preishöhe ist höher, als die vorherige. Der Indikator sollte nicht unter Null fallen. Nicht gegen den Kauf Der Indikatorwert wächst am analysierten Balken. Nicht gegen den Verkauf Der Indikatorwert fällt am analysierten Balken.

Hinweis

In Abhängigkeit von der Arbeitsmodus des Expert Advisor ("Every Tick" oder "Open Price") wird der analysierte Balken entweder der aktuelle Balken (mit Index 0), oder der letzte gebildete Balken (mit Index 1).

Anpassbare Einstellungen

Dieses Modul hat die folgende anpassbare Einstellungen: