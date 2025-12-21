Super 8 Proは単なるトレーディングアドバイザーではなく、Super 8 EAの旧バージョンをベースに構築された完全なポジション管理システムです。さらに、不採算状況におけるダイナミックポジションロックという重要な改良点が追加されています。





アルゴリズムコンセプト

マルチレベルロジック：アドバイザーは、市場分析、リスク管理、適応型注文管理を組み合わせたモジュール型アルゴリズムとして動作します。

ポジションロック：不利な価格変動が発生すると、アルゴリズムは自動的にロックメカニズムを起動し、現在の損失をロックし、リスクを相殺するために反対ポジションを作成します。

ロッキングエグジットアルゴリズム：システムは単にロックを保持するだけでなく、マルチタイムフレーム分析と流動性ダイナミクスを用いて最適なエグジットポイントを計算します。

技術的特徴

マルチタイムフレーム分析：M1からH4まで、短期的なインパルスと長期的なトレンドの両方を考慮できます。

適応型リスク管理：ボラティリティに応じてロットとグリッドステップを自動調整します。平均化システム：ロックと統合することで、ドローダウンを最小限に抑え、収益性を加速します。

APIアーキテクチャ：外部端末や取引所に接続し、高度な自動化を実現します。

アルゴリズム：XAUUSD / EURUSD / GBPUSDなどの人気仮想通貨の取引に対応しています。

マルチタイムフレーム分析：15分足、1時間足、4時間足、1日足を同時に分析できます。

平均化システム：価格変動時でも利益を伸ばすことができます。

信頼性の高い注文管理ロジック：市場で最も安定したエキスパートアドバイザーの実績あるシステムに基づいています。





EA Super 8 Proは、従来のエキスパートアドバイザーを進化させ、本格的なアルゴリズム取引システムへと生まれ変わらせました。主な特徴は、不採算状況におけるスマートなポジションロックと、綿密に考え抜かれた終了ロジックです。これは、エキスパートアドバイザーだけでなく、プロレベルのリスクおよび資金管理システムを求める方に最適なツールです。