Klasse CMoneyFixedLot
CMoneyFixedLot ist eine Klasse für die Implementierung von Algorithmus für den Handel mit festem Lot.
Beschreibung
Klasse CMoneYFixedLot implementiert einen Algorithmus für Eintritt in den Markt mit einem festen Lot, das beim Einrichten angegeben war.
Deklaration
class CMoneyFixedLot: public CExpertMoney
Kopf
#include <Expert\Money\MoneyFixedLot.mqh>
Vererbungshierarchie
CMoneyFixedLot
Gruppen der Klassenmethode
Initialisierung
Setzt Handelsvolumen
virtual ValidationSettings
Überprüft die Einstellungen
Methoden zu Risiko- und Geldmanagement.
virtual CheckOpenLong
Bestimmt das Volumen für Eröffnung einer Long-Position
virtual CheckOpenShort
Bestimmt das Volumen für Eröffnung einer Short-Position
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Methoden geerbt von der Klasse CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
Methoden geerbt von der Klasse CExpertMoney