Signale des Indikators Envelopes

Dieses Signalmodul basiert auf Marktmodelle des Indikators Envelopes. Der Mechanismus der Handelsentscheidungen auf Grundlage von Signalmodule ist im separaten Bereich beschrieben.

Bedingungen zur Signalgenerierung

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Bedingungen, unter denen der Modul ein Signal dem Expert Advisor überträgt.

Signaltyp

Beschreibung der Bedingungen

Zum Kauf
  • Auf dem analysierten Balken ist die Preis nah an der unteren Linie des Indikators.

Envelopes - Kaufsignal

 

  • Auf dem analysierten Balken hat die Preis die obere Linie des Indikators überschritten.

Envelopes - Kaufsignal

Zum Verkauf
  • Auf dem analysierten Balken ist die Preis nah an der oberen Linie des Indikators.

Envelopes - Verkaufssignal

 

  • Auf dem analysierten Balken hat die Preis die untere Linie des Indikators überschritten.

Envelopes - Verkaufssignal

Nicht gegen den Kauf

Keine Signale.

Nicht gegen den Verkauf

Keine Signale.

Hinweis

In Abhängigkeit von der Arbeitsmodus des Expert Advisor ("Every Tick" oder "Open Price") wird der analysierte Balken entweder der aktuelle Balken (mit Index 0), oder der letzte gebildete Balken (mit Index 1).

Anpassbare Einstellungen

Dieses Modul hat die folgende anpassbare Einstellungen:

Parameter

Beschreibung

Weight

Gewicht des Modulsignals ist im Bereich von 0 bis 1.

PeriodMA

Berechnungszeitraum des Indikators.

Shift

Verschiebung des Indikators entlang der Zeitachse (in Balken).

Method

Mittelungsverfahren.

Applied

Preistyp für die Berechnung von Indikatorwerten.

Deviation

Die Abweichung der Envelope-Grenzen von der Mittellinie (MA) als Prozentsatz.

 