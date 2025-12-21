EA Super 8 Pro
- Asesores Expertos
- Vitali Vasilenka
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Super 8 Pro no es solo un asesor de trading, sino un sistema completo de gestión de posiciones basado en la versión anterior de Super 8 EA, pero mejorado con una mejora clave: el bloqueo dinámico de posiciones en situaciones no rentables.
Concepto del algoritmo
Lógica multinivel: el asesor funciona como un algoritmo modular que combina análisis de mercado, control de riesgos y gestión adaptativa de órdenes.
Bloqueo de posiciones: Cuando se produce un movimiento desfavorable del precio, el algoritmo activa automáticamente el mecanismo de bloqueo, bloqueando las pérdidas actuales y creando contraposiciones para equilibrar el riesgo.
Algoritmo de salida con bloqueo: el sistema no solo mantiene el bloqueo, sino que calcula los puntos de salida óptimos mediante análisis multitemporal y dinámica de liquidez.
Características técnicas
Análisis multitemporal: de M1 a H4, lo que permite considerar tanto los impulsos a corto plazo como las tendencias a largo plazo.
Gestión adaptativa del riesgo: Ajuste automático de lotes y pasos de la cuadrícula en función de la volatilidad. Sistema de promedios: integrado con el bloqueo para minimizar las pérdidas y acelerar la rentabilidad.
Arquitectura API: se conecta a terminales y bolsas externas para una automatización avanzada. Algoritmo: Adaptado para operar con XAUUSD / EURUSD / GBPUSD y otras criptomonedas populares.
Análisis multitemporal: Funciona simultáneamente con M15, H1, H4 y D1.
Sistema de promediación: Permite obtener ganancias adicionales durante las fluctuaciones de precios.
Lógica fiable de gestión de órdenes: Basada en el sistema probado de un asesor experto, uno de los más estables del mercado.
EA Super 8 Pro es la evolución de un asesor experto clásico, transformado en un sistema completo de trading algorítmico. Su característica principal es el bloqueo inteligente de posiciones en situaciones no rentables y una lógica de salida bien diseñada. Es una herramienta ideal para quienes buscan no solo un asesor experto, sino un sistema de gestión de riesgos y capital de nivel profesional.
I have been using this EA for a while and the performance is good. There is no martingale. It trades a lot everyday with high win rate. The author is nice and always provide really good and fast support.