CTrailingMA-Klasse

CTrailingMA ist eine Klasse für die Implementierung von Algorithmen für Position-Trailing aufgrund den Werten von Moving Average.

Beschreibung

CTrailingMA implementiert Einen Algorithmus für Position-Trailing aufgrund den Werten von Moving Average mit den angegebenen Parameter auf dem vorherigen Balken.

Deklaration

class CTrailingMA: public CExpertTrailing

Kopf

#include <Expert\Trailing\TrailingMA.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CExpertBase CExpertTrailing CTrailingMA

Gruppen der Klassenmethode

Initialisierung Period Setzt den period-Parameter von Moving Average Shift Setzt den shift-Parameter von Moving Average Method Setzt den method-Parameter von Moving Average Applied Setzt den applied-Parameter von Moving Average virtual InitIndicators Initialisiert Indikatoren und Zeitreihen virtual ValidationSettings Überprüft die Einstellungen Methoden zur Überprüfung der Trailing-Bedingungen virtual CheckTrailingStopLong Findet hinzu, ob die Long-Position geändert werden soll virtual CheckTrailingStopShort Findet heraus, ob die Short-Position geändert werden soll