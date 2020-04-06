Super 8 Pro 不只是一個交易顧問，而是一個完整的部位管理系統。它基於先前的 Super 8 EA 版本構建，並進行了一項關鍵改進：在虧損情況下動態鎖定部位。





演算法概念





多層邏輯：該顧問以模組化演算法運行，結合了市場分析、風險控制和自適應訂單管理。





部位鎖定：當價格出現不利波動時，演算法會自動啟動鎖定機制，鎖定目前虧損並建立反向部位以平衡風險。





鎖定退出演算法：系統並非簡單地維持鎖定，而是利用多時間框架分析和流動性動態計算出最佳退出點。





技術特性





多時間框架分析：從 M1 到 H4，可以同時考慮短期波動和長期趨勢。





自適應風險管理：根據波動性自動調整手數和網格步長。均價系統：與鎖定機制集成，以最大限度地減少回撤並提高盈利能力。





API 架構：可連接外部終端和交易所，以實現進階自動化。





演算法：適用於交易 XAUUSD / EURUSD / GBPUSD 及其他熱門加密貨幣。





多時間框架分析：可同時處理 M15、H1、H4 和 D1 時間框架。





均價系統：可在價格波動期間獲得額外利潤。





可靠的訂單管理邏輯：基於經過驗證的智慧交易系統，該系統已被證明是市場上最穩定的系統之一。





EA Super 8 Pro 是經典智慧交易系統的升級版，現已發展成為一套功能齊全的演算法交易系統。其核心功能在於：在虧損情況下智慧鎖定部位，以及精心設計的退出邏輯。對於尋求專業級風險和資金管理系統的投資者而言，這是一款理想的工具，而不僅僅是智慧交易系統。