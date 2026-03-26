Gold Zilla AI MT5

4.74
  • 专家
  • Christophe Pa Trouillas
    Christophe Pa Trouillas

    Christophe Pa Trouillas

    4.6 (107)
    👨‍💻 关于我们
    ======================================================
    MetaSignalsPro 由一支经验丰富的系统化交易员和风险管理者团队领导，他们拥有超过15年的实盘市场经验。
    我们以严谨的态度设计、测试和运行我们的系统，因为我们首先会将它们用于我们自己的资金。
    团队的哲学本质上是保守的：我们将稳健性、可控的风险和可重复性置于激进的业绩目标之上。
    🎯 我们的使命
    ======================================================
    22 产品 8 信号 1 主题 24 评论
  • 版本: 1.8
  • 更新: 21 七月 2026
  • 激活: 10

使用Grok AI辅助、风险分散且黄金优化的EA生成可控回报。

GoldZILLA AI 是一种多策略算法，可检测市场状态以动态选择五种不同的策略，在XAUUSD上优化回报同时最小化回撤。

[ Live Signal ] - [ Dedicated group | Version MT5 - MT4 ]

购买后，请发送私信给我以获取用户手册和AI设置说明。

为什么选择此EA？

动态多策略方法

  • 先进的市场状态检测，用于优化策略选择
  • 五种不同的、不相关的交易策略
  • 买卖信号的对称算法规则

风险分散

  • 多时间框架分析（M5至H1）
  • 五种不相关策略降低整体投资组合风险
  • 基于市场状况的动态风险调整
  • 所有仓位均设止损保护

先进的AI风险管理

  • 基于具有实时网络搜索功能的Grok大语言模型
  • 实时宏观分析和新闻事件监控
  • 带有详细推理的每日趋势预测

黄金优化性能

  • 专为XAUUSD CFD交易设计
  • 利用黄金独特的波动特性
  • 多种策略针对黄金价格行为量身定制

最高道德标准的回测和可靠的真实表现

  • 100%高质量数据，无遗漏
  • 零操纵历史止损或止盈
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  • 定期比较Live Signal与回测以检查其一致性

即时且持续的支持

  • 无论您的专业水平如何，我们都支持您立即使用我们的EA进入市场


Prop Firm 支持

购买前，请验证您的Prop Firm规则和挑战限制，其中可能包括：

  • 隔夜持有头寸
  • 同时交易
  • 新闻期间交易
  • 高频交易
  • ...

在任何情况下，我们都会为您提供相应的set文件。


回测和设置指南

  • EA启动资产和时间框架： XAUUSD | M5
  • 策略时间框架： M5, M15, M30, H1
  • 回测历史数据： 高质量tick数据
  • 测试周期： 2017-2025, Every Tick
  • 样本外测试： 自2023年起
  • 最低/推荐存款： $500 / $2000
  • 首选经纪商： ICMarkets

风险警告

  • 购买此专家顾问前请了解风险
  • 过往表现并不保证未来盈利能力
  • 没有任何交易系统能够100%获胜
  • 查看我们的帖子 购买算法时如何不被欺骗
评分 37
cjtham
112
cjtham 2026.06.28 14:08 
 

Good EA, recommended.

RiddimMatt
60
RiddimMatt 2026.06.26 19:57 
 

This is my favorite EA of 2026 so far. In 65 days I have made 118% profit with 20% relative drawdown using strategies 3 and 5 with the AI feature turned off. The developer responded to my questions quickly and no issues so far.

udolino
242
udolino 2026.06.12 07:16 
 

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Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
专家
请注意，我不会通过任何第三方经销商、代理或其他分销渠道销售此 EA。 监控 -  实时信号 公开频道 - 这里 此 EA 交易两个品种，并寻找它们之间的短期失衡。当两个品种的走势偏离它们通常的正常关系时，EA 可以开仓，并在失衡变小时平仓。 这不是网格 EA。这不是马丁格尔。EA 不会打开很多恢复订单。每个品种只使用 1 个持仓。 它不是为了在回撤中持仓很多天而设计的。 EA 在开仓前使用过滤器。如果市场条件不好，它可以跳过交易。 EA 输入参数: 主要交易品种 - 用于交易的第一个品种。 次要品种 - 用于比较和交易的第二个品种。 分析时间周期 - 用于计算的时间周期。 历史数据深度 - EA 检查多少根K线用于计算。 Entry Threshold - EA 开仓前失衡必须有多强。数值越高，交易越少，但信号越强。 Exit Threshold - EA 判断失衡已经变小并且可以平仓的水平。 Close Target - 平仓的利润目标。较小的值可以更快平仓。较大的值可以等待更多利润。 Beta Smoothing - 使信号更稳定，并减少市场噪音。 Min Correlation
SomaGold
Andrii Soma
5 (10)
专家
SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
专家
ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
专家
道具公司已准备就绪！--> 下载所有套装文件 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 全新优惠（仅需 399 美元起） ：免费选择 1 款 EA！（限 2 个交易账户，除 UBS EA 外，可选择我的任何一款 EA） 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 实时信号 2 ！！黄金幻影来了！！ 继黄金收割者取得巨大成功之后，我非常自豪地推出它的强大兄弟： 黄金幻影 ，这是一个纯粹、毫不花哨的突破系统，基于同样的久经考验的引擎……但拥有全新的策略。 在The Gold Reaper 取得巨大成功的基础上 ， The Gold Phantom 让自动黄金交易变得轻松顺畅。 这款EA交易系统旨在同时在多个时间框架内运行，并让您完全掌控交易频率。 从极其保守的设置到非常激进、波动性最大化的模式，应有尽有。 该系统采用多层确认算法来确定最佳入场价格，同时在内部运行多种互补策略，以有效地分散和分散交易风险。 每个仓位都包含固定的 止损 和 止盈 ，并辅以动态 追踪止损 和 追踪止盈 逻辑，旨在尽早保护资金，并让盈利尽可能地持续下去。 Go
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
专家
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
作者的更多信息
Squid Grid AI MT5
Christophe Pa Trouillas
4.63 (8)
专家
通过 风险分散的多资产网格EA 和 AI风险管理 ，更智能、更安全地交易。 SQUID GRID AI 是一个复杂的网格交易系统，利用6个不相关工具的均值回归机会。它通过优化投资组合权重来最大化利润，同时通过AI驱动的市场监控和多层保护协议主动管理风险。 [ 实时信号 ] - [  专属支持群 | 版本 MT5 - MT4 ] 购买后，请发送私信给我以获取用户手册和AI设置说明。 性能概述（回测：2020-2025） 风险等级 初始资金 最终余额 总回报率 最大回撤 中风险 $1,000 $6,000 +500% -24.6% (月度) 低风险 $1,000 $3,500 +250% -12.3% (月度) 过往表现不代表未来结果。这些数据代表2020-2025年的回测结果。交易涉及重大亏损风险。 为什么选择这款EA？ 多资产分散 交易6个不相关工具：XAUUSD、EURUSD、EURJPY、GBPNZD、AUDCAD、USDCAD 优化权重分配，在分散风险的同时最大化盈利能力 核心采用先进的结构化风险管理 复杂的网格策略与内置保护 利用统计上高概率的均值回归机会 识别超买超卖条件
Gold Zilla AI MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (2)
专家
使用 Grok AI辅助 、风险分散且 黄金优化的EA 生成可控回报。 GoldZILLA AI 是一种多策略算法，可检测市场状态以动态选择五种不同的策略，在XAUUSD上优化回报同时最小化回撤。 [   Live Signal   ] - [  Dedicated group   | Version   MT5   -   MT4   ] 购买后，请发送私信给我以获取用户手册和AI设置说明。 为什么选择此EA？ 动态多策略方法 先进的市场状态检测，用于优化策略选择 五种不同的、不相关的交易策略 买卖信号的对称算法规则 风险分散 多时间框架分析（M5至H1） 五种不相关策略降低整体投资组合风险 基于市场状况的动态风险调整 所有仓位均设止损保护 先进的AI风险管理 基于具有实时网络搜索功能的Grok大语言模型 实时宏观分析和新闻事件监控 带有详细推理的每日趋势预测 黄金优化性能 专为XAUUSD CFD交易设计 利用黄金独特的波动特性 多种策略针对黄金价格行为量身定制 最高道德标准的回测和可靠的真实表现 100%高质量数据，无遗漏 零操纵历史止损或止盈 无过度拟合 定期比较Live S
TrendDecoder Premium
Christophe Pa Trouillas
5 (8)
指标
确定范围和下一步可能的走势   |  获得早期信号和趋势强度   |  在反转之前获得明确的退出   |  了解价格将测试哪些斐波水平 非重绘、非延迟指标 - 手动和自动交易的理想选择 - 适用于所有资产和所有时间单位 购买后，请联系我以获取您的 免费 TrendDECODER_Scanner MT5   版本： 点击此处 使用   BladeSCALPER   和   PowerZONES   获取我们的完整方法 它是什么？ TrendDECODER 集多种创新于一身，使趋势监测变得简单易行。 投射趋势线（Projective TrendLine）--快速参考即将到来的趋势 实时趋势线（RealTime TrendLine）与投射趋势线（Projective TrendLine）的对比 - 与之前的同方向走势相比，市场是加速还是放缓？ 实时趋势线交叉 - 趋势正在偏离轨道 使用 GreyBox - 市场不再是趋势并进入新的过渡序列 使用 DecoderSignals 和 Blue/Orange Clouds - 利用作为动态支撑/阻力的 Blue/Orange Cloud
Risk Killer AI MT5
Christophe Pa Trouillas
4.48 (21)
专家
通过 Grok AI辅助 、风险分散且 比特币增强的EA 实现稳定收益。 RiskKILLER AI 是一个突破式剥头皮算法，识别潜在高波动的关键价位，选择最佳风险回报交易，同时在 5 个资产上分散风险。 [   Live Signal   ] - [ 专属交流群 | 版本 MT5 - MT4 ] 购买后，请发送私信给我以获取用户手册和AI设置说明。 为什么选择这个 EA？ 风险分散 双向交易 持仓时间短 使用止损作为安全网 交易分布于 5 个不相关且受欢迎的市场 AI 助力 由 Grok3 模型驱动，EA 充当风险管理者 实时分析 X/Twitter 和新闻事件情绪 每天评估 5 个资产的波动性 建议调整 EA 的风险设置： “降低风险” / “提高风险” / “保持中等风险” 最严格的回测伦理与标准 100% 高质量数据，无遗漏 不操控历史止损或止盈 无过度拟合 可信的实盘表现 已通过向前验证和蒙特卡洛模拟测试 及时且持续的支持 无论您的经验如何，我们都能助您快速上线运行本 EA 定期更新 随着市场变化，我们会提供最优化的预设组合 支持 Prop Firm 购买前请核实您的 P
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (3)
指标
RiskKILLER_AI Navigator 是一款基于人工智能的多时间框架市场方向与策略助手。 交易表现的关键在于像专业人士一样理解市场。这正是 RiskKILLER_AI Navigator 所提供的： 通过 AI 驱动的趋势、情绪和宏观分析（ 独立于 MQL5 ），获得机构级别的洞察，并适应您的交易风格。 购买后，如需获取用户手册，请：1. 发布一条 评论 索要 2. 给我发送 私信 。 [ 专属群组 | MT5 版本 - MT4 版本 ] 核心优势 跨多个时间框架和资产的实时市场方向 AI 驱动的宏观指标、新闻和情绪分析 根据您的交易风格（手动或自动）提供定制建议 与 RiskKILLER_AI 专家顾问 (EA) 直接协同工作 主要特性 AI 驱动的全球趋势仪表板 - 即时查看 M1 到 D1 时间框架下主要外汇货币对和 BTCUSD 的市场偏向（盘整、看涨、看跌）。 策略感知型 AI 助手 - RiskKILLER_AI Navigator 适应您的策略并突出机会： 马丁格尔 / 网格 / 均价定投 (DCA) - 提示风险和波动性陷阱 均值回归 - 识别有利的盘整条
TrendDecoder Premium MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (4)
指标
确定范围和下一步可能的走势    |     获得早期信号和趋势强度   |     在反转之前获得明确的退出   |     了解价格将测试哪些斐波水平   |  非重绘、非延迟指标 - 手动和自动交易的理想选择 - 适用于所有资产和所有时间单位 购买后，请联系我以获取您的 免费 TrendDECODER_Scanner MT4 版本： 点击此处 使用 BladeSCALPER 和 PowerZONES 获取我们的完整方法 它是什么？ TrendDECODER 集多种创新于一身，使趋势监测变得简单易行。 投射趋势线（Projective TrendLine ）--快速参考即将到来的趋势 实时趋势线（RealTime TrendLine） 与投射趋势线（Projective TrendLine）的对比 - 与之前的同方向走势相比，市场是加速还是放缓？ 实时趋势线交叉 -   趋势正在偏离轨道 使用 GreyBox -   市场不再是趋势并进入新的过渡序列 使用 DecoderSignals 和 Blue/Orange Clouds -   利用作为动态支撑/阻力的 Blue
MSP Bridge
Christophe Pa Trouillas
实用工具
MSP_Bridge   是一款免费工具，可将 AI Grok 4 连接到   RiskKILLER AI Navigator ，这是一个基于人工智能的多时间框架 市场方向与策略助手 。 该捆绑包将帮助您获得 机构级别的洞察力，提供适合您交易风格的、由人工智能驱动的趋势、情绪和宏观分析。 RiskKILLER AI Navigator   [  MT5   -   MT4   ] 交易表现的关键在于像专业人士一样理解市场。这正是   RiskKILLER_AI Navigator   所提供的： 获得机构级别的洞察力，利用AI驱动的趋势、情绪和宏观分析， 这些在MQL5中无法获得 ，并根据您的交易风格量身定制。 核心优势 跨多个时间框架和资产的实时市场方向 人工智能驱动的宏观指标、新闻和情绪分析 根据您的交易风格（手动或自动）量身定制的建议 与 RiskKILLER_AI 智能交易系统 (EA) 直接协同 只需下载并按照以下说明操作即可。 如有困难，我们随时为您提供帮助，只需发送私信即可。
