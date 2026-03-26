Gold Zilla AI MT5

使用Grok AI辅助、风险分散且黄金优化的EA生成可控回报。

GoldZILLA AI 是一种多策略算法，可检测市场状态以动态选择五种不同的策略，在XAUUSD上优化回报同时最小化回撤。

[ Live Signal ] - [ Dedicated group | Version MT5 - MT4 ]

购买后，请发送私信给我以获取用户手册和AI设置说明。

为什么选择此EA？

动态多策略方法

先进的市场状态检测，用于优化策略选择

五种不同的、不相关的交易策略

买卖信号的对称算法规则

风险分散

多时间框架分析（M5至H1）

五种不相关策略降低整体投资组合风险

基于市场状况的动态风险调整

所有仓位均设止损保护

先进的AI风险管理

基于具有实时网络搜索功能的Grok大语言模型

实时宏观分析和新闻事件监控

带有详细推理的每日趋势预测

黄金优化性能

专为XAUUSD CFD交易设计

利用黄金独特的波动特性

多种策略针对黄金价格行为量身定制

最高道德标准的回测和可靠的真实表现

100%高质量数据，无遗漏

零操纵历史止损或止盈

无过度拟合

定期比较Live Signal与回测以检查其一致性

即时且持续的支持

无论您的专业水平如何，我们都支持您立即使用我们的EA进入市场





Prop Firm 支持

购买前，请验证您的Prop Firm规则和挑战限制，其中可能包括：

隔夜持有头寸

同时交易

新闻期间交易

高频交易

...

在任何情况下，我们都会为您提供相应的set文件。

回测和设置指南

EA启动资产和时间框架： XAUUSD | M5

XAUUSD | M5 策略时间框架： M5, M15, M30, H1

M5, M15, M30, H1 回测历史数据： 高质量tick数据

高质量tick数据 测试周期： 2017-2025, Every Tick

2017-2025, Every Tick 样本外测试： 自2023年起

自2023年起 最低/推荐存款： $500 / $2000

$500 / $2000 首选经纪商： ICMarkets

风险警告