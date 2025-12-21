EA Super 8 Pro
- Vitali Vasilenka
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
O Super 8 Pro não é apenas um consultor de negociação, mas um sistema completo de gerenciamento de posições, baseado na versão anterior do Super 8 EA, porém aprimorado com uma melhoria fundamental: o bloqueio dinâmico de posições em situações desfavoráveis.
Conceito do Algoritmo
Lógica multinível: o consultor opera como um algoritmo modular que combina análise de mercado, controle de risco e gerenciamento adaptativo de ordens.
Bloqueio de posição: quando ocorre um movimento de preço desfavorável, o algoritmo ativa automaticamente o mecanismo de bloqueio, consolidando as perdas atuais e criando posições contrárias para equilibrar o risco.
Algoritmo de saída de bloqueio: o sistema não apenas mantém o bloqueio, mas calcula os pontos de saída ideais usando análise de múltiplos períodos e dinâmica de liquidez.
Recursos Técnicos
Análise de múltiplos períodos: de M1 a H4, permitindo a consideração tanto de impulsos de curto prazo quanto de tendências de longo prazo.
Gerenciamento adaptativo de risco: ajuste automático de lotes e incrementos de grade dependendo da volatilidade. Sistema de preço médio: integrado ao bloqueio para minimizar perdas e acelerar a rentabilidade.
Arquitetura API: conecta-se a terminais e corretoras externas para automação avançada.
Algoritmo: adaptado para negociação de XAUUSD / EURUSD / GBPUSD e outras criptomoedas populares.
Análise em múltiplos períodos: funciona simultaneamente com M15, H1, H4 e D1.
Sistema de preço médio: permite lucro adicional durante flutuações de preço.
Lógica de gerenciamento de ordens confiável: baseada em um sistema comprovado de um Expert Advisor, que se mostrou um dos mais estáveis do mercado.
O EA Super 8 Pro é uma evolução de um Expert Advisor clássico, transformado em um sistema completo de negociação algorítmica. Sua principal característica é o bloqueio inteligente de posições em situações não lucrativas e uma lógica de saída bem elaborada. Esta é uma ferramenta para quem busca não apenas um Expert Advisor, mas um sistema de gerenciamento de risco e capital de nível profissional.
I have been using this EA for a while and the performance is good. There is no martingale. It trades a lot everyday with high win rate. The author is nice and always provide really good and fast support.