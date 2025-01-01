Signale von DeMarker

Dieses Signal-Modul basiert auf die Marktmodelle des Oszillators DeMarker. Der Mechanismus der Handelsentscheidungen auf Grundlage von Signalmodule ist im separaten Bereich beschrieben.

Bedingungen zur Signalgenerierung

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Bedingungen, unter denen der Modul ein Signal dem Expert Advisor überträgt.

Signaltyp Beschreibung der Bedingungen Zum Kauf Umkehr nach dem überverkauften Niveau — Oszillator hat sich nach oben umgekehrt und sein Wert am analysierten Balken ist hinter dem überverkauften Niveau (standardmäßig 0.3). Divergenz — das erste analysierte Tal des Oszillators ist kleiner als das vorherige, und das entsprechende Preistal ist tiefer, als das vorherige. Doppeldivergenz — Oszillator hat drei aufeinanderfolgenden Täler gebildet, von denen jede kleiner als das vorherige ist, und der Preis hat drei entsprechenden Täler gebildet, von denen jede tiefer als der vorherige ist. Zum Verkauf Umkehr nach dem überkauften Niveau — Oszillator hat sich nach unten umgekehrt und sein Wert am analysierten Balken ist hinter dem überkauften Niveau (standardmäßig 0.7). Divergenz — die erste analysierte Höhe des Oszillators ist kleiner als die vorherige, und das entsprechende Preishöhe ist höher, als die vorherige. Doppeldivergenz — Oszillator hat drei aufeinanderfolgenden Höhen gebildet, von denen jede kleiner als das vorherige ist, und der Preis hat drei entsprechenden Höhen gebildet, von denen jede größer als der vorherige ist. Nicht gegen den Kauf Der Oszillatorwert wächst am analysierten Balken. Nicht gegen den Verkauf Der Oszillatorwert fällt am analysierten Balken.

Hinweis

In Abhängigkeit von der Arbeitsmodus des Expert Advisor ("Every Tick" oder "Open Price") wird der analysierte Balken entweder der aktuelle Balken (mit Index 0), oder der letzte gebildete Balken (mit Index 1).

Anpassbare Einstellungen

Dieses Modul hat die folgende anpassbare Einstellungen: