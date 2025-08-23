Market Sniper Pro

Lascia un commento dopo l’acquisto per ricevere il manuale utente.

Market Sniper Pro è un Expert Advisor professionale progettato per il trading sui breakout con gestione adattiva delle posizioni. Combina il rilevamento dei breakout con ingressi scaglionati basati sull’ATR e controllo globale del rischio, offrendo un approccio strutturato e disciplinato.

Caratteristiche principali

  • Dimensione del lotto configurabile e scalatura automatica in base al saldo
  • Logica di ingresso su breakout con lookback e buffer personalizzabili
  • Ingressi scaglionati con separazione stimata da ATR e soglia minima in pips
  • Take Profit e Stop Loss globali in percentuale del saldo
  • Filtri per spread, orari di trading ed eventi di notizie
  • Display opzionale sul grafico con statistiche chiave

Strategia

L’EA rileva i breakout dei recenti massimi e minimi, applicando un buffer per filtrare i segnali. Se dopo il breakout il prezzo effettua un ritracciamento, il sistema valuta nuovi ingressi scaglionati con separazione stimata da ATR e soglia minima in pips. La gestione è a livello di paniere: la chiusura avviene al raggiungimento degli obiettivi e limiti globali configurati come percentuale del saldo. In opzione, le operazioni possono essere interrotte per il resto della giornata al raggiungimento degli obiettivi giornalieri.

Configurazione consigliata

  • Simbolo: GBPUSD (ottimizzato di default); può essere ottimizzato per altri simboli
  • Timeframe: configurabile dall’utente
  • Deposito minimo: da 100 USD (ottimizzato per 1000 USD)
  • Leva: 1:100 o superiore
  • Broker: qualsiasi broker MT5 con basso spread ed esecuzione rapida

Vantaggi competitivi

  • Gestione globale delle posizioni invece di TP/SL individuali
  • Ingressi scaglionati adattivi basati su ATR
  • Scalatura dei lotti in funzione del saldo
  • Opzione per fermare il trading giornaliero al raggiungimento dell’obiettivo
  • Codice leggero e ottimizzato per MT5

Supporto e documentazione

Include un manuale con spiegazione dettagliata dei parametri. Il supporto è offerto esclusivamente tramite messaggi MQL5 e nella sezione commenti del prodotto. Puoi scrivere in qualsiasi momento; rispondo il prima possibile (non rispondo mentre dormo).