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MSP Bridge MT4
Christophe Pa Trouillas
实用工具
MSP_Bridge 是一款免费工具，可将 AI Grok 4 连接到 RiskKILLER AI Navigator ，这是一个基于人工智能的多时间框架 市场方向与策略助手 。 该捆绑包将帮助您获得 机构级别的洞察力，提供适合您交易风格的、由人工智能驱动的趋势、情绪和宏观分析。 RiskKILLER AI Navigator   [  MT5   -   MT4   ] 交易表现的关键在于像专业人士一样理解市场。这正是   RiskKILLER_AI Navigator   所提供的： 获得机构级别的洞察力，利用AI驱动的趋势、情绪和宏观分析， 这些在MQL5中无法获得 ，并根据您的交易风格量身定制。 核心优势 跨多个时间框架和资产的实时市场方向 人工智能驱动的宏观指标、新闻和情绪分析 根据您的交易风格（手动或自动）量身定制的建议 与 RiskKILLER_AI 智能交易系统 (EA) 直接协同 只需下载并按照以下说明操作即可。 如有困难，我们随时为您提供帮助，只需发送私信即可。
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BladeScalper Premium
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
指标
获取下一个反转走势信号   |   优化收益率统计   |   获取价格将测试的区域 非重绘、非延迟指标 - 手动和自动交易的理想选择 - 适用于所有资产和所有时间单位 购买后，  请联系我的频道  获取推荐设置 МТ4   -  МТ5   版本   |   查看我们的   global MetaMethod ，以更轻松、更快速和更安全地最大化利润 剥了头皮就跑! 有了BladeSCALPER，你将在那些更可预测的M&W走势中分得一杯羹 只要把它插在你最喜欢的资产上，抓住那几个点，然后从人群中跑开。 为了什么？ 你将发现的最可预测的模式是 "双顶 "和 "双底"，通常被称为 "M "和 "W"，因为这个字母明确表示了这些运动。 BladeSCALPER是一个新思路的集合，使其剥头皮更容易、更简单。 有了ScalpUP/ScalpDOWN信号--你就会得到下一个可能的移动信号 使用PowerZONE - 立即获得价格可能走向的区域 使用RewardBOX - 根据PowerZONES设置TP1/TP2/TP3。 使用StatsPANEL - 检
PowerZones Premium
Christophe Pa Trouillas
指标
战略区域触及x3、x4、x5次    |   TP1/TP2/TP3以 点数 或 值   |   目测检查您的风险/回报比安全性 无重绘、无延迟指标 - 适合手动和机器人交易 - 适用于所有资产和所有时间框架 限时优惠  之后恢复至 >> $99  购买后， 请联系我  获取推荐和个性化设置 [ 版本 MT5  -  MT4  | 查看我们的其他3个工具以提高胜率：TrendDECODER / PowerZONES / BladeSCALPER ] 这是什么？ 我们的指标首次在图表上直观地结合了 3个概念 ： 市场将测试的区域 止盈水平 风险回报比 在支撑区域（止损）和阻力区域（止盈）之间 PowerZONES 将改变您的交易习惯，帮助您 停止冲动交易 。 我们在基础支撑和阻力概念上进行了创新，增加了新功能： 区域：  比线条更符合实际交易 强度：  支撑/阻力在过去被触及的次数 区域密度：  两个区域之间的距离；密度越高，区域越多 区域颜色变化：  根据其相对于价格的位置：红色表示价格低于区域，蓝色表示价格高于区域 注意：  请注意，我们的产品 BladeSCALPER
TrendDecoder Scanner MT4
Christophe Pa Trouillas
指标
获取多种资产和多个时间单位的 TrendDECODER 信号 | 确定最佳入场时间单位 | 最大限度地提高利润和交易成功率  无重绘，无延迟指标和筛选器 - 理想的手动和自动交易 - 适用于所有资产和所有时间单位。 49美元  前50份 - 然后 99美元 购买后 请留下评论或评价 ，我们将送您价值99美元的额外指标。 这是什么？ 这个筛选器是我们评价最高的 TrendDECODER 的补充工具。 它允许您: 获取 您 喜欢的资产在所有相关时间框架上的当前TrendUP和TrendDOWN信号 立即看到 最有利的时间框架 配置以获得盈利的趋势跟踪或摆动交易。 这些最有利的时间框架配置是什么？ 首先，确保您设置了多时间框架图表：下级/主要/上级时间单位 其次，选择资产，其中 主要时间框架与上级时间框架的移动方向相同 。 适用于哪些资产？ 这正是关键所在。 您 将选择并关注对 您 相关的资产。 特别提示： TrendDECODER筛选器也可以是检查关联资产当前是否分歧或表现正常（例如黄金和美元）的非常合成的方法。 具体如何工作以及使用哪些策略？ 非常简单:
MetaShield EA MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (3)
专家
通过强大的EA、可靠且现实的回测以及持续的客户支持，获得稳定回报。 MetaSHIELD的概念是提供  两全其美 ： 风险分散 ，通过一个  优化的设置文件组合  来最小化回撤，以及  表现  ，通过  单一优化的设置文件  ，尽管风险更高，但回报也很高。 [  设置文件和设置指南   |   专属小组   | 版本   MT5   -   MT4  ] 剩余10   份，售价   $99 ，之后售价为  $149 。购买后，   请发私信给我们 ，以获取其他设置文件。 策略背后的原理 该EA设计为可以 动态适应 不同的市场环境——无论是趋势、区间还是高波动性。 通过应用 一系列过滤器 ，该策略调整其方式，以优化不同资产的表现。 交易者可以利用 多元化组合 ，在风险与回报之间找到平衡，或者采用 激进的单一策略 ，以最大化潜在收益。 为何选择此EA 易于使用的即插即用预设 - 最大化高回报/低回撤的组合 - 适应每位交易者的个人特征：交易频率/风险承受能力/资金规模 MetaSHIELD是多种替代策略的矩阵 - 易于理解的配置面板 - 减少的输入参数 严格的回测标准   ：
