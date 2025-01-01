DokumentationKategorien
Signale von Oszillator Commodity Channel Index

Dieses Signal-Modul basiert auf die Marktmodelle des Oszillators Commodity Channel Index. Der Mechanismus der Handelsentscheidungen auf Grundlage von Signalmodule ist im separaten Bereich beschrieben.

Bedingungen zur Signalgenerierung

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Bedingungen, unter denen der Modul ein Signal dem Expert Advisor überträgt.

Signaltyp

Beschreibung der Bedingungen

Zum Kauf
  • Umkehr nach dem überverkauften Niveau — Oszillator hat sich nach oben umgekehrt und sein Wert am analysierten Balken ist hinter dem überverkauften Niveau (standardmäßig -100).

Commodity Channel Index - Kaufsignal

 

  • Divergenz — das erste analysierte Tal des Oszillators ist kleiner als das vorherige, und das entsprechende Preistal ist tiefer, als das vorherige.

Commodity Channel Index - Kaufsignal

 

  • Doppeldivergenz — Oszillator hat drei aufeinanderfolgenden Täler gebildet, von denen jede kleiner als das vorherige ist, und der Preis hat drei entsprechenden Täler gebildet, von denen jede tiefer als der vorherige ist.

Commodity Channel Index - Kaufsignal

Zum Verkauf
  • Umkehr nach dem überkauften Niveau — Oszillator hat sich nach unten umgekehrt und sein Wert am analysierten Balken ist hinter dem überkauften Niveau (standardmäßig 100).

Commodity Channel Index - Verkaufssignal

  • Divergenz — die erste analysierte Höhe des Oszillators ist kleiner als die vorherige, und das entsprechende Preishöhe ist höher, als die vorherige.

Commodity Channel Index - Verkaufssignal

 

  • Doppeldivergenz — Oszillator hat drei aufeinanderfolgenden Höhen gebildet, von denen jede kleiner als das vorherige ist, und der Preis hat drei entsprechenden Höhen gebildet, von denen jede größer als der vorherige ist.

Commodity Channel Index - Verkaufssignal

Nicht gegen den Kauf

Der Oszillatorwert wächst am analysierten Balken.

Nicht gegen den Verkauf

Der Oszillatorwert fällt am analysierten Balken.

Hinweis

In Abhängigkeit von der Arbeitsmodus des Expert Advisor ("Every Tick" oder "Open Price") wird der analysierte Balken entweder der aktuelle Balken (mit Index 0), oder der letzte gebildete Balken (mit Index 1).

Anpassbare Einstellungen

Dieses Modul hat die folgende anpassbare Einstellungen:

Parameter

Beschreibung

Weight

Gewicht des Modulsignals ist im Bereich von 0 bis 1.

PeriodCCI

Der Berechnungszeitraum des Oszillators.

Applied

Preistyp für die Berechnung von Oszillatorwerten.