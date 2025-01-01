Signale von Oszillator Bulls Power

Dieses Signal-Modul basiert auf die Marktmodelle des Oszillators Bulls Power. Der Mechanismus der Handelsentscheidungen auf Grundlage von Signalmodule ist im separaten Bereich beschrieben.

Bedingungen zur Signalgenerierung

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Bedingungen, unter denen der Modul ein Signal dem Expert Advisor überträgt.

Signaltyp Beschreibung der Bedingungen Zum Kauf Keine Kaufsignale. Zum Verkauf Umkehr — Oszillator hat sich nach unten umgekehrt und sein Wert am analysierten Balken ist über 0. Divergenz — die erste analysierte Höhe des Oszillators ist kleiner als die vorherige, und das entsprechende Preishöhe ist höher, als die vorherige. Der Oszillator sollte nicht unter Null fallen. Nicht gegen den Kauf Keine Signale. Nicht gegen den Verkauf Der Wert des Oszillators über 0.

Hinweis

In Abhängigkeit von der Arbeitsmodus des Expert Advisor ("Every Tick" oder "Open Price") wird der analysierte Balken entweder der aktuelle Balken (mit Index 0), oder der letzte gebildete Balken (mit Index 1).

Anpassbare Einstellungen

Dieses Modul hat die folgende anpassbare Einstellungen: