Dieses Signalmodul basiert auf Marktmodelle des Indikators Accelerator Oscillator. Der Mechanismus der Handelsentscheidungen auf Grundlage von Signalmodule ist im separaten Bereich beschrieben.

Bedingungen zur Signalgenerierung

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Bedingungen, unter denen der Modul ein Signal dem Expert Advisor überträgt.

Signaltyp

Beschreibung der Bedingungen

Zum Kauf
  • Der Indikatorwert größer als 0 und wächst am analysierten und vorherigen Balken.

Accelerator Oscillator - Kaufsignal

 

  • Der Indikatorwert unter 0 und wächst am analysierten und zwei vorherigen Balken.

Accelerator Oscillator - Kaufsignal

Zum Verkauf
  • Der Indikatorwert unter 0 und fällt am analysierten und zwei vorherigen Balken.

Accelerator Oscillator - Verkaufssignal

 

  • Der Indikatorwert größer als 0 und fällt am analysierten und zwei vorherigen Balken.

Accelerator Oscillator - Verkaufssignal

Nicht gegen den Kauf

Der Indikatorwert wächst am analysierten Balken.

Nicht gegen den Verkauf

Der Indikatorwert fällt am analysierten Balken.

Hinweis

In Abhängigkeit von der Arbeitsmodus des Expert Advisor ("Every Tick" oder "Open Price") wird der analysierte Balken entweder der aktuelle Balken (mit Index 0), oder der letzte gebildete Balken (mit Index 1).

Anpassbare Einstellungen

Dieses Modul hat die folgende anpassbare Einstellungen:

Parameter

Beschreibung

Weight

Gewicht des Modulsignals ist im Bereich von 0 bis 1.