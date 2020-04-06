Smart Grid Navigator 是一个专业的交易智能顾问，使用多级网格策略和智能入场过滤系统。该程序根据技术指标分析和市场条件自动管理仓位。

该顾问配备优化设置，安装后即可立即使用。您可以在图表上启动它并开始测试。所有参数都具有安全的默认值，可以根据您的交易风格和风险水平进行调整。

主要功能

自动化交易

完全自动化的开仓和平仓系统 24/7全天候运行或在选定的交易时间运行 无需交易者持续监督

智能入场过滤

多级市场分析系统 通过技术指标过滤虚假信号 适应各种市场条件

灵活的风险管理

渐进式仓位大小调整，可禁用马丁格尔 篮子利润管理 可配置的止损和止盈水平

时间控制

仅在特定时间进行交易的能力 防止在不利时段交易 交易系列之间的暂停以降低风险

影响结果的关键参数

盈利能力和回撤参数

StartLot（起始手数）- 第一个仓位的基础交易量

增加数值：每笔交易利润更高，但风险和回撤更大 减少数值：风险和回撤更低，但每笔交易利润更少

LotMultiplier（手数乘数）- 网格中交易量增加的系数

数值 1.0：马丁格尔已禁用，所有订单以相同手数开仓（最低风险） 数值 1.1-1.3：弱马丁格尔，平滑的手数增加（低风险） 数值 1.4-1.6：适度马丁格尔，标准增加（中等风险） 数值 1.7 及以上：激进马丁格尔，快速手数增加（高风险）

MaxOrders（最大订单数）- 单一方向的最大仓位数量

增加数值：系统承受更长时间的调整，但最大回撤增加 减少数值：限制回撤，但可能在反转前关闭系列

BasketTP_Dollars（篮子 Take Profit）- 关闭所有仓位的目标利润

增加数值：交易次数更少，但每个系列利润更高（持仓时间可能增加） 减少数值：更快关闭系列，更频繁的利润兑现，但每个系列利润更少

MinDistance_Points（最小距离）- 网格中订单之间的距离

增加数值：额外仓位开启频率降低，回撤更低，但可能错过反转 减少数值：更频繁地添加到网格，恢复概率更高，但回撤风险更大

TP_FirstOrder_Points（首个订单 Take Profit）- 关闭第一个订单的利润

增加数值：第一个订单的潜在利润更高，但执行概率更低 减少数值：TP 触发更频繁，但第一个订单的利润更少

信号过滤参数

RSI_Period（RSI 周期）- 指标计算周期

增加数值：虚假信号更少，但交易更少 减少数值：信号更多，但虚假入场概率更高

RSI_Oversold / RSI_Overbought（超卖/超买水平）

扩大范围（例如 25/75）：信号更少，但入场点质量更好 缩小范围（例如 35/65）：信号更多，但虚假入场更多

BB_Period（Bollinger Bands 周期）- 布林带计算周期

增加数值：布林带更平滑，虚假触碰更少，但信号更少 减少数值：布林带更敏感，信号更多，但噪音更高

BB_Deviation（BB 偏差）- Bollinger Bands 通道宽度

增加数值：通道更宽，布林带触碰更少，信号更少，但质量更高 减少数值：通道更窄，触碰更多，信号更多，但虚假入场概率更高

MinBBWidth / MaxBBWidth（最小/最大布林带宽度）

缩小范围：仅在特定市场条件下交易，交易更少 扩大范围：交易更多，但可能在不适合的条件下交易

UseBollingerFilter（使用 BB 过滤器）

启用：信号更少，但入场质量更高 禁用：信号更多，交易频率更高，但可能出现虚假入场

RequireBBTouch（需要触碰布林带）

启用：仅在触碰 Bollinger Bands 后入场（严格过滤） 禁用：根据 RSI 信号入场，无需触碰要求（宽松过滤）

RequireBBReturnInside（需要返回布林带内）

启用：仅在价格返回通道内后入场（反转确认） 禁用：信号出现后立即入场，无需等待返回

ApplyBBToGridOrders（将 BB 应用于 Grid 订单）

启用：严格控制每个网格入场，平均成本交易更少，但可能错过恢复 禁用：达到距离时自由添加到网格，恢复概率更高

UseBBWidthFilter（使用 BB 宽度过滤器）

启用：仅在特定波动率下交易（在 MinBBWidth 和 MaxBBWidth 范围内） 禁用：在任何通道宽度下交易

时间参数

StartHour / EndHour（交易开始/结束时间）

时间限制：防止在波动交易时段交易（新闻、市场开盘） 两个参数都 = 0：24/7 模式，最大交易次数

CandlesPause（Grid 关闭后暂停）

增加数值：系列后市场"冷却"时间更长，重新进入横盘的风险更低 减少数值：更快的新入场，更多交易机会，但虚假信号风险更高

重要提示

在真实账户使用之前，务必在模拟账户上测试该顾问。建议从最小手数和保守设置开始。

关于马丁格尔：系统支持渐进式手数增加（马丁格尔），但可以通过设置 LotMultiplier 参数 = 1.0 完全禁用。在这种情况下，网格中的所有订单将以相同的交易量开仓，这将风险降至最低，但在不利的价格走势期间可能会增加恢复时间。

系统使用篮子管理，因此需要足够的存款规模。最低推荐存款取决于所选设置，使用马丁格尔时起始手数为 0.01 时可能在 500 至 2000 美元之间。

交易结果取决于市场条件、所选工具和使用的设置。过去的结果不保证未来的利润