CTrailingPSAR-Klasse

CTrailingPSAR ist eine Klasse für die Implementierung von Algorithmen für Position-Trailing aufgrund den Werten von Parabolic SAR-Indikator.

Beschreibung

CTrailingPSAR implementiert Einen Algorithmus für Position-Trailing aufgrund den Werten von Parabolic SAR-Indikator mit den angegebenen Parameter auf dem vorherigen Balken.

Deklaration

class CTrailingPSAR: public CExpertTrailing

Kopf

#include <Expert\Trailing\TrailingParabolicSAR.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CExpertBase CExpertTrailing CTrailingPSAR

Gruppen der Klassenmethode

Initialisierung Step Setzt den step-Parameter von Parabolic SAR Maximum Setzt den maximum-Parameter von Parabolic SAR virtual InitIndicators Initialisiert Indikatoren und Zeitreihen Methoden zur Überprüfung der Trailing-Bedingungen virtual CheckTrailingStopLong Findet hinzu, ob die Long-Position geändert werden soll virtual CheckTrailingStopShort Findet heraus, ob die Short-Position geändert werden soll