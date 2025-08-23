Market Sniper Pro
- Эксперты
- Antonio Simon Del Vecchio
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Market Sniper Pro — это профессиональный Советник, разработанный для торговли на пробоях с адаптивным управлением позициями. Он сочетает обнаружение пробоев с поэтапными входами на основе ATR и глобальным контролем риска, предлагая структурированный и дисциплинированный подход.
Основные особенности
- Настраиваемый размер лота и автоматическое масштабирование по балансу
- Логика входа по пробою с настраиваемыми lookback и buffer
- Поэтапные входы с расчетом расстояния по ATR и минимальным порогом в пунктах
- Глобальный Take Profit и Stop Loss в процентах от баланса
- Фильтры по спреду, торговым часам и новостным событиям
- Необязательное отображение на графике с ключевой статистикой
Стратегия
Советник определяет пробои недавних максимумов и минимумов, применяя buffer для фильтрации сигналов. Если после пробоя цена делает откат, система оценивает новые поэтапные входы с расчетом расстояния по ATR и минимальным порогом в пунктах. Управление основано на корзине: закрытие происходит при достижении глобальных целей и ограничений, заданных в процентах от баланса. Опционально торговля может быть остановлена до конца дня после выполнения дневных целей.
Рекомендуемые настройки
- Символ: GBPUSD (оптимизирован по умолчанию); можно оптимизировать для других символов
- Таймфрейм: настраивается пользователем
- Минимальный депозит: от 100 USD (оптимизирован для 1000 USD)
- Кредитное плечо: 1:100 или выше
- Брокер: любой брокер MT5 с низким спредом и быстрой исполнением
Конкурентные преимущества
- Глобальное управление позициями вместо индивидуальных TP/SL
- Адаптивные поэтапные входы на основе ATR
- Масштабирование лотов в зависимости от баланса
- Возможность остановить торговлю на день при достижении цели
- Легкий и оптимизированный код для MT5
Поддержка и документация
Включает руководство с подробным объяснением параметров. Поддержка предоставляется исключительно через сообщения в MQL5 и в разделе комментариев к продукту. Вы можете написать в любое время; я отвечу как можно скорее (не отвечаю во время сна).
I have been running Market Sniper PRO on an iCTrading demo account since 10/8/25 and the account profited 21.7%. 28 trades with 19W/9L. EURUSD with set file provide by Antonio who is very responsive. So far, so good. Moving to a real account now.