Bitcoin Rider EA MT4
Christophe Pa Trouillas
专家
使用专为比特币牛市设计的EA，实现巨额回报，提供强大的回测和持续支持。 BitcoinRIDER 的概念是捕捉这些抛物线走势，并利用牛市中定义的波动性和趋势获利。 [ 设置指南 | 支持群组 | 版本 MT5 - MT4 ] 购买后， 请发送私信 以获取第二组文件。 策略介绍 BitcoinRIDER使用 趋势动量策略 ，结合以下概念： RSI 在15分钟短时间框架内的超卖确认 ， 趋势过滤器 ， 以及 基于波动性的触发器 我们提供2组文件，以最大化交易价值： 持有文件 ，给价格更多空间，专注长期交易；交易周期可能长达数天， 日内文件 ，采用更短期方法，频繁锁定利润。 手动确定牛市结束 该EA的“独特性”在于我们手动设置了牛市结束，大约在 四月 。 为什么？ 因为作为经验丰富的算法交易员，我们深知，没有什么指标比我们的人类观察力更能识别出抛物线顶点。 此日期可能会有所变化，请随时关注！ 为什么选择BitcoinRIDER？ 专注于牛市 - 稳健策略，抓住抛物线走势 - 低回撤 < 21% 高回报 - $536 000利润，起始存款$1000，5.7年 - +6 600 %回报率
Risk Killer AI MT4
Christophe Pa Trouillas
4 (4)
专家
通过 Grok AI辅助 、风险分散且 比特币增强的EA 实现稳定收益。 RiskKILLER AI 是一个突破式剥头皮算法，识别潜在高波动的关键价位，选择最佳风险回报交易，同时在 5 个资产上分散风险。 [   Live Signal   ] - [ 专属交流群 | 版本 MT5 - MT4 ] 购买后，请发送私信给我以获取用户手册和AI设置说明。 为什么选择这个 EA？ 风险分散 双向交易 持仓时间短 使用止损作为安全网 交易分布于 5 个不相关且受欢迎的市场 AI 助力 由 Grok3 模型驱动，EA 充当风险管理者 实时分析 X/Twitter 和新闻事件情绪 每天评估 5 个资产的波动性 建议调整 EA 的风险设置： “降低风险” / “提高风险” / “保持中等风险” 最严格的回测伦理与标准 100% 高质量数据，无遗漏 不操控历史止损或止盈 无过度拟合 可信的实盘表现 已通过向前验证和蒙特卡洛模拟测试 及时且持续的支持 无论您的经验如何，我们都能助您快速上线运行本 EA 支持 Prop Firm 购买前请核实您的 Prop Firm 规则与挑战限制，可能包括： 隔夜持
Risk Killer AI Navigator MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
指标
RiskKILLER_AI Navigator 是一款基于人工智能的多时间框架市场方向与策略助手。 交易表现的关键在于像专业人士一样理解市场。这正是 RiskKILLER_AI Navigator 所提供的： 通过 AI 驱动的趋势、情绪和宏观分析（ 独立于 MQL5 ），获得机构级别的洞察，并适应您的交易风格。 购买后，如需获取用户手册，请：1. 发布一条 评论 索要 2. 给我发送 私信 。 [ 专属群组 | MT5 版本 - MT4 版本 ] 核心优势 跨多个时间框架和资产的实时市场方向 AI 驱动的宏观指标、新闻和情绪分析 根据您的交易风格（手动或自动）提供定制建议 与 RiskKILLER_AI 专家顾问 (EA) 直接协同工作 主要特性 AI 驱动的全球趋势仪表板 - 即时查看 M1 到 D1 时间框架下主要外汇货币对和 BTCUSD 的市场偏向（盘整、看涨、看跌）。 策略感知型 AI 助手 - RiskKILLER_AI Navigator 适应您的策略并突出机会： 马丁格尔 / 网格 / 均价定投 (DCA) - 提示风险和波动性陷阱 均值回归 - 识别有利的盘整条
Squid Grid AI MT4
Christophe Pa Trouillas
专家
通过 风险分散的多资产网格EA 和 AI风险管理 ，更智能、更安全地交易。 SQUID GRID AI 是一个复杂的网格交易系统，利用6个不相关工具的均值回归机会。它通过优化投资组合权重来最大化利润，同时通过AI驱动的市场监控和多层保护协议主动管理风险。 [ 实时信号 ] - [  专属支持群 | 版本 MT5 - MT4 ] 购买后，请发送私信给我以获取用户手册和AI设置说明。 性能概述（回测：2020-2025） 风险等级 初始资金 最终余额 总回报率 最大回撤 高风险 $1,000 $11,000 +1,000% -49.2% (月度) 中风险 $1,000 $6,000 +500% -24.6% (月度) 低风险 $1,000 $3,500 +250% -12.3% (月度) 过往表现不代表未来结果。这些数据代表2020-2025年的回测结果。交易涉及重大亏损风险。 为什么选择这款EA？ 多资产分散 交易6个不相关工具：XAUUSD、EURUSD、EURJPY、GBPNZD、AUDCAD、USDCAD 优化权重分配，在分散风险的同时最大化盈利能力 核心采用先进的结构化风险管
BladeScalper Premium MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (2)
指标
获取下一个反转走势信号   |   优化收益率统计   |   获取价格将测试的区域   |   非重绘、非延迟指标 - 手动和自动交易的理想选择 - 适用于所有资产和所有时间单位 购买后，  请联系我的频道  获取推荐设置 МТ4   -  МТ5   版本 |   查看我们的   global MetaMethod ，以更轻松、更快速和更安全地最大化利润 剥了头皮就跑! 有了BladeSCALPER，你将在那些更可预测的M&W走势中分得一杯羹 只要把它插在你最喜欢的资产上，抓住那几个点，然后从人群中跑开。 为了什么？ 你将发现的最可预测的模式是 "双顶 "和 "双底"，通常被称为 "M "和 "W"，因为这个字母明确表示了这些运动。 BladeSCALPER是一个新思路的集合，使其剥头皮更容易、更简单。 有了ScalpUP/ScalpDOWN信号--你就会得到下一个可能的移动信号 使用PowerZONE - 立即获得价格可能走向的区域 使用RewardBOX - 根据PowerZONES设置TP1/TP2/TP3。 使用StatsPANEL -
PowerZones Premium MT5
Christophe Pa Trouillas
指标
战略区域触及x3、x4、x5次    |   TP1/TP2/TP3以 点数 或 值   |   目测检查您的风险/回报比安全性 无重绘、无延迟指标 - 适合手动和机器人交易 - 适用于所有资产和所有时间框架 限时优惠  之后恢复至 >> $99  购买后， 请联系我  获取推荐和个性化设置 [ 版本 MT5  -  MT4  | 查看我们的其他3个工具以提高胜率：TrendDECODER / PowerZONES / BladeSCALPER ] 这是什么？ 我们的指标首次在图表上直观地结合了 3个概念 ： 市场将测试的区域 止盈水平 风险回报比 在支撑区域（止损）和阻力区域（止盈）之间 PowerZONES 将改变您的交易习惯，帮助您 停止冲动交易 。 我们在基础支撑和阻力概念上进行了创新，增加了新功能： 区域：  比线条更符合实际交易 强度：  支撑/阻力在过去被触及的次数 区域密度：  两个区域之间的距离；密度越高，区域越多 区域颜色变化：  根据其相对于价格的位置：红色表示价格低于区域，蓝色表示价格高于区域 注意：  请注意，我们的产品 BladeSCALPER
TrendDecoder Scanner MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
指标
获取多种资产和多个时间单位的 TrendDECODER 信号 | 确定最佳入场时间单位 | 最大限度地提高利润和交易成功率  无重绘，无延迟指标和筛选器 - 理想的手动和自动交易 - 适用于所有资产和所有时间单位。 49美元  前50份 - 然后 99美元 购买后 请留下评论或评价 ，我们将送您价值99美元的额外指标。 这是什么？ 这个筛选器是我们评价最高的 TrendDECODER 的补充工具。 它允许您: 获取 您 喜欢的资产在所有相关时间框架上的当前TrendUP和TrendDOWN信号 立即看到 最有利的时间框架 配置以获得盈利的趋势跟踪或摆动交易。 这些最有利的时间框架配置是什么？ 首先，确保您设置了多时间框架图表：下级/主要/上级时间单位 其次，选择资产，其中 主要时间框架与上级时间框架的移动方向相同 。 适用于哪些资产？ 这正是关键所在。 您 将选择并关注对 您 相关的资产。 特别提示： TrendDECODER筛选器也可以是检查关联资产当前是否分歧或表现正常（例如黄金和美元）的非常合成的方法。 具体如何工作以及使用哪些策略？ 非常简单:
MetaShield EA MT5
Christophe Pa Trouillas
4.17 (12)
专家
通过强大的EA、可靠且现实的回测以及持续的客户支持，获得稳定回报。 MetaSHIELD的概念是提供  两全其美 ： 风险分散 ，通过一个  优化的设置文件组合  来最小化回撤，以及  表现  ，通过  单一优化的设置文件  ，尽管风险更高，但回报也很高。 [   设置文件和设置指南   |   专属小组   | 版本   MT5   -   MT4  ] 之后售价为  $199 。购买后，   请发私信给我们 ，以获取其他设置文件。 策略背后的原理 该EA设计为可以 动态适应 不同的市场环境——无论是趋势、区间还是高波动性。 通过应用 一系列过滤器 ，该策略调整其方式，以优化不同资产的表现。 交易者可以利用 多元化组合 ，在风险与回报之间找到平衡，或者采用 激进的单一策略 ，以最大化潜在收益。 为何选择此EA 多元化组合   - 针对所有市场条件（趋势/区间/波动）定制的交易  - 以及非相关资产 即插即用的预设 - 最大化高收益/低回撤的组合 - 适应每位交易者的个人资料和偏好：交易频率/风险承受力/资本化 多种可行策略的矩阵 - 易于理解的配置面板 - 减少的输入项数量 最
Bitcoin Rider EA MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
专家
使用专为比特币牛市设计的EA，实现巨额回报，提供强大的回测和持续支持。 BitcoinRIDER 的概念是捕捉这些抛物线走势，并利用牛市中定义的波动性和趋势获利。 [ 设置指南 | 支持群组 | 版本 MT5 - MT4 ] 。购买后， 请发送私信 以获取第二组文件。 策略介绍 BitcoinRIDER使用 趋势动量策略 ，结合以下概念： RSI 在15分钟短时间框架内的超卖确认 ， 趋势过滤器 ， 以及 基于波动性的触发器 我们提供2组文件，以最大化交易价值： 持有文件 ，给价格更多空间，专注长期交易；交易周期可能长达数天， 日内文件 ，采用更短期方法，频繁锁定利润。 手动确定牛市结束 该EA的“独特性”在于我们手动设置了牛市结束，大约在 四月 。 为什么？ 因为作为经验丰富的算法交易员，我们深知，没有什么指标比我们的人类观察力更能识别出抛物线顶点。 此日期可能会有所变化，请随时关注！ 为什么选择BitcoinRIDER？ 专注于牛市 - 稳健策略，抓住抛物线走势 - 低回撤 < 21% 高回报 - $536 000利润，起始存款$1000，5.7年 - +6 600 %回报
筛选:
Nhut Anh Phan
2015
Nhut Anh Phan 2026.08.07 21:44 
 

用户没有留下任何评级信息

rbarrueco
39
rbarrueco 2026.07.28 08:11 
 

用户没有留下任何评级信息

playgold
1126
playgold 2026.07.07 12:26 
 

I commend the long-term performance focus and lack of overfitting and the signal matching backtests (without AI integration). Unfortunately, for the first half of 2026 only strategy 5 has decent recovery factor 5+. Strategy 1 (grid) has recovery factor ~2 (too low to justify the risk of grid in my opinion), the rest are below 1 (so not reliably profitable). Maybe they'll work better when the market regime changes - we can retest once in a while. Luckily, we can enable/disable each strategy individually. Unlike some other users, I saw no code reliability issues - I am getting strategy 3 and 5 trades opened just fine. User support in the group was reasonable (until the seller account got blocked), but marketing sometimes felt excessive. Also I found it weird that to obtain User Manual and AI setup instructions I'd need to send an email - this felt like an extra requirement not mentioned prior to purchase, so I didn't proceed.

Christophe Pa Trouillas
10549
来自开发人员的回复 Christophe Pa Trouillas 2026.07.25 12:58
Thanks for this in-depth feedback with your own settings. Please share your results in the comments so that we can see if you beat GZ signal in the long run ;-)
Hyu Nobu
231
Hyu Nobu 2026.07.02 22:37 
 

I initially had a highly frustrating experience with version 1.6, as Strategy 3 and Strategy 5 completely failed to open any orders. However, the developer has since updated the code to version 1.7. On the new version, Strategy 3 has finally triggered an order on my account, though Strategy 5 is still unverified. Interestingly, despite both the developer and I using the exact same broker (ICMarkets), this Strategy 3 trade opened on my account but did not trigger on the developer's official live signal. I am currently monitoring the performance closely. If Strategy 5 remains dead, or if these trade discrepancies between my account and the live signal continue, this EA becomes completely meaningless. I will leave this review as a watch-and-see for now until long-term stability and synchronization are proven.

Sergey Fateev
890
Sergey Fateev 2026.07.02 08:52 
 

After upgrading to version 1.7, the EA began to open all strategies that had not been opened before. It was not immediately possible to contact the seller, but after communicating with him, the problem in the advisor was fixed. Now let's see how the new version will work.

Christophe Pa Trouillas
10549
来自开发人员的回复 Christophe Pa Trouillas 2026.07.25 12:54
I would like to thank you Sergy, to be a man of your word and a man of integrity to have been able to change your review after we solved the problems you helped us identify.
cjtham
112
cjtham 2026.06.28 14:08 
 

Good EA, recommended.

Christophe Pa Trouillas
10549
来自开发人员的回复 Christophe Pa Trouillas 2026.07.25 12:50
Thanks CJ for this review; don't hesitate to share your results in the comments ^^
RiddimMatt
60
RiddimMatt 2026.06.26 19:57 
 

This is my favorite EA of 2026 so far. In 65 days I have made 118% profit with 20% relative drawdown using strategies 3 and 5 with the AI feature turned off. The developer responded to my questions quickly and no issues so far.

Christophe Pa Trouillas
10549
来自开发人员的回复 Christophe Pa Trouillas 2026.07.25 12:49
This is great news and precious feedback. Thanks Matt.
Don't hesitate to share in the comment your updated results ^^
dte011
326
dte011 2026.06.12 18:08 
 

I started trading this EA in May, and immediately it went in drawdown, but now, one and a half month later, I'm in a nice profit. Profit factor after 45 trades is 1.45 which is excellent Live trades are identical to backtests.

Christophe Pa Trouillas
10549
来自开发人员的回复 Christophe Pa Trouillas 2026.07.25 12:47
This was a smart move, not to let your emotions interfere with the stats; Thanks for your review
udolino
242
udolino 2026.06.12 07:16 
 

Recommend

Christophe Pa Trouillas
10549
来自开发人员的回复 Christophe Pa Trouillas 2026.07.25 12:46
Thanks Udolino for this concise feedback ;-)
Christian Eicher
208
Christian Eicher 2026.06.10 11:41 
 

I am testing the EA now for quite some time. It is steady and reliable. Of course if you use another broker as Chris does in the signal it is not guaranteed that the signal matches your trades 100% as other brokers with other ticks could trigger different trades. As this is the case for me (I have another broker) I disabled strategy 1 which is the grid strategy. This is mainly because of my personal preferences and my risk shyness! The EA with all the strategies is running really good. I just decided to disable the grid. All other strategies are running for me and I am very happy with the results so far. My investment was recouped within a short time and from now on I am just watching the EA doing its work. Feels good. Also Chris is helpful and has a fast responsetime for all questions.

Christophe Pa Trouillas
10549
来自开发人员的回复 Christophe Pa Trouillas 2026.06.10 15:23
Hi Christian,
This feedback is very precious and I am so happy you recouped your investment.
Chris
richibot
171
richibot 2026.06.09 17:50 
 

Very good ea. It has a clear diversification approach for different market scenarios, allowing it to adapt efficiently to changing market conditions. In certain situations, it also creates hedging positions that help reduce risk and improve overall trade management. Over the past few weeks, it has performed in a solid and consistent manner. So far, I am very satisfied with the results. I look forward to continuing to evaluate its performance and providing a more detailed review in the future. For now, I consider it a very good and robust algorithm.

Christophe Pa Trouillas
10549
来自开发人员的回复 Christophe Pa Trouillas 2026.06.10 15:21
Thanks Richibot for this precise feedback and specially pointing out the market regime handling of the EA;
Thnaks for your support,
Chris and Team
coffeefcy
351
coffeefcy 2026.06.09 16:27 
 

This is my favorite trend-following gold EA. I was one of the earliest users of Gold Zilla. I never stopped using it because of occasional short-term losses, as I believed its backtests were genuine and not manipulated. I was confident that it would be profitable in the long run. It turns out my judgment was correct. Its performance has been fully consistent with the official signal, and it has already generated substantial profits for me. It's an excellent EA, and I sincerely recommend it!

