Klasse CMoneySizeOptimized

CMoneySizeOptimized ist eine Klasse für die Implementierung von Risiko- und Geldmanagement unter Berücksichtigung der Ergebnisse frühere Transaktionen.

Beschreibung

Klasse CMoneySizeOptimized implementiert einen Algorithmus für Eintritt in den Markt mit dem Volumen, das durch früheren Transaktionen definiert wird.

Deklaration

class CMoneySizeOptimized: public CExpertMoney

Kopf

#include <Expert\Money\MoneySizeOptimized.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CExpertBase CExpertMoney CMoneySizeOptimized

Gruppen der Klassenmethode

Initialisierung DecreaseFactor Setzt den Wert des Parameters virtual ValidationSettings Überprüft die Einstellungen Methoden zu Risiko- und Geldmanagement. virtual CheckOpenLong Bestimmt das Volumen für Eröffnung einer Long-Position virtual CheckOpenShort Bestimmt das Volumen für Eröffnung einer Short-Position