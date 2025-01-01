CTrailingPSAR-Klasse
CTrailingPSAR ist eine Klasse für die Implementierung von Algorithmen für Position-Trailing aufgrund den Werten von Parabolic SAR-Indikator.
Beschreibung
CTrailingPSAR implementiert Einen Algorithmus für Position-Trailing aufgrund den Werten von Parabolic SAR-Indikator mit den angegebenen Parameter auf dem vorherigen Balken.
Deklaration
class CTrailingPSAR: public CExpertTrailing
Kopf
#include <Expert\Trailing\TrailingParabolicSAR.mqh>
Vererbungshierarchie
CTrailingPSAR
Gruppen der Klassenmethode
Initialisierung
Setzt den step-Parameter von Parabolic SAR
Setzt den maximum-Parameter von Parabolic SAR
virtual InitIndicators
Initialisiert Indikatoren und Zeitreihen
Methoden zur Überprüfung der Trailing-Bedingungen
virtual CheckTrailingStopLong
Findet hinzu, ob die Long-Position geändert werden soll
virtual CheckTrailingStopShort
Findet heraus, ob die Short-Position geändert werden soll
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Methoden geerbt von der Klasse CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries