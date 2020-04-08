Market Sniper Pro

Laissez un commentaire après votre achat pour recevoir le manuel d’utilisation.

Market Sniper Pro est un Expert Advisor professionnel conçu pour le trading de breakouts avec une gestion adaptative des positions. Il combine la détection de cassures avec des entrées échelonnées basées sur l’ATR et un contrôle global du risque, offrant une approche structurée et disciplinée.

Caractéristiques principales

  • Taille de lot configurable et ajustement automatique en fonction du solde
  • Logique d’entrée sur breakout avec lookback et buffer personnalisables
  • Entrées échelonnées avec séparation estimée par l’ATR et seuil minimum en pips
  • Take Profit et Stop Loss globaux en pourcentage du solde
  • Filtres pour le spread, les horaires de trading et les événements d’actualités
  • Affichage optionnel sur le graphique avec statistiques clés

Stratégie

L’EA détecte les cassures des récents plus hauts et plus bas, en appliquant un buffer pour filtrer les signaux. Si après la cassure le prix effectue un repli, le système évalue de nouvelles entrées échelonnées avec une séparation estimée par l’ATR et un seuil minimum en pips. La gestion est effectuée par panier : la clôture a lieu lorsque les objectifs et limites globaux, configurés en pourcentage du solde, sont atteints. En option, le trading peut être arrêté pour le reste de la journée une fois les objectifs quotidiens atteints.

Configuration recommandée

  • Symbole : GBPUSD (optimisé par défaut) ; peut être optimisé pour d’autres symboles
  • Unité de temps : configurable par l’utilisateur
  • Dépôt minimum : à partir de 100 USD (optimisé pour 1000 USD)
  • Effet de levier : 1:100 ou supérieur
  • Broker : tout broker MT5 avec faible spread et exécution rapide

Avantages compétitifs

  • Gestion globale des positions au lieu de TP/SL individuels
  • Entrées échelonnées adaptatives basées sur l’ATR
  • Ajustement des lots en fonction du solde
  • Option d’arrêter le trading quotidien une fois l’objectif atteint
  • Code léger et optimisé pour MT5

Support et documentation

Inclut un manuel avec explication détaillée des paramètres. Le support est offert exclusivement via les messages MQL5 et la section des commentaires du produit. Vous pouvez écrire à tout moment ; je réponds dès que possible (pas de réponse pendant mon sommeil).

Avertissement : Les résultats passés ne garantissent pas les performances futures. Le trading implique des risques et il ne faut jamais trader avec de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.
Mots-clés : Market Sniper Pro, EA breakout, GBPUSD, multi-symbole, ATR, gestion globale, Expert Advisor MT5, trading automatique, ajustement des lots, contrôle des positions, gestion des risques
