Signale von Intraday-Zeitfilter

Dieses Signal-Modul basiert darauf, dass die Wirksamkeit der Marktmodelle im Laufe der Zeit ändert. Mit diesem Modul kann man die von anderen Module empfangenen Signale auf Stunden und Tage der Woche herausfiltern. Dies ermöglicht die Verbesserung der Qualität generierter Signale durch Filterung von der ungünstigen Zeit. Der Mechanismus der Handelsentscheidungen auf Grundlage von Signalmodule ist im separaten Bereich beschrieben.

Bedingungen zur Signalgenerierung

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Bedingungen, unter denen der Modul ein Signal dem Expert Advisor überträgt.

Signaltyp

Beschreibung der Bedingungen

Zum Kauf

Keine Signale.

Zum Verkauf

Keine Signale.

Nicht gegen den Kauf

Die aktuelle Uhrzeit und Wochentag entsprechen den angegebenen Parametern.

Nicht gegen den Verkauf

Die aktuelle Uhrzeit und Wochentag entsprechen den angegebenen Parametern.

Anpassbare Einstellungen

Dieses Modul hat die folgende anpassbare Einstellungen:

Parameter

Beschreibung

Weight

Gewicht des Modulsignals ist im Bereich von 0 bis 1.

GoodHourOfDay

Die einzige Stunde des Tages (0-23), in welcher die Handelssignale erlaubt sind. Bei einem Wert von -1 sind die Signale rund um die Uhr erlaubt.

BadHoursOfDay

Ein Bit-Feld, wobei jedes Bit einer Stunde des Tages entspricht (0. Bit - 0 Uhr, ..., 23. Bit - 23 Uhr). Wenn der Bit-Wert 0 ist, werden die entsprechenden Handelssignale in dieser Stunde erlaubt. Wenn der Bit-Wert 1 ist, werden die entsprechenden Handelssignale in dieser Stunde verboten. Die angegebene Anzahl wird in binärer Form dargestellt und wird in der Form einer Bitmaske verwendet.

Verbotene Stunden sind der höhere Priorität.

GoodDayOfWeek

Der einzige Wochentag (0-6, 0 ist Sonntag), an welchem die Handelssignale erlaubt sind. Bei einem Wert von -1 sind die Signale an jedem Tag der Woche erlaubt.

BadDaysOfWeek

Ein Bit-Feld, wobei jedes Bit einem Wochentag entspricht (0. Bit - Sonntag, ..., 6. Bit - Samstag). Wenn der Bit-Wert 0 ist, werden die entsprechenden Handelssignale an diesem Tag erlaubt. Wenn der Bit-Wert 1 ist, werden die entsprechenden Handelssignale an diesem Tag verboten. Die angegebene Anzahl wird in binärer Form dargestellt und wird in der Form einer Bitmaske verwendet.

Verbotene Tage sind der höhere Priorität.

 