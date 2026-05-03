简短介绍

Aurum Cipher 是一款主要为 XAUUSD M5 设计的 MetaTrader 5 趋势延续型 EA。它在 K 线收盘后检查趋势、波动和价格结构，并在条件一致时执行交易。

交易方式

Aurum Cipher 采用选择性入场方式，不追求高频交易。系统通过内部的均线结构、趋势斜率、波动水平、K 线质量和摆动位置过滤信号。核心信号参数已在程序内设置，用户输入主要用于交易方向、执行、仓位、止损、持仓管理和交易时段。

系统具有以下交易特征：

- 信号仅在已收盘 K 线上确认

- 使用市价单入场

- 多单和空单可分别启用或关闭

- 同一品种和 Magic Number 同时只管理一个持仓

- 不使用网格、马丁格尔或亏损加仓

当品种名称包含 XAUUSD 或 GOLD 时，EA 会将其识别为黄金品种，包括带有后缀的名称，例如 XAUUSD.m。默认参数主要围绕 XAUUSD M5 设计。其他品种可以测试，但应在对应经纪商的报价、合约和交易成本环境中单独验证。

信号周期可选 M5、M15、M30 或 H1。在黄金 M5 模式下，如果当前 M5 周期没有入场，EA 还会在新的 M15 K 线出现时检查辅助的 M15 延续信号。

止损与止盈

初始止损提供三种模式：

- Swing-based stop：参考近期摆动位置

- Signal-candle stop：参考信号 K 线极值

- Balanced stop：在前两种方式之间取平衡

止损可增加点数缓冲。止盈按照初始止损距离和 Reward:risk 参数计算。

仓位计算

EA 提供两种仓位模式：

- Risk % of equity：根据账户净值、风险百分比和初始止损距离计算手数，允许范围为大于 0% 至 15%

- Fixed lots：使用固定手数，允许范围为大于 0 至 100 手

最终手数会按照品种的最小手数、最大手数、手数步长、总持仓限制和可用保证金进行调整。实际成交风险仍可能因跳空、滑点、点差变化和最小手数限制而偏离计算值。

持仓管理

持仓管理提供三种模式：

- Off：仅使用初始止损和止盈

- Break-even + half close：达到条件后将止损移动到保本位置，并可在设定触发点减仓一半

- Partial close + peak trail：达到触发点后进行部分减仓，并按价格峰值管理剩余仓位

本文中的 1R 指入场价到初始止损之间的价格距离。

第一笔部分减仓比例默认是 0.50，即当前持仓的 50%。部分减仓会按照经纪商允许的最小手数和手数步长执行；仓位过小时，可能无法拆分为两个有效仓位。

默认情况下，Partial/trail trigger 为 0，表示部分减仓与峰值追踪未启用。需要使用该功能时，请将触发值设置为大于 0 的 R 倍数。保本触发点、止损位置、部分减仓比例以及 R/ATR 追踪距离均可在输入参数中设置。

交易时段

EA 可按经纪商服务器时间启用亚洲、伦敦和纽约时段，开始与结束时间可设置到分钟。默认时段为：

- 亚洲：03:00 至 07:00

- 伦敦：09:00 至 12:00

- 纽约：15:00 至 20:00

不同经纪商的服务器时区可能不同，请在运行前检查并调整。

使用范围

本版本不包含经济日历新闻过滤、节假日 CSV、周末自动平仓、账户每日亏损限制或任何特定交易公司的合规规则。EA 只管理使用自身 Magic Number 建立的持仓，不会管理手工单或其他 EA 的持仓。

EA 不依赖 DLL、WebRequest 或外部文件。



建议设置

1. 首次使用时，建议从 XAUUSD M5 和默认参数开始。

2. 将 EA 加载到目标品种图表，确认允许算法交易。

3. 多个实例同时运行时，为不同策略实例设置不同的 Magic Number。

4. 根据经纪商服务器时间检查交易时段。

5. 在实盘使用前，先使用策略测试器和模拟账户验证品种名称、点差、佣金、库存费、成交限制与仓位计算。

回测与风险说明

产品页面中的策略测试器截图仅表示相应历史数据和测试设置下的回测结果，不是实盘交易结果，也不代表未来表现。不同的数据源、点差、佣金、滑点、库存费、杠杆、保证金规则和成交质量可能产生不同结果。

交易存在亏损风险。Aurum Cipher 是交易执行软件，不提供投资建议，也不承诺收益、胜率或通过任何考核。

技术支持