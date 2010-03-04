Audcad Peace Mean Reversion

AUDCAD PEACE — сеточный усредняющий советник с возвратом к среднему на AUDCAD M5 (редизайн v2.0 на реальных тиках)



ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику AUDCAD M5. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм AUDCAD M5, иначе вы увидите ноль сделок.



ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ: Это усредняющий советник (сетка / мартингейл-подобный). Он добавляет позиции к убыточной корзине и закрывает всю корзину по достижении целевой прибыли или фиксированного стоп-лосса корзины. Такой подход может показывать длинные серии выигрышей, а затем крупную просадку. Используйте ТОЛЬКО рисковый капитал, потерю которого вы можете себе позволить, регулярно выводите прибыль и не отключайте встроенные защиты. Сеточный советник может потерять значительную часть счёта в неблагоприятных трендовых условиях.



ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В v2.0 — ЧЕСТНЫЙ ПЕРЕЗАПУСК

Версия 2.0 — это полный редизайн, заново оптимизированный и проверенный на РЕАЛЬНЫХ тиковых данных (Dukascopy AUDCAD, 2015-2024, walk-forward вне выборки 2022-2024). В ходе внутреннего аудита мы обнаружили, что ранее опубликованные цифры были получены на синтетических тиках (режим MetaTrader «все тики», сгенерированный из баров), и что старые настройки по умолчанию не выживали на реальных тиках. Поэтому мы заново построили настройки стратегии на реальных тиках и публикуем все цифры ниже именно из этих тестов. Если вы покупали советник ранее: обновитесь до v2.0 и используйте новые настройки по умолчанию — старую конфигурацию НЕ рекомендуем использовать на реальном счёте.



Изменения стратегии в v2.0:

- Входы теперь только во флэте (ADX ниже порога), а не постоянно

- Более широкий тейк корзины (20 пунктов вместо 5), чтобы реальный спред не съедал преимущество

- Более широкий шаг усреднения (20 пунктов) и более мягкий множитель лота (1,2 вместо 1,5)

- Более жёсткий фиксированный стоп корзины, который теперь масштабируется с выбранным уровнем риска



ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ РИСКА — ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК, ОДИН СИГНАЛ, МАСШТАБИРУЕТСЯ ТОЛЬКО РИСК (бэктест на реальных тиках, тестер MT5, данные Dukascopy AUDCAD, M5, 2015-2024, $10 000, остальное по умолчанию):

- Defensive: +32 % / профит-фактор 1,40 / макс. просадка по марже 30,4 %

- Standard: +313 % / профит-фактор 1,74 / макс. просадка по марже 13,7 % (относительная 30,8 %)

- Aggressive (рекомендуется): +608 % / профит-фактор 1,64 / макс. просадка по марже 15,9 % (относительная 60,4 %)

- Ultra (публикуемый дефолт): +725 % / профит-фактор 1,53 / макс. просадка по марже 36,2 % (относительная 76,0 %)

На уровне Standard ВСЕ 10 календарных лет положительны (худший 2019-й: +2,7 %; лучший 2017-й дал лишь 21 % итога — зависимости от одного года нет). Около 5 300 сделок, примерно 10 в неделю.

Честное примечание: уровень Defensive вдвое уменьшает лот, но сохраняет долларовый стоп корзины, из-за чего меняется ритм корзины — сделок меньше, а процентная просадка ГЛУБЖЕ, чем у Standard. Множители риска выше x2,5 разносят счёт в бэктесте (x3 = -99,7 %); именно поэтому Ultra ограничен x2,5. Эти цифры — исторические симуляции, а не живой трек-рекорд; реальные просадки сетки могут превышать бэктест.



ВЫБОР УРОВНЯ: Публикуемый по умолчанию RunMode — ULTRA (максимальный проверенный риск, глубокие просадки). Для повседневной работы рекомендуем Aggressive (рост) или Defensive (сохранение капитала). Ultra — для опытных трейдеров, готовых к сильным колебаниям средств.



КАК ЭТО РАБОТАЕТ



1) Вход — возврат к среднему только во флэте (новое в v2.0)

Советник открывает новую корзину только когда ADX ниже порога (по умолчанию 20), то есть когда рынок НЕ в тренде. Направление берётся из баланса DI+/DI-. Так сетка избегает именно тех условий, которые убивают усредняющие системы: затяжных однонаправленных трендов.



2) Слои усреднения (сетка)

Если цена идёт против корзины на заданное расстояние (по умолчанию 20 пунктов, автоматически расширяется при росте ADX), советник добавляет позицию с мягким множителем 1,2x, улучшая среднюю цену. Максимум 10 слоёв.



3) Выходы корзины

Вся корзина закрывается, когда цена возвращается на 20 пунктов за среднюю цену корзины (тейк-профит), либо когда корзина теряет фиксированную сумму в долларах (по умолчанию -$2 000 на Standard при счёте $10 000; этот стоп масштабируется с уровнем риска, сохраняя одинаковую геометрию стратегии на всех уровнях). Стоп корзины превращает классическую «смертельную спираль сетки» в ограниченный, переживаемый убыток.



4) Защита

Перед каждым ордером проверяется свободная маржа. Встроенный защитный модуль (аварийное закрытие по уровню маржи, правило дневного убытка, правило выходных) и новостной фильтр включены. Размер лота рассчитывается из спецификации символа и подстраивается под AUDCAD любого брокера.



ИТОГИ БЭКТЕСТА НА РЕАЛЬНЫХ ТИКАХ (уровень Standard, Dukascopy AUDCAD M5, 2015-2024, $10 000)

- Чистая прибыль: +$31 292 (+313 %)

- Профит-фактор: 1,74

- Максимальная просадка по марже: 13,7 % (относительная просадка средств 30,8 %)

- 5 274 сделки, все 10 лет положительны

Walk-forward: параметры отобраны на 2015-2022 и подтвердились вне выборки на 2022-2024 (форвардный PF 1,66). Более высокие уровни масштабируют ту же картину с пропорционально более глубокими просадками (см. таблицу).



КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- RunMode (Defensive / Standard / Aggressive / Ultra) — один список масштабирует лоты И стоп корзины вместе (по умолчанию Ultra)

- InitialLot / LotPerDeposit — базовый лот и опциональный расчёт от баланса

- EntryMode / ADX_Threshold — флэтовый фильтр для новых корзин

- NanpinEntryPips / NanpinLotsMult / NanpinCount — шаг, множитель, макс. слоёв

- TP_pips / SL_profit — тейк корзины и долларовый стоп корзины

- Защитный модуль: аварийный уровень маржи, дневной лимит убытка, закрытие на выходные, новостной фильтр



ДЛЯ КОГО

AUDCAD PEACE — для опытных трейдеров, понимающих риски сеток/усреднения, работающих на AUDCAD M5 с разумным размером счёта, выводящих прибыль и принимающих, что сетка может получить глубокую просадку в сильном тренде. Это НЕ «поставил и забыл» система с низким риском. Сначала проверьте на демо-счёте.



ПОДДЕРЖКА

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