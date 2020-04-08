Laissez un commentaire après votre achat pour recevoir le manuel d’utilisation.

Market Sniper Pro est un Expert Advisor professionnel conçu pour le trading de breakouts avec une gestion adaptative des positions. Il combine la détection de cassures avec des entrées échelonnées basées sur l’ATR et un contrôle global du risque, offrant une approche structurée et disciplinée.

Caractéristiques principales

Taille de lot configurable et ajustement automatique en fonction du solde

Logique d’entrée sur breakout avec lookback et buffer personnalisables

Entrées échelonnées avec séparation estimée par l’ATR et seuil minimum en pips

Take Profit et Stop Loss globaux en pourcentage du solde

Filtres pour le spread, les horaires de trading et les événements d’actualités

Affichage optionnel sur le graphique avec statistiques clés

Stratégie

L’EA détecte les cassures des récents plus hauts et plus bas, en appliquant un buffer pour filtrer les signaux. Si après la cassure le prix effectue un repli, le système évalue de nouvelles entrées échelonnées avec une séparation estimée par l’ATR et un seuil minimum en pips. La gestion est effectuée par panier : la clôture a lieu lorsque les objectifs et limites globaux, configurés en pourcentage du solde, sont atteints. En option, le trading peut être arrêté pour le reste de la journée une fois les objectifs quotidiens atteints.

Configuration recommandée

Symbole : GBPUSD (optimisé par défaut) ; peut être optimisé pour d’autres symboles

Unité de temps : configurable par l'utilisateur

Dépôt minimum : à partir de 100 USD (optimisé pour 1000 USD)

Effet de levier : 1:100 ou supérieur

Broker : tout broker MT5 avec faible spread et exécution rapide

Avantages compétitifs

Gestion globale des positions au lieu de TP/SL individuels

Entrées échelonnées adaptatives basées sur l’ATR

Ajustement des lots en fonction du solde

Option d’arrêter le trading quotidien une fois l’objectif atteint

Code léger et optimisé pour MT5

Support et documentation

Inclut un manuel avec explication détaillée des paramètres. Le support est offert exclusivement via les messages MQL5 et la section des commentaires du produit. Vous pouvez écrire à tout moment ; je réponds dès que possible (pas de réponse pendant mon sommeil).

Avertissement : Les résultats passés ne garantissent pas les performances futures. Le trading implique des risques et il ne faut jamais trader avec de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.

