Eine Reihe von vorgefertigten Implementierungen von Algorithmen für die Kapital- und Risikomanagement

Dieser Abschnitt enthält die technischen Details der Arbeit mit Klassen von vorgefertigten Implementierungen von Algorithmen für Kapital- und Risikomanagement und die Beschreibungen der relevanten Komponenten der Standardbibliothek MQL5.

Durch die Verwendung der Klassen von vorgefertigten Implementierungen von Algorithmen für Kapital- und Risikomanagement sparen Sie Zeit bei der Entwicklung (und vor allem beim Testen) von Handelsstrategien.

Die Standardbibliothek MQL5 (in Bezug auf die Klassen von vorgefertigten Implementierungen von Algorithmen für Kapital- und Risikomanagement) befindet sich im Arbeitsverzeichnis des Terminals im Ordner Include\Expert\Money.