Audcad Peace Mean Reversion

AUDCAD PEACE — AUDCAD M5 均值回归加仓网格（v2.0 真实tick重构版）



重要提示 — 请将EA挂载到 AUDCAD M5 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 AUDCAD M5，否则交易数将为零。



重要风险警告：本EA是加仓（网格／马丁格尔式）EA。它会对亏损的篮子追加仓位，并在达到盈利目标或固定篮子止损时平掉整个篮子。该方法可能呈现长期连胜后出现一次巨大回撤。请仅使用您能够承受损失的风险资金，定期提取利润，并保持内置保护功能开启。网格EA在不利的趋势行情中可能损失账户的大部分。



v2.0 的变化 — 一次诚实的重置

v2.0 是彻底的重构版本：基于真实tick数据（Dukascopy AUDCAD，2015-2024）重新优化，并以 2022-2024 作为样本外进行步进（walk-forward）验证。内部审计发现，此前公开的数据来自合成tick模拟（MetaTrader 由K线生成的"每个报价"模式），且旧默认参数在真实tick上无法存活。因此我们在真实tick上从零重建了策略默认值，并根据这些测试重新公布以下全部数据。老用户请注意：请更新到 v2.0 并使用新默认参数 — 我们不建议在实盘上继续使用旧默认配置。



v2.0 策略变更：

- 入场改为区间过滤（仅当 ADX 低于阈值时），不再全天候入场

- 篮子止盈扩大到 20 点（旧 5 点会被真实点差吞噬优势）

- 加仓间距扩大到 20 点，手数倍率放缓至 1.2（旧 1.5）

- 收紧固定篮子止损，并使其随所选风险档位同步缩放



四档风险 — 一个下拉框、同一信号、仅缩放风险（真实tick回测，MT5策略测试器，Dukascopy AUDCAD数据，M5，2015-2024，$10,000，其余默认）：

- Defensive（防守）： +32% / 盈利因子 1.40 / 最大保证金回撤 30.4%

- Standard（标准）： +313% / 盈利因子 1.74 / 最大保证金回撤 13.7%（相对 30.8%）

- Aggressive（进攻·推荐）： +608% / 盈利因子 1.64 / 最大保证金回撤 15.9%（相对 60.4%）

- Ultra（公开默认）： +725% / 盈利因子 1.53 / 最大保证金回撤 36.2%（相对 76.0%）

标准档全部 10 个年度均为正收益（最差的 2019 年 +2.7%；最佳的 2017 年仅占总利润 21% — 不依赖单一年份）。约 5,300 笔交易，每周约 10 笔。

诚实的附注：防守档将手数减半但美元篮子止损保持基准值，篮子节奏因此改变 — 交易更少，百分比回撤反而比标准档更深。风险倍率超过 x2.5 会在回测中爆仓（x3 = -99.7%）；这正是 Ultra 上限设为 x2.5 的原因。以上均为历史模拟而非实盘记录；实盘网格回撤可能超过回测。



档位选择指南：公开默认 RunMode 为 ULTRA（经验证的最大风险、深回撤）。日常使用建议选择 Aggressive（增长）或 Defensive（保本）。Ultra 适合能承受大幅净值波动的资深交易者。



工作原理



1）入场 — 区间过滤的均值回归（v2.0 新设计）

仅当 ADX 低于阈值（默认 20）、即市场无趋势时才开新篮子。方向由 DI+/DI- 平衡决定。这使网格从一开始就避开杀死加仓系统的环境：持续的单边趋势。



2）加仓层（网格）

当价格逆篮子运行设定间距（默认 20 点，ADX 升高时自动放宽），EA 以温和的 1.2 倍手数倍率加仓，改善平均持仓价。最多 10 层。



3）篮子平仓

价格回归超过篮子均价 20 点即止盈；篮子浮亏达到固定金额（标准档 $10,000 账户为 -$2,000，随档位同步放大以保持各档相同的策略几何结构）即止损。篮子止损把经典的"网格死亡螺旋"变为有限、可承受的亏损。



4）保护功能

每次下单前检查可用保证金。内置安全卫士（保证金水平紧急平仓、当日亏损规则、周末规则）与新闻过滤器。手数根据品种规格动态计算，自动适配各经纪商的 AUDCAD。



真实tick回测摘要（标准档，Dukascopy AUDCAD M5，2015-2024，$10,000）

- 净利润：+$31,292（+313%）

- 盈利因子：1.74

- 最大保证金回撤：13.7%（相对净值回撤 30.8%）

- 5,274 笔交易，10 个年度全部为正

步进验证：参数在 2015-2022 上选定，并在 2022-2024 样本外依然成立（前向 PF 1.66）。更高档位以成比例加深的回撤放大同一模式（见上表）。



主要参数

- RunMode（防守／标准／进攻／超进攻）— 一个下拉框同时缩放手数与篮子止损（默认 Ultra）

- InitialLot / LotPerDeposit — 基础手数／可选的余额联动手数

- EntryMode / ADX_Threshold — 新篮子的区间过滤器

- NanpinEntryPips / NanpinLotsMult / NanpinCount — 加仓间距、倍率、最大层数

- TP_pips / SL_profit — 篮子止盈幅度、美元篮子止损

- 安全卫士：紧急保证金水平、当日亏损上限、周末平仓、新闻过滤



适用人群

AUDCAD PEACE 适合理解网格／加仓风险、以合理账户规模运行于 AUDCAD M5、定期提取利润、并接受强趋势中可能出现较大回撤的资深交易者。它不是可以放任不管的低风险系统。实盘前请务必先在模拟账户确认行为。



支持

如有问题，请使用内置聊天／产品评论区。更新将通过 Market 自动分发。

