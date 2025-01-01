Signale des Indikators Envelopes

Dieses Signalmodul basiert auf Marktmodelle des Indikators Envelopes. Der Mechanismus der Handelsentscheidungen auf Grundlage von Signalmodule ist im separaten Bereich beschrieben.

Bedingungen zur Signalgenerierung

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Bedingungen, unter denen der Modul ein Signal dem Expert Advisor überträgt.

Signaltyp Beschreibung der Bedingungen Zum Kauf Auf dem analysierten Balken ist die Preis nah an der unteren Linie des Indikators. Auf dem analysierten Balken hat die Preis die obere Linie des Indikators überschritten. Zum Verkauf Auf dem analysierten Balken ist die Preis nah an der oberen Linie des Indikators. Auf dem analysierten Balken hat die Preis die untere Linie des Indikators überschritten. Nicht gegen den Kauf Keine Signale. Nicht gegen den Verkauf Keine Signale.

Hinweis

In Abhängigkeit von der Arbeitsmodus des Expert Advisor ("Every Tick" oder "Open Price") wird der analysierte Balken entweder der aktuelle Balken (mit Index 0), oder der letzte gebildete Balken (mit Index 1).

Anpassbare Einstellungen

Dieses Modul hat die folgende anpassbare Einstellungen: