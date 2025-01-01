DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienModule der HandelssignaleSignale von Oszillator Bulls Power 

Signale von Oszillator Bulls Power

Dieses Signal-Modul basiert auf die Marktmodelle des Oszillators Bulls Power. Der Mechanismus der Handelsentscheidungen auf Grundlage von Signalmodule ist im separaten Bereich beschrieben.

Bedingungen zur Signalgenerierung

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Bedingungen, unter denen der Modul ein Signal dem Expert Advisor überträgt.

Signaltyp

Beschreibung der Bedingungen

Zum Kauf

Keine Kaufsignale.

Zum Verkauf
  • Umkehr — Oszillator hat sich nach unten umgekehrt und sein Wert am analysierten Balken ist über 0.

Bulls Power - Verkaufssignal

  • Divergenz — die erste analysierte Höhe des Oszillators ist kleiner als die vorherige, und das entsprechende Preishöhe ist höher, als die vorherige. Der Oszillator sollte nicht unter Null fallen.

Bulls Power - Verkaufssignal

Nicht gegen den Kauf

Keine Signale.

Nicht gegen den Verkauf

Der Wert des Oszillators über 0.

Hinweis

In Abhängigkeit von der Arbeitsmodus des Expert Advisor ("Every Tick" oder "Open Price") wird der analysierte Balken entweder der aktuelle Balken (mit Index 0), oder der letzte gebildete Balken (mit Index 1).

Anpassbare Einstellungen

Dieses Modul hat die folgende anpassbare Einstellungen:

Parameter

Beschreibung

Weight

Gewicht des Modulsignals ist im Bereich von 0 bis 1.

PeriodBulls

Der Berechnungszeitraum des Oszillators.