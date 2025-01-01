CTrailingFixedPips-Klasse

CTrailingFixedPips ist eine Klasse für die Implementierung von Algorithmen für Position-Trailing an der Festdistanz (in Punkten).

CTrailingFixedPips-Klasse implementiert den folgenden Trailing-Algorithmus: wenn Stop Loss gleich Null ist, wird angenommen, dass der Zustand für Änderung von Stop Loss nicht erfüllt ist und Änderung von Stop Loss ist nicht vorgeschlagen, andernfalls Preisänderung in der Gewinn-Richtung wird überprüft.

Wenn die Position schon ein Stop Loss hat, wird Distanz zwischen Preis und Stop Loss überprüft. Wenn die Position kein Stop Loss hat, wird Distanz zwischen Preis und Eröffnungspreis überprüft. Wenn die Distanz größer als Stop Loss ist, wird vorgeschlagen eine neue preis für Stop Loss festzulegen.

Wenn die Änderung-Bedingung erfüllt ist und Take Profit nicht Null ist, ein neuer Preis für Take Profit wird vorgeschlagen.

Wenn die Expert-Klasse mit dem Flag every_tick=false initialisiert war, führt Expert Advisor alle Handelsoperationen (und auch Trailing-Operationen) nur auf einem neuen Balken des Symbols auf dem Arbeitsperiode durch. In diesem Fall ermöglicht die Verwendung von Take Profit eine Position zu schließen, wenn der Preis sich in Richtung der Position bewegt bis eine neue Bar.

Beschreibung

CTrailingFixedPips implementiert einen Algorithmus für Position-Trailing an der Festdistanz (in Punkten).

Deklaration

class CTrailingFixedPips: public CExpertTrailing

Kopf

#include <Expert\Trailing\CTrailingFixedPips.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CExpertBase CExpertTrailing CTrailingFixedPips

Gruppen der Klassenmethode

Initialisierung StopLevel Setzt ein Stop Loss ProfitLevel Setzt ein Take Profit virtual ValidationSettings Überprüft die Einstellungen Methoden zur Überprüfung der Trailing-Bedingungen virtual CheckTrailingStopLong Findet hinzu, ob die Long-Position geändert werden soll virtual CheckTrailingStopShort Findet heraus, ob die Short-Position geändert werden soll