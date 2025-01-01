DokumentationKategorien
Eine Reihe von vorgefertigten Implementierungen von Algorithmen für die Kapital- und Risikomanagement

Dieser Abschnitt enthält die technischen Details der Arbeit mit Klassen von vorgefertigten Implementierungen von Algorithmen für Kapital- und Risikomanagement und die Beschreibungen der relevanten Komponenten der Standardbibliothek MQL5.

Durch die Verwendung der Klassen von vorgefertigten Implementierungen von Algorithmen für Kapital- und Risikomanagement sparen Sie Zeit bei der Entwicklung (und vor allem beim Testen) von Handelsstrategien.

Die Standardbibliothek MQL5 (in Bezug auf die Klassen von vorgefertigten Implementierungen von Algorithmen für Kapital- und Risikomanagement) befindet sich im Arbeitsverzeichnis des Terminals im Ordner Include\Expert\Money.

Klasse

Beschreibung

CMoneyFixedLot

Die Klasse implementiert einen Algorithmus für Eintritt in den Markt mit einem festen Lot, das beim Einrichten angegeben war

CMoneyFixedMargin

Die Klasse implementiert einen Algorithmus für Eintritt in den Markt mit einem festen Marginniveau, das beim Einrichten angegeben war

CMoneyFixedRisk

Die Klasse implementiert einen Algorithmus für Eintritt in den Markt mit einem festen Risikowert, der beim Einrichten angegeben war

CMoneyNone

Die Klasse implementiert einen Algorithmus für Eintritt in den Markt mit einem minimalen Lot

CMoneySizeOptimized

Die Klasse implementiert einen Algorithmus für Eintritt in den Markt mit dem Volumen, das durch früheren Transaktionen definiert wird