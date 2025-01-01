Eine Reihe von vorgefertigten Implementierungen von Algorithmen für die Kapital- und Risikomanagement
Dieser Abschnitt enthält die technischen Details der Arbeit mit Klassen von vorgefertigten Implementierungen von Algorithmen für Kapital- und Risikomanagement und die Beschreibungen der relevanten Komponenten der Standardbibliothek MQL5.
Durch die Verwendung der Klassen von vorgefertigten Implementierungen von Algorithmen für Kapital- und Risikomanagement sparen Sie Zeit bei der Entwicklung (und vor allem beim Testen) von Handelsstrategien.
Die Standardbibliothek MQL5 (in Bezug auf die Klassen von vorgefertigten Implementierungen von Algorithmen für Kapital- und Risikomanagement) befindet sich im Arbeitsverzeichnis des Terminals im Ordner Include\Expert\Money.
|
Klasse
|
Beschreibung
|
Die Klasse implementiert einen Algorithmus für Eintritt in den Markt mit einem festen Lot, das beim Einrichten angegeben war
|
Die Klasse implementiert einen Algorithmus für Eintritt in den Markt mit einem festen Marginniveau, das beim Einrichten angegeben war
|
Die Klasse implementiert einen Algorithmus für Eintritt in den Markt mit einem festen Risikowert, der beim Einrichten angegeben war
|
Die Klasse implementiert einen Algorithmus für Eintritt in den Markt mit einem minimalen Lot
|
Die Klasse implementiert einen Algorithmus für Eintritt in den Markt mit dem Volumen, das durch früheren Transaktionen definiert wird