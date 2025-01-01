DokumentationKategorien
Klasse CMoneySizeOptimized

CMoneySizeOptimized ist eine Klasse für die Implementierung von Risiko- und Geldmanagement unter Berücksichtigung der Ergebnisse frühere Transaktionen.

Beschreibung

Klasse CMoneySizeOptimized implementiert einen Algorithmus für Eintritt in den Markt mit dem Volumen, das durch früheren Transaktionen definiert wird.

Deklaration

   class CMoneySizeOptimized: public CExpertMoney

Kopf

   #include <Expert\Money\MoneySizeOptimized.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneySizeOptimized

Gruppen der Klassenmethode

Initialisierung

 

DecreaseFactor

Setzt den Wert des Parameters

virtual ValidationSettings

Überprüft die Einstellungen

Methoden zu Risiko- und Geldmanagement.

 

virtual CheckOpenLong

Bestimmt das Volumen für Eröffnung einer Long-Position

virtual CheckOpenShort

Bestimmt das Volumen für Eröffnung einer Short-Position

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

Methoden geerbt von der Klasse CExpertMoney

Percent, CheckReverse, CheckClose

 