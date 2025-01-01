Signale des Oszillators Triple Exponential Average

Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Oszillators Triple Exponential Average. Der Mechanismus der Handelsentscheidungen auf Grundlage von Signalmodule ist im separaten Bereich beschrieben.

Bedingungen zur Signalgenerierung

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Bedingungen, unter denen der Modul ein Signal dem Expert Advisor überträgt.

Signaltyp Beschreibung der Bedingungen Zum Kauf Umkehr — der Oszillator hat sich nach oben umgekehrt (der Oszillator wächst auf dem analysierten Balken und fiel auf dem vorherigen). Nulldurchgangs — auf dem analysierten Balken ist die Hauptlinie über dem Nullwert und war darunter auf dem vorherigen Balken. Divergenz — das erste analysierte Tal des Oszillators ist kleiner als das vorherige, und das entsprechende Preistal ist tiefer, als das vorherige. Zum Verkauf Umkehr — der Oszillator hat sich nach unten umgekehrt (der Oszillator fällt auf dem analysierten Balken und wuchs auf dem vorherigen). Nulldurchgangs — auf dem analysierten Balken ist die Hauptlinie unter dem Nullwert und war darüber auf dem vorherigen Balken. Divergenz — die erste analysierte Höhe des Oszillators ist kleiner als die vorherige, und das entsprechende Preishöhe ist höher, als die vorherige. Nicht gegen den Kauf Der Oszillatorwert wächst am analysierten Balken. Nicht gegen den Verkauf Der Oszillatorwert fällt am analysierten Balken.

Hinweis

In Abhängigkeit von der Arbeitsmodus des Expert Advisor ("Every Tick" oder "Open Price") wird der analysierte Balken entweder der aktuelle Balken (mit Index 0), oder der letzte gebildete Balken (mit Index 1).

Anpassbare Einstellungen

Dieses Modul hat die folgende anpassbare Einstellungen: