CTrailingFixedPips-Klasse
CTrailingFixedPips ist eine Klasse für die Implementierung von Algorithmen für Position-Trailing an der Festdistanz (in Punkten).
CTrailingFixedPips-Klasse implementiert den folgenden Trailing-Algorithmus: wenn Stop Loss gleich Null ist, wird angenommen, dass der Zustand für Änderung von Stop Loss nicht erfüllt ist und Änderung von Stop Loss ist nicht vorgeschlagen, andernfalls Preisänderung in der Gewinn-Richtung wird überprüft.
Wenn die Position schon ein Stop Loss hat, wird Distanz zwischen Preis und Stop Loss überprüft. Wenn die Position kein Stop Loss hat, wird Distanz zwischen Preis und Eröffnungspreis überprüft. Wenn die Distanz größer als Stop Loss ist, wird vorgeschlagen eine neue preis für Stop Loss festzulegen.
Wenn die Änderung-Bedingung erfüllt ist und Take Profit nicht Null ist, ein neuer Preis für Take Profit wird vorgeschlagen.
Wenn die Expert-Klasse mit dem Flag every_tick=false initialisiert war, führt Expert Advisor alle Handelsoperationen (und auch Trailing-Operationen) nur auf einem neuen Balken des Symbols auf dem Arbeitsperiode durch. In diesem Fall ermöglicht die Verwendung von Take Profit eine Position zu schließen, wenn der Preis sich in Richtung der Position bewegt bis eine neue Bar.
Beschreibung
Deklaration
class CTrailingFixedPips: public CExpertTrailing
Kopf
#include <Expert\Trailing\CTrailingFixedPips.mqh>
Vererbungshierarchie
CTrailingFixedPips
Gruppen der Klassenmethode
Initialisierung
Setzt ein Stop Loss
Setzt ein Take Profit
virtual ValidationSettings
Überprüft die Einstellungen
Methoden zur Überprüfung der Trailing-Bedingungen
virtual CheckTrailingStopLong
Findet hinzu, ob die Long-Position geändert werden soll
virtual CheckTrailingStopShort
Findet heraus, ob die Short-Position geändert werden soll
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Methoden geerbt von der Klasse CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators