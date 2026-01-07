Diskussion zum Artikel "Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 34): Trendline Breakout System mit R-Squared Goodness of Fit"
Bei der Strategie des Trendlinien-Ausbruchs werden diagonale Linien auf Preischarts gezeichnet, um hohe (Widerstand) oder tiefe Umkehrpunkte (Unterstützung) zu verbinden und so wichtige Preisniveaus zu identifizieren, auf denen der Markt wahrscheinlich umkehren oder sich fortsetzen wird. Wenn der Kurs diese Trendlinien durchbricht – entweder schließt er oberhalb einer Widerstandslinie oder unterhalb einer Unterstützungslinie – signalisiert dies eine potenzielle Verschiebung der Marktdynamik, was Händler dazu veranlasst, mit bestimmten Risiko- und Ertragsparametern in Richtung des Ausbruchs zu handeln. Dieser Ansatz nutzt starke Kursbewegungen nach dem Ausbruch und zielt darauf ab, signifikante Trends zu erfassen und gleichzeitig das Risiko durch Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus zu steuern. Hier ist eine Illustration eines Ausbruchs aus der Abwärtstrendlinie.
Unser Plan ist es, innerhalb eines bestimmten Rückblickzeitraums hohe und tiefe Umkehrpunkte zu erkennen, Trendlinien mit einer minimalen Anzahl von Berührungspunkten zu konstruieren und sie mithilfe von R-Quadrat Metriken und Winkelbeschränkungen zu validieren, um Zuverlässigkeit zu gewährleisten. R-Quadrat, auch Bestimmtheitsmaß genannt, ist ein statistisches Maß, das angibt, wie gut ein Regressionsmodell die Variabilität der abhängigen Variable mit Hilfe der unabhängigen Variablen erklärt. Er stellt den Anteil der Gesamtvariation des Ergebnisses dar, der durch das Modell erklärt wird, wobei die Werte von 0 bis 1 reichen. Hier ist eine kurze Visualisierung des Modells.
Autor: Allan Munene Mutiiria