Signale von Adaptive Moving Average

Dieses Signalmodul basiert auf Marktmodelle des Indikators Adaptive Moving Average. Der Mechanismus der Handelsentscheidungen auf Grundlage von Signalmodule ist im separaten Bereich beschrieben.

Bedingungen zur Signalgenerierung

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Bedingungen, unter denen der Modul ein Signal dem Expert Advisor überträgt.

Signaltyp Beschreibung der Bedingungen Zum Kauf Ungeformter Durchstich. Der Preis hat durch den Indikator nach unten gegangen (Open-Preis des analysierten Balkens ist über der Indikatorlinie, der Close-Preis ist darunter), aber der Indikator wächst (schwaches Signal auf dem Rückzug aus der Indikatorlinie). Durchgang von Moving Average. Der Preis hat durch den Indikator nach oben gegangen (Open-Preis des analysierten Balkens ist unter der Indikatorlinie, der Close-Preis ist darüber), aber der Indikator wächst (starkes Signal auf). Geformter Durchstich. Der Preis hat den Indikator mit dem unteren Schatten gekreuzt (Preise Open und Close des analysierten Balkens sind über der Indikatorlinie, der Low-Preis ist darunter), aber der Indikator wächst (Signal auf dem Rückzug aus der Indikatorlinie). Zum Verkauf Ungeformter Durchstich. Der Preis hat durch den Indikator nach oben gegangen (Open-Preis des analysierten Balkens ist unter der Indikatorlinie, der Close-Preis ist darüber), aber der Indikator fällt (schwaches Signal auf dem Rückzug aus der Indikatorlinie). Durchgang von Moving Average. Der Preis hat durch den Indikator nach unten gegangen (Open-Preis des analysierten Balkens ist über der Indikatorlinie, der Close-Preis ist darunter), aber der Indikator fällt (starkes Signal auf). Geformter Durchstich. Der Preis hat den Indikator mit dem oberen Schatten gekreuzt (Preise Open und Close des analysierten Balkens sind unter der Indikatorlinie, der High-Preis ist darüber), aber der Indikator fällt (Signal auf dem Rückzug aus der Indikatorlinie). Nicht gegen den Kauf Der Preis ist über dem Indikator. Nicht gegen den Verkauf Der Preis ist unter dem Indikator.

Hinweis

In Abhängigkeit von der Arbeitsmodus des Expert Advisor ("Every Tick" oder "Open Price") wird der analysierte Balken entweder der aktuelle Balken (mit Index 0), oder der letzte gebildete Balken (mit Index 1).

Anpassbare Einstellungen

Dieses Modul hat die folgende anpassbare Einstellungen: