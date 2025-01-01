DokumentationKategorien
InfoString

Gibt den Wert der entsprechenden Eigenschaft der Umgebung des MQL5-Programms zurück. Die Eigenschaft muss ein string-Wert sein.

string  InfoString(
   int  property_id      // Identifikator der Eigenschaft
   );

Parameter

property_id

[in]  Identifikator der Eigenschaft. Kann einen der Werte der Enumeration ENUM_TERMINAL_INFO_STRING sein.

Rückgabewert

Wert vom Typ string.

Hinweis

Der Wert der Eigenschaft wird mit der Funktion TerminalInfoString()bestimmt.