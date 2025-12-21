Super 8 Pro n'est pas un simple conseiller de trading, mais un système complet de gestion de positions. Basé sur la version précédente du Super 8 EA, il intègre une amélioration majeure : le verrouillage dynamique des positions en cas de pertes.





Concept de l'algorithme





Logique multiniveau : le conseiller fonctionne comme un algorithme modulaire combinant analyse de marché, contrôle des risques et gestion adaptative des ordres.





Verrouillage des positions : en cas de mouvement de prix défavorable, l'algorithme active automatiquement le mécanisme de verrouillage, sécurisant les pertes actuelles et créant des positions de compensation pour équilibrer le risque.





Algorithme de sortie après verrouillage : le système ne se contente pas de maintenir la position verrouillée, mais calcule les points de sortie optimaux grâce à une analyse multi-temporelle et à la dynamique de la liquidité.





Fonctionnalités techniques





Analyse multi-temporelle : de M1 à H4, permettant de prendre en compte les impulsions à court terme et les tendances à long terme.





Gestion adaptative des risques : ajustement automatique des lots et des pas de grille en fonction de la volatilité. Système de lissage : intégré au verrouillage pour minimiser les pertes et accélérer la rentabilité.





Architecture API : connexion aux terminaux et plateformes d'échange externes pour une automatisation avancée. Algorithme : adapté au trading de XAUUSD, EURUSD, GBPUSD et d’autres cryptomonnaies populaires.





Analyse multi-temporelle : fonctionnement simultané avec les unités de temps M15, H1, H4 et D1.





Système de lissage : permet de générer des profits supplémentaires malgré les fluctuations de prix.





Logique de gestion des ordres fiable : basée sur un système éprouvé d’un conseiller expert, reconnu comme l’un des plus stables du marché.





EA Super 8 Pro est une évolution d’un conseiller expert classique, transformé en un système de trading algorithmique complet. Ses atouts majeurs : le verrouillage intelligent des positions en cas de pertes et une logique de sortie optimisée. Cet outil s’adresse aux traders recherchant non seulement un conseiller expert, mais un système de gestion des risques et du capital de niveau professionnel.