Avvertenza: I risultati passati non garantiscono rendimenti futuri. Il trading comporta rischi e non si dovrebbe mai operare con denaro che non ci si può permettere di perdere.
Parole chiave: Market Sniper Pro, EA breakout, GBPUSD, multi-simbolo, ATR, gestione globale, Expert Advisor MT5, trading automatico, scalatura lotti, controllo posizioni, gestione del rischio
Altri dall'autore
Scalper Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
4.89 (18)
Experts
Acquista l’EA e richiedimi i file set per iniziare con la configurazione ottimale. Segnale live : CLICCA QUI Il prezzo aumenterà presto. Presentiamo Scalper Deriv: eleva la tua esperienza di scalping. Sei tra i trader che trovano la loro passione nello scalping e desiderano massimizzare il loro capitale? Che tu abbia un saldo di $20, $200, $2000, $20000 o addirittura $200000 sul tuo conto, abbiamo la soluzione perfetta per te! Ti presentiamo Scalper Deriv , l'Expert Advisor (EA) progettato per
Grid Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
Bonus : ricevi 1 EA gratis (per 2 conti) – contattami dopo l’acquisto Grid Deriv è un sistema di trading automatico basato su una strategia a griglia, progettato per sfruttare movimenti estremi di prezzo. Utilizza un ingresso iniziale basato sulle Bande di Bollinger e una logica scalare di ingressi contrari per intercettare profondi ritracciamenti, seguendo un approccio di ritorno alla media dopo un’espansione della volatilità. Caratteristiche principali: Ingresso iniziale dopo la rottura del
Gold AI Robot
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
Bonus : ricevi 1 EA gratis (per 2 conti) – contattami dopo l’acquisto Gold AI Robot – Robot di trading avanzato per XAUUSD (Oro) con IA e rilevamento dei ritracciamenti Filtro IA e rilevamento dei ritracciamenti chiave per identificare opportunità precise nel mercato dell’oro. Gold AI Robot opera su XAUUSD (Oro) nel timeframe H1. Analizza i movimenti dei prezzi per rilevare ritracciamenti significativi, apre posizioni scalate e applica una gestione del rischio globale per ottimizzare ogni opera
Grid Volatility
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
Bonus : ricevi 1 EA gratis (per 2 conti) – contattami dopo l’acquisto Domina la volatilità con Grid Volatility! Grid Volatility è un Expert Advisor avanzato che combina una strategia a griglia con il rilevamento di candele impulsive per operare sui mercati volatili. È ottimizzato per massimizzare i profitti in condizioni di mercato mutevoli, gestendo automaticamente la dimensione delle posizioni per minimizzare il rischio. Scopri altri Expert Advisor qui: Vedi tutti gli EAs Vantaggi principali
Money Mind BTC
Antonio Simon Del Vecchio
4.77 (22)
Experts
Bonus : ricevi 1 EA gratis (per 2 conti) – contattami dopo l’acquisto Money Mind BTC — Griglia adattiva su ritracciamenti per BTCUSD Trading automatizzato con filtri basati su IA Money Mind BTC è un Expert Advisor completamente automatizzato, progettato esclusivamente per operare su BTCUSD nel timeframe H1. Sfrutta profondi ritracciamenti all’interno di tendenze dominanti, entrando progressivamente e gestendo tutte le operazioni con uscite globali. Caratteristiche principali Simbolo: BTCUSD Tim
Stop Guardian
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Utilità
Presentazione di Stop Guardian: Migliora la tua gestione del rischio con il Trailing Stop e la chiusura dei profitti. Stop Guardian è un Expert Advisor (EA) progettato per ottimizzare la gestione del rischio nelle tue strategie di trading, combinando il Trailing Stop con un sistema di chiusura automatica delle posizioni basato sui profitti. Caratteristiche principali Gestione automatica del rischio : Regola automaticamente le posizioni aperte utilizzando il Trailing Stop per proteggere i profi
FREE
Plant and Harvest Pro
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
Bonus : ricevi 1 EA gratis (per 2 conti) – contattami dopo l’acquisto Plant and Harvest Pro: Il Potere di Seminare e Raccogliere nel Trading Automatico Ti piacerebbe che il tuo trading assomigliasse al ciclo naturale della vita, dove ogni posizione è un seme che pianti per raccogliere profitti? Presentiamo Plant and Harvest Pro , l'Expert Advisor che trasforma il mercato nel tuo campo di coltivazione personale. Semina Intelligente Plant and Harvest Pro è progettato per identificare i momenti mi
Bitcoin MT5 Bot
Antonio Simon Del Vecchio
4 (4)
Experts
Bonus : ricevi 1 EA gratis (per 2 conti) – contattami dopo l’acquisto Automatizza il tuo trading di Bitcoin con Bitcoin MT5 Bot! Sfrutta le opportunità del mercato delle criptovalute con un Expert Advisor progettato appositamente per fare trading di Bitcoin. Bitcoin MT5 Bot è un Expert Advisor (EA) avanzato e ottimizzato per il trading di Bitcoin su MetaTrader 5. Utilizza strategie di trend e gestione del rischio, analizzando i trend e i livelli di ipercomprato/ipervenduto su più timeframe per
SmartGold AI
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
Bonus : ricevi 1 EA gratis (per 2 conti) – contattami dopo l’acquisto SmartGold AI – Intelligenza adattiva per rilevare breakout esplosivi SmartGold AI è un expert advisor specializzato nell'individuazione di breakout di prezzo dopo periodi di consolidamento. Utilizza un sistema intelligente e automatizzato che identifica zone di compressione con alta probabilità di breakout, aprendo operazioni nella direzione del movimento. La sua logica consente anche una gestione dinamica dell’uscita tramite
