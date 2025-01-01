Signale von Accelerator Oscillator

Dieses Signalmodul basiert auf Marktmodelle des Indikators Accelerator Oscillator. Der Mechanismus der Handelsentscheidungen auf Grundlage von Signalmodule ist im separaten Bereich beschrieben.

Bedingungen zur Signalgenerierung

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Bedingungen, unter denen der Modul ein Signal dem Expert Advisor überträgt.

Signaltyp Beschreibung der Bedingungen Zum Kauf Der Indikatorwert größer als 0 und wächst am analysierten und vorherigen Balken. Der Indikatorwert unter 0 und wächst am analysierten und zwei vorherigen Balken. Zum Verkauf Der Indikatorwert unter 0 und fällt am analysierten und zwei vorherigen Balken. Der Indikatorwert größer als 0 und fällt am analysierten und zwei vorherigen Balken. Nicht gegen den Kauf Der Indikatorwert wächst am analysierten Balken. Nicht gegen den Verkauf Der Indikatorwert fällt am analysierten Balken.

Hinweis

In Abhängigkeit von der Arbeitsmodus des Expert Advisor ("Every Tick" oder "Open Price") wird der analysierte Balken entweder der aktuelle Balken (mit Index 0), oder der letzte gebildete Balken (mit Index 1).

Anpassbare Einstellungen

Dieses Modul hat die folgende anpassbare Einstellungen: