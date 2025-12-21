EA Super 8 Pro

Super 8 Pro non è solo un consulente di trading, ma un sistema completo di gestione delle posizioni basato sulla versione precedente del Super 8 EA, ma potenziato con un miglioramento chiave: il blocco dinamico delle posizioni in situazioni non redditizie.

Concetto dell'algoritmo
Logica multilivello: il consulente opera come un algoritmo modulare che combina analisi di mercato, controllo del rischio e gestione adattiva degli ordini.
Blocco delle posizioni: quando si verifica un movimento di prezzo sfavorevole, l'algoritmo attiva automaticamente il meccanismo di blocco, bloccando le perdite correnti e creando posizioni di contropartita per bilanciare il rischio.
Algoritmo di uscita con blocco: il sistema non si limita a mantenere il blocco, ma calcola i punti di uscita ottimali utilizzando analisi multi-timeframe e dinamiche di liquidità.
Caratteristiche tecniche
Analisi multi-timeframe: da M1 a H4, consentendo di considerare sia gli impulsi a breve termine che i trend a lungo termine.
Gestione adattiva del rischio: regolazione automatica di lotti e step di griglia in base alla volatilità. Sistema di media: integrato con il blocco per ridurre al minimo i drawdown e accelerare la redditività.
Architettura API: si collega a terminali e exchange esterni per un'automazione avanzata. Algoritmo: adattato per il trading di XAUUSD / EURUSD / GBPUSD e altre criptovalute popolari.
Analisi multi-timeframe: funzionamento simultaneo con M15, H1, H4 e D1.
Sistema di media: consente di ottenere profitti aggiuntivi durante le fluttuazioni di prezzo.
Logica di gestione degli ordini affidabile: basata su un sistema collaudato di un expert advisor, che si è dimostrato uno dei più stabili sul mercato.

EA Super 8 Pro è un'evoluzione di un expert advisor classico, trasformato in un sistema di trading algoritmico completo. La sua caratteristica principale è il blocco intelligente delle posizioni in situazioni non redditizie e una logica di uscita ben ponderata. Questo è uno strumento per chi cerca non solo un expert advisor, ma un sistema di gestione del rischio e del capitale di livello professionale.
