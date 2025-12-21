Super 8 Pro ist nicht nur ein Trading-Advisor, sondern ein komplettes Positionsmanagementsystem, das auf der Vorgängerversion des Super 8 EA basiert und durch eine wichtige Verbesserung erweitert wurde: die dynamische Positionssicherung in unprofitablen Situationen.





Algorithmuskonzept

Mehrstufige Logik: Der Advisor arbeitet als modularer Algorithmus, der Marktanalyse, Risikomanagement und adaptives Ordermanagement kombiniert.

Positionssicherung: Bei ungünstigen Kursbewegungen aktiviert der Algorithmus automatisch den Sicherungsmechanismus, um aktuelle Verluste zu sichern und Gegenpositionen zum Risikoausgleich zu erstellen.

Ausstiegsalgorithmus mit Positionssicherung: Das System hält die Positionssicherung nicht einfach, sondern berechnet optimale Ausstiegspunkte mithilfe von Multi-Timeframe-Analysen und Liquiditätsdynamik.

Technische Merkmale

Multi-Timeframe-Analyse: von M1 bis H4, wodurch sowohl kurzfristige Impulse als auch langfristige Trends berücksichtigt werden.

Adaptives Risikomanagement: Automatische Anpassung von Lotgröße und Grid-Schritten in Abhängigkeit von der Volatilität. Durchschnittsbildungssystem: Integriert mit der Positionssicherung, um Drawdowns zu minimieren und die Profitabilität zu steigern.

API-Architektur: Verbindung zu externen Terminals und Börsen für erweiterte Automatisierung.





Algorithmus: Optimiert für den Handel mit XAUUSD, EURUSD, GBPUSD und anderen gängigen Kryptowährungen.

Multi-Timeframe-Analyse: Gleichzeitige Nutzung von M15, H1, H4 und D1.

Durchschnittssystem: Ermöglicht zusätzliche Gewinne bei Kursschwankungen.

Zuverlässige Orderverwaltung: Basierend auf einem bewährten System eines Expert Advisors, der sich als einer der stabilsten auf dem Markt erwiesen hat.





EA Super 8 Pro ist die Weiterentwicklung eines klassischen Expert Advisors zu einem vollwertigen algorithmischen Handelssystem. Seine Hauptmerkmale sind die intelligente Positionssicherung in unprofitablen Situationen und eine durchdachte Ausstiegslogik. Dieses Tool ist ideal für alle, die nicht nur einen Expert Advisor, sondern ein professionelles Risiko- und Kapitalmanagementsystem suchen.