Christophe Pa Trouillas
10549
来自开发人员的回复 Christophe Pa Trouillas 2026.06.10 15:18
Yes I confirm; one of the earliest ^^^and the wisest then ;-) also in the way you are handling the EA.
You managed the most difficult part; Thanks for you support,
Chris
LittleSensey
95
LittleSensey 2026.06.09 11:34 
 

Two months in on a live account. GoldZILLA has already covered its purchase price and then some. More importantly, performance aligns with what the live signal shows — no cherry-picked screenshots, just consistent results. The five-strategy framework handles both trending and ranging XAUUSD conditions well. I was skeptical of the AI macro layer at first, but having it skip trades ahead of high-impact news has saved me from several sharp reversals. No martingale, no grid, proper stop-loss on every trade. This is not a "looks great until it blows up" EA — the risk model is sound. Christophe responds quickly, the setup guide is clear, and the update history shows genuine product iteration, not version number padding. Recommended without hesitation for anyone serious about automated XAUUSD trading.

Christophe Pa Trouillas
10549
来自开发人员的回复 Christophe Pa Trouillas 2026.06.10 15:17
Hi Sensey,
Thanks for this complete feedback; I think your coined a category of seller with your "This is not a "looks great until it blows up" EA" ;-))
Happy you have recouped your investment already ^^
Chris
Neil Smith
346
Neil Smith 2026.06.09 10:09 
 

Enabled on my live IC Markets account from 8th May '26. The signals and performance match that of the live signal and as the beginning of June '26 GoldZilla has now recouped the purchase cost. In addition to the strong EA performance, Chris is responsive to questions, assisting in new purchasers setup etc. One important item for me are how changes and updates are ranked and applied to the existing EA. IMO GoldZilla has a strong foundational base e.g. it does NOT use Martingale, Grid strategies (as an example) but how Chris and his team approach and consider updates - they are considered and carefully thought through. This is a key and important point as some authors constantly update their product which eventually dilutes the core product. Looking forward I am considering scaling into the live account to compound the existing gains... check back here or the comment sections for updates

Christophe Pa Trouillas
10549
来自开发人员的回复 Christophe Pa Trouillas 2026.06.10 15:14
Thanks Neil for your feedback that is clearly of a savvy algo-trader.
Indeed updating the strat on its core is a sure red flag as you cannot rely anymore on backtest to evaluate yuor risk when you buy the algo ^^
Happy your have recoup your investment ^^
Chris
Mateusz Winter
695
Mateusz Winter 2026.06.09 09:56 
 

I've been using Gold Zilla on my personal account for the past few months, and I can honestly say that it has exceeded my expectations. The EA has proven to be profitable in my experience and has already made back its purchase cost and generated additional profit on top of that. What I appreciate most is that the performance has been consistent with what I was hoping for, provided that proper risk management is applied. Equally important, the developer, Christophe Pa Trouillas, is highly responsive and provides excellent support. Whenever I've had questions or needed assistance, he has been quick to reply and genuinely helpful. Overall, I'm very satisfied with Gold Zilla and my experience so far. If you're considering it, based on my personal use over the last few months, it has been a worthwhile investment.

Christophe Pa Trouillas
10549
来自开发人员的回复 Christophe Pa Trouillas 2026.06.10 15:12
Hi Mateusz,
Thanks for this complete return of experience and happy to see your good results in the comments!!
Make my day and thanks for your continuous support in all our projects ^^
Chris
Amelio
151
Amelio 2026.06.07 21:21 
 

The performance has been excellent so far. I've already gotten back what I put in, and that really speaks for itself.

Christophe Pa Trouillas
10549
来自开发人员的回复 Christophe Pa Trouillas 2026.06.10 15:08
Hi Amelio,
So happy to read this; now let's handle the EA wisely = not doing anything and monitor the backtest metrics ;-)
Traderhub
356
Traderhub 2026.06.07 16:00 
 

Bought on 2 June and the EA was paid off within 3 days of trading using 0.01 lots. so far so good

Christophe Pa Trouillas
10549
来自开发人员的回复 Christophe Pa Trouillas 2026.06.10 15:07
HI Traderhub,
Well that was fast; you have the talent of entereing at the right moment.
Very happy you have already recouped your investment and that your risk is only of 12% now.
Waiting for you turning 100% return = capital preservation.
Let us know.
Chris
bi mo
417
bi mo 2026.06.06 15:26 
 

Great multi strategy EA, consistent support from the seller, constantly monitoring performance and accepting feedback. The kind of support you'll need for a long term strategy to stay profitable.

Christophe Pa Trouillas
10549
来自开发人员的回复 Christophe Pa Trouillas 2026.06.10 15:05
Hi Bi mo,
Thanks for this feedback; we try to put quality everywhere in our bots and service; we believe in long and fruitful relationship.
True performance is one that lasts!
Thanks
Chris and Team
Ryan Nathaniel Richa
152
Ryan Nathaniel Richa 2026.06.06 10:59 
 

The EA is really good, If you're looking for a long term EA, that will almost always match the backtest 99% of the time, this is the one you're looking for. The EA identifies breakout opportunities and uses time based exits, simple and methodical. Overall, I am happy to report that I have recouped my initial investment of this EA after trading for 2 weeks. Thank you Chris and the Metasignals Pro Team, looking forward to more awesome EAs!

Christophe Pa Trouillas
10549
来自开发人员的回复 Christophe Pa Trouillas 2026.06.10 15:01
Hi Ryan,
Very happy you already recouped your investment and for attesting the trustworthiness of our work.
Thanks for your support ^^
Carlos Alberto Castillo Luzon
494
Carlos Alberto Castillo Luzon 2026.06.01 15:48 
 

I just purchased the product. Please send me the User Manual.

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