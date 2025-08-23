购买后请留言以获取用户手册。

Market Sniper Pro 是一款专业的智能交易顾问（EA），专为突破交易和自适应仓位管理而设计。它结合了突破检测、基于 ATR 的分批加仓以及全局风险控制，提供结构化和纪律化的交易方式。

主要特点

可配置的手数大小以及基于余额的自动扩展

突破入场逻辑，可自定义 lookback 和 buffer

分批加仓，基于 ATR 估算间距并设有最小点差

全局止盈和止损，以余额百分比计算

点差、交易时间及新闻事件过滤

可选的图表显示，包含关键统计数据

策略

EA 会检测近期高点和低点的突破，并通过 buffer 过滤信号。如果突破后价格回调，系统会根据 ATR 估算的间距及最小点差评估新的分批加仓机会。管理方式为篮子管理：当达到设定的全局目标和限制（以余额百分比计算）时平仓。可选择在达到当日目标后停止当天剩余时间的交易。

推荐设置

交易品种： GBPUSD（默认优化）；也可优化其他品种

GBPUSD（默认优化）；也可优化其他品种 时间周期： 用户可自定义

用户可自定义 最低入金： 从 100 USD 起（默认优化为 1000 USD）

从 100 USD 起（默认优化为 1000 USD） 杠杆比例： 1:100 或更高

1:100 或更高 经纪商： 任意低点差、快速执行的 MT5 经纪商

竞争优势

全局仓位管理，而非单笔 TP/SL

基于 ATR 的自适应分批加仓

根据余额进行手数扩展

可在达到目标后停止当日交易

轻量化、优化的 MT5 代码

支持与文档

包含详细参数说明手册。支持仅通过 MQL5 消息和产品评论区提供。您可以随时留言；我会尽快回复（睡觉时间不回复）。

警告：过往业绩不代表未来结果。交易存在风险，请勿使用无法承受损失的资金进行交易。

关键词: Market Sniper Pro, EA breakout, GBPUSD, 多品种, ATR, 全局管理, MT5 智能交易顾问, 自动交易, 手数扩展, 仓位控制, 风险管理