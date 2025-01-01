DokumentationKategorien
CTrailingPSAR-Klasse

CTrailingPSAR ist eine Klasse für die Implementierung von Algorithmen für Position-Trailing aufgrund den Werten von Parabolic SAR-Indikator.

Beschreibung

CTrailingPSAR implementiert Einen Algorithmus für Position-Trailing aufgrund den Werten von Parabolic SAR-Indikator mit den angegebenen Parameter auf dem vorherigen Balken.

Deklaration

class CTrailingPSAR: public CExpertTrailing

Kopf

   #include <Expert\Trailing\TrailingParabolicSAR.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

              CTrailingPSAR

Gruppen der Klassenmethode

Initialisierung

 

Step

Setzt den step-Parameter von Parabolic SAR

Maximum

Setzt den maximum-Parameter von Parabolic SAR

virtual InitIndicators

Initialisiert Indikatoren und Zeitreihen

Methoden zur Überprüfung der Trailing-Bedingungen

 

virtual CheckTrailingStopLong

Findet hinzu, ob die Long-Position geändert werden soll

virtual CheckTrailingStopShort

Findet heraus, ob die Short-Position geändert werden soll

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries

 

 