CTrailingMA-Klasse
CTrailingMA ist eine Klasse für die Implementierung von Algorithmen für Position-Trailing aufgrund den Werten von Moving Average.
Beschreibung
CTrailingMA implementiert Einen Algorithmus für Position-Trailing aufgrund den Werten von Moving Average mit den angegebenen Parameter auf dem vorherigen Balken.
Deklaration
class CTrailingMA: public CExpertTrailing
Kopf
#include <Expert\Trailing\TrailingMA.mqh>
Vererbungshierarchie
CTrailingMA
Gruppen der Klassenmethode
Initialisierung
Setzt den period-Parameter von Moving Average
Setzt den shift-Parameter von Moving Average
Setzt den method-Parameter von Moving Average
Setzt den applied-Parameter von Moving Average
virtual InitIndicators
Initialisiert Indikatoren und Zeitreihen
virtual ValidationSettings
Überprüft die Einstellungen
Methoden zur Überprüfung der Trailing-Bedingungen
virtual CheckTrailingStopLong
Findet hinzu, ob die Long-Position geändert werden soll
virtual CheckTrailingStopShort
Findet heraus, ob die Short-Position geändert werden soll
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Methoden geerbt von der Klasse CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries