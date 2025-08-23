Market Sniper Pro

5
Оставьте комментарий после покупки, чтобы получить руководство пользователя.

Market Sniper Pro — это профессиональный Советник, разработанный для торговли на пробоях с адаптивным управлением позициями. Он сочетает обнаружение пробоев с поэтапными входами на основе ATR и глобальным контролем риска, предлагая структурированный и дисциплинированный подход.

Основные особенности

  • Настраиваемый размер лота и автоматическое масштабирование по балансу
  • Логика входа по пробою с настраиваемыми lookback и buffer
  • Поэтапные входы с расчетом расстояния по ATR и минимальным порогом в пунктах
  • Глобальный Take Profit и Stop Loss в процентах от баланса
  • Фильтры по спреду, торговым часам и новостным событиям
  • Необязательное отображение на графике с ключевой статистикой

Стратегия

Советник определяет пробои недавних максимумов и минимумов, применяя buffer для фильтрации сигналов. Если после пробоя цена делает откат, система оценивает новые поэтапные входы с расчетом расстояния по ATR и минимальным порогом в пунктах. Управление основано на корзине: закрытие происходит при достижении глобальных целей и ограничений, заданных в процентах от баланса. Опционально торговля может быть остановлена до конца дня после выполнения дневных целей.

Рекомендуемые настройки

  • Символ: GBPUSD (оптимизирован по умолчанию); можно оптимизировать для других символов
  • Таймфрейм: настраивается пользователем
  • Минимальный депозит: от 100 USD (оптимизирован для 1000 USD)
  • Кредитное плечо: 1:100 или выше
  • Брокер: любой брокер MT5 с низким спредом и быстрой исполнением

Конкурентные преимущества

  • Глобальное управление позициями вместо индивидуальных TP/SL
  • Адаптивные поэтапные входы на основе ATR
  • Масштабирование лотов в зависимости от баланса
  • Возможность остановить торговлю на день при достижении цели
  • Легкий и оптимизированный код для MT5

Поддержка и документация

Включает руководство с подробным объяснением параметров. Поддержка предоставляется исключительно через сообщения в MQL5 и в разделе комментариев к продукту. Вы можете написать в любое время; я отвечу как можно скорее (не отвечаю во время сна).

Предупреждение: Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыльность. Торговля связана с риском, и никогда не следует торговать деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять.
Ключевые слова: Market Sniper Pro, EA breakout, GBPUSD, мультиссимвольный, ATR, глобальное управление, Советник MT5, автоматическая торговля, масштабирование лотов, контроль позиций, управление рисками
Отзывы 1
thomaslampe65
641
thomaslampe65 2025.11.22 04:16 
 

I have been running Market Sniper PRO on an iCTrading demo account since 10/8/25 and the account profited 21.7%. 28 trades with 19W/9L. EURUSD with set file provide by Antonio who is very responsive. So far, so good. Moving to a real account now.

