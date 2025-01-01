Signale von Intraday-Zeitfilter

Dieses Signal-Modul basiert darauf, dass die Wirksamkeit der Marktmodelle im Laufe der Zeit ändert. Mit diesem Modul kann man die von anderen Module empfangenen Signale auf Stunden und Tage der Woche herausfiltern. Dies ermöglicht die Verbesserung der Qualität generierter Signale durch Filterung von der ungünstigen Zeit. Der Mechanismus der Handelsentscheidungen auf Grundlage von Signalmodule ist im separaten Bereich beschrieben.

Bedingungen zur Signalgenerierung

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Bedingungen, unter denen der Modul ein Signal dem Expert Advisor überträgt.

Signaltyp Beschreibung der Bedingungen Zum Kauf Keine Signale. Zum Verkauf Keine Signale. Nicht gegen den Kauf Die aktuelle Uhrzeit und Wochentag entsprechen den angegebenen Parametern. Nicht gegen den Verkauf Die aktuelle Uhrzeit und Wochentag entsprechen den angegebenen Parametern.

Anpassbare Einstellungen

Dieses Modul hat die folgende anpassbare Einstellungen: