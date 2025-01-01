DokumentationKategorien
CTrailingMA-Klasse

CTrailingMA ist eine Klasse für die Implementierung von Algorithmen für Position-Trailing aufgrund den Werten von Moving Average.

Beschreibung

CTrailingMA implementiert Einen Algorithmus für Position-Trailing aufgrund den Werten von Moving Average mit den angegebenen Parameter auf dem vorherigen Balken.

Deklaration

class CTrailingMA: public CExpertTrailing

Kopf

   #include <Expert\Trailing\TrailingMA.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

              CTrailingMA

Gruppen der Klassenmethode

Initialisierung

 

Period

Setzt den period-Parameter von Moving Average

Shift

Setzt den shift-Parameter von Moving Average

Method

Setzt den method-Parameter von Moving Average

Applied

Setzt den applied-Parameter von Moving Average

virtual InitIndicators

Initialisiert Indikatoren und Zeitreihen

virtual ValidationSettings

Überprüft die Einstellungen

Methoden zur Überprüfung der Trailing-Bedingungen

 

virtual CheckTrailingStopLong

Findet hinzu, ob die Long-Position geändert werden soll

virtual CheckTrailingStopShort

Findet heraus, ob die Short-Position geändert werden soll

