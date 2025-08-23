Оставьте комментарий после покупки, чтобы получить руководство пользователя.

Market Sniper Pro — это профессиональный Советник, разработанный для торговли на пробоях с адаптивным управлением позициями. Он сочетает обнаружение пробоев с поэтапными входами на основе ATR и глобальным контролем риска, предлагая структурированный и дисциплинированный подход.

Основные особенности

Настраиваемый размер лота и автоматическое масштабирование по балансу

Логика входа по пробою с настраиваемыми lookback и buffer

Поэтапные входы с расчетом расстояния по ATR и минимальным порогом в пунктах

Глобальный Take Profit и Stop Loss в процентах от баланса

Фильтры по спреду, торговым часам и новостным событиям

Необязательное отображение на графике с ключевой статистикой

Стратегия

Советник определяет пробои недавних максимумов и минимумов, применяя buffer для фильтрации сигналов. Если после пробоя цена делает откат, система оценивает новые поэтапные входы с расчетом расстояния по ATR и минимальным порогом в пунктах. Управление основано на корзине: закрытие происходит при достижении глобальных целей и ограничений, заданных в процентах от баланса. Опционально торговля может быть остановлена до конца дня после выполнения дневных целей.

Рекомендуемые настройки

Символ: GBPUSD (оптимизирован по умолчанию); можно оптимизировать для других символов

Таймфрейм: настраивается пользователем

Минимальный депозит: от 100 USD (оптимизирован для 1000 USD)

Кредитное плечо: 1:100 или выше

Брокер: любой брокер MT5 с низким спредом и быстрой исполнением

Конкурентные преимущества

Глобальное управление позициями вместо индивидуальных TP/SL

Адаптивные поэтапные входы на основе ATR

Масштабирование лотов в зависимости от баланса

Возможность остановить торговлю на день при достижении цели

Легкий и оптимизированный код для MT5

Поддержка и документация

Включает руководство с подробным объяснением параметров. Поддержка предоставляется исключительно через сообщения в MQL5 и в разделе комментариев к продукту. Вы можете написать в любое время; я отвечу как можно скорее (не отвечаю во время сна).

Предупреждение: Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыльность. Торговля связана с риском, и никогда не следует торговать деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять.

