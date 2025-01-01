DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienKlassen von KapitalmanagementCMoneyFixedLot 

Klasse CMoneyFixedLot

CMoneyFixedLot ist eine Klasse für die Implementierung von Algorithmus für den Handel mit festem Lot.

Beschreibung

Klasse CMoneYFixedLot implementiert einen Algorithmus für Eintritt in den Markt mit einem festen Lot, das beim Einrichten angegeben war.

Deklaration

   class CMoneyFixedLot: public CExpertMoney

Kopf

   #include <Expert\Money\MoneyFixedLot.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneyFixedLot

Gruppen der Klassenmethode

Initialisierung

 

Lots

Setzt Handelsvolumen

virtual ValidationSettings

Überprüft die Einstellungen

Methoden zu Risiko- und Geldmanagement.

 

virtual CheckOpenLong

Bestimmt das Volumen für Eröffnung einer Long-Position

virtual CheckOpenShort

Bestimmt das Volumen für Eröffnung einer Short-Position

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

Methoden geerbt von der Klasse CExpertMoney

Percent, CheckReverse, CheckClose

 