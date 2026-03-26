Gold Zilla AI MT5
- 专家
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Christophe Pa Trouillas
- 版本: 1.8
- 更新: 21 七月 2026
- 激活: 10
使用Grok AI辅助、风险分散且黄金优化的EA生成可控回报。
GoldZILLA AI 是一种多策略算法，可检测市场状态以动态选择五种不同的策略，在XAUUSD上优化回报同时最小化回撤。
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为什么选择此EA？
动态多策略方法
- 先进的市场状态检测，用于优化策略选择
- 五种不同的、不相关的交易策略
- 买卖信号的对称算法规则
风险分散
- 多时间框架分析（M5至H1）
- 五种不相关策略降低整体投资组合风险
- 基于市场状况的动态风险调整
- 所有仓位均设止损保护
先进的AI风险管理
- 基于具有实时网络搜索功能的Grok大语言模型
- 实时宏观分析和新闻事件监控
- 带有详细推理的每日趋势预测
黄金优化性能
- 专为XAUUSD CFD交易设计
- 利用黄金独特的波动特性
- 多种策略针对黄金价格行为量身定制
最高道德标准的回测和可靠的真实表现
- 100%高质量数据，无遗漏
- 零操纵历史止损或止盈
- 无过度拟合
- 定期比较Live Signal与回测以检查其一致性
即时且持续的支持
- 无论您的专业水平如何，我们都支持您立即使用我们的EA进入市场
Prop Firm 支持
购买前，请验证您的Prop Firm规则和挑战限制，其中可能包括：
- 隔夜持有头寸
- 同时交易
- 新闻期间交易
- 高频交易
- ...
在任何情况下，我们都会为您提供相应的set文件。
回测和设置指南
- EA启动资产和时间框架： XAUUSD | M5
- 策略时间框架： M5, M15, M30, H1
- 回测历史数据： 高质量tick数据
- 测试周期： 2017-2025, Every Tick
- 样本外测试： 自2023年起
- 最低/推荐存款： $500 / $2000
- 首选经纪商： ICMarkets
风险警告
- 购买此专家顾问前请了解风险
- 过往表现并不保证未来盈利能力
- 没有任何交易系统能够100%获胜
- 查看我们的帖子 购买算法时如何不被欺骗
Good EA, recommended.