Signale von Moving Average

Dieses Signalmodul basiert auf Marktmodelle des Indikators Moving Average. Der Mechanismus der Handelsentscheidungen auf Grundlage von Signalmodule ist im separaten Bereich beschrieben.

Bedingungen zur Signalgenerierung

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Bedingungen, unter denen der Modul ein Signal dem Expert Advisor überträgt.

Signaltyp

Beschreibung der Bedingungen

Zum Kauf
  • Ungeformter Durchstich. Der Preis hat durch den Indikator nach unten gegangen (Open-Preis des analysierten Balkens ist über der Indikatorlinie, der Close-Preis ist darunter), aber der Indikator wächst (schwaches Signal auf dem Rückzug aus der Indikatorlinie).

Moving Average - Kaufsignal

 

  • Durchgang von Moving Average. Der Preis hat durch den Indikator nach oben gegangen (Open-Preis des analysierten Balkens ist unter der Indikatorlinie, der Close-Preis ist darüber), aber der Indikator wächst (starkes Signal auf).

Moving Average - Kaufsignal

 

  • Geformter Durchstich. Der Preis hat den Indikator mit dem unteren Schatten gekreuzt (Preise Open und Close des analysierten Balkens sind über der Indikatorlinie, der Low-Preis ist darunter), aber der Indikator wächst (Signal auf dem Rückzug aus der Indikatorlinie).

Moving Average - Kaufsignal

 

Zum Verkauf
  • Ungeformter Durchstich. Der Preis hat durch den Indikator nach oben gegangen (Open-Preis des analysierten Balkens ist unter der Indikatorlinie, der Close-Preis ist darüber), aber der Indikator fällt (schwaches Signal auf dem Rückzug aus der Indikatorlinie).

Moving Average - Verkaufssignal

 

  • Durchgang von Moving Average. Der Preis hat durch den Indikator nach unten gegangen (Open-Preis des analysierten Balkens ist über der Indikatorlinie, der Close-Preis ist darunter), aber der Indikator fällt (starkes Signal auf).

Moving Average - Verkaufssignal

 

  • Geformter Durchstich. Der Preis hat den Indikator mit dem oberen Schatten gekreuzt (Preise Open und Close des analysierten Balkens sind unter der Indikatorlinie, der High-Preis ist darüber), aber der Indikator fällt (Signal auf dem Rückzug aus der Indikatorlinie).

Moving Average - Verkaufssignal

Nicht gegen den Kauf

Der Preis ist über dem Indikator.

Nicht gegen den Verkauf

Der Preis ist unter dem Indikator.

Hinweis

In Abhängigkeit von der Arbeitsmodus des Expert Advisor ("Every Tick" oder "Open Price") wird der analysierte Balken entweder der aktuelle Balken (mit Index 0), oder der letzte gebildete Balken (mit Index 1).

Anpassbare Einstellungen

Dieses Modul hat die folgende anpassbare Einstellungen:

Parameter

Beschreibung

Weight

Gewicht des Modulsignals ist im Bereich von 0 bis 1.

PeriodMA

Mittelwertzeitraum des Indikators.

Shift

Verschiebung des Indikators entlang der Zeitachse (in Balken).

Method

Mittelungsverfahren.

Applied

Preistyp für die Berechnung von Indikatorwerten.

 