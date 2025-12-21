Super 8 Pro no es solo un asesor de trading, sino un sistema completo de gestión de posiciones basado en la versión anterior de Super 8 EA, pero mejorado con una mejora clave: el bloqueo dinámico de posiciones en situaciones no rentables.





Concepto del algoritmo

Lógica multinivel: el asesor funciona como un algoritmo modular que combina análisis de mercado, control de riesgos y gestión adaptativa de órdenes.

Bloqueo de posiciones: Cuando se produce un movimiento desfavorable del precio, el algoritmo activa automáticamente el mecanismo de bloqueo, bloqueando las pérdidas actuales y creando contraposiciones para equilibrar el riesgo.

Algoritmo de salida con bloqueo: el sistema no solo mantiene el bloqueo, sino que calcula los puntos de salida óptimos mediante análisis multitemporal y dinámica de liquidez.

Características técnicas

Análisis multitemporal: de M1 a H4, lo que permite considerar tanto los impulsos a corto plazo como las tendencias a largo plazo.

Gestión adaptativa del riesgo: Ajuste automático de lotes y pasos de la cuadrícula en función de la volatilidad. Sistema de promedios: integrado con el bloqueo para minimizar las pérdidas y acelerar la rentabilidad.

Arquitectura API: se conecta a terminales y bolsas externas para una automatización avanzada. Algoritmo: Adaptado para operar con XAUUSD / EURUSD / GBPUSD y otras criptomonedas populares.

Análisis multitemporal: Funciona simultáneamente con M15, H1, H4 y D1.

Sistema de promediación: Permite obtener ganancias adicionales durante las fluctuaciones de precios.

Lógica fiable de gestión de órdenes: Basada en el sistema probado de un asesor experto, uno de los más estables del mercado.





EA Super 8 Pro es la evolución de un asesor experto clásico, transformado en un sistema completo de trading algorítmico. Su característica principal es el bloqueo inteligente de posiciones en situaciones no rentables y una lógica de salida bien diseñada. Es una herramienta ideal para quienes buscan no solo un asesor experto, sino un sistema de gestión de riesgos y capital de nivel profesional.