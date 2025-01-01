- Build
Gibt den Wert der entsprechenden Eigenschaft der Umgebung des MQL5-Programms zurück. Die Eigenschaft muss ein string-Wert sein.
string InfoString(
Parameter
property_id
[in] Identifikator der Eigenschaft. Kann einen der Werte der Enumeration ENUM_TERMINAL_INFO_STRING sein.
Rückgabewert
Wert vom Typ string.
Hinweis
Der Wert der Eigenschaft wird mit der Funktion TerminalInfoString()bestimmt.