Market Sniper Pro
- Experts
- Antonio Simon Del Vecchio
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Market Sniper Pro è un Expert Advisor professionale progettato per il trading sui breakout con gestione adattiva delle posizioni. Combina il rilevamento dei breakout con ingressi scaglionati basati sull’ATR e controllo globale del rischio, offrendo un approccio strutturato e disciplinato.
Caratteristiche principali
- Dimensione del lotto configurabile e scalatura automatica in base al saldo
- Logica di ingresso su breakout con lookback e buffer personalizzabili
- Ingressi scaglionati con separazione stimata da ATR e soglia minima in pips
- Take Profit e Stop Loss globali in percentuale del saldo
- Filtri per spread, orari di trading ed eventi di notizie
- Display opzionale sul grafico con statistiche chiave
Strategia
L’EA rileva i breakout dei recenti massimi e minimi, applicando un buffer per filtrare i segnali. Se dopo il breakout il prezzo effettua un ritracciamento, il sistema valuta nuovi ingressi scaglionati con separazione stimata da ATR e soglia minima in pips. La gestione è a livello di paniere: la chiusura avviene al raggiungimento degli obiettivi e limiti globali configurati come percentuale del saldo. In opzione, le operazioni possono essere interrotte per il resto della giornata al raggiungimento degli obiettivi giornalieri.
Configurazione consigliata
- Simbolo: GBPUSD (ottimizzato di default); può essere ottimizzato per altri simboli
- Timeframe: configurabile dall’utente
- Deposito minimo: da 100 USD (ottimizzato per 1000 USD)
- Leva: 1:100 o superiore
- Broker: qualsiasi broker MT5 con basso spread ed esecuzione rapida
Vantaggi competitivi
- Gestione globale delle posizioni invece di TP/SL individuali
- Ingressi scaglionati adattivi basati su ATR
- Scalatura dei lotti in funzione del saldo
- Opzione per fermare il trading giornaliero al raggiungimento dell’obiettivo
- Codice leggero e ottimizzato per MT5
Supporto e documentazione
Include un manuale con spiegazione dettagliata dei parametri. Il supporto è offerto esclusivamente tramite messaggi MQL5 e nella sezione commenti del prodotto. Puoi scrivere in qualsiasi momento; rispondo il prima possibile (non rispondo mentre dormo).