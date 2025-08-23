ご購入後にコメントを残すと、ユーザーマニュアルを受け取れます。

Market Sniper Pro は、ブレイクアウト取引とポジションの適応管理のために設計されたプロフェッショナルなエキスパートアドバイザーです。ブレイクアウトの検出と、ATR に基づく段階的なエントリーおよびグローバルリスク管理を組み合わせ、体系的で規律あるアプローチを提供します。

主な特徴

ロットサイズを設定可能、残高に基づく自動スケーリング

カスタマイズ可能な lookback と buffer を用いたブレイクアウトエントリーロジック

ATR 推定間隔と最小 pips フロアによる段階的エントリー

残高のパーセンテージで設定するグローバル Take Profit と Stop Loss

スプレッド、取引時間、ニュースイベントのフィルター

主要統計を表示するオプションのチャートディスプレイ

戦略

EA は直近の高値と安値のブレイクアウトを検出し、buffer を使用してシグナルをフィルタリングします。ブレイクアウト後に価格が押し戻された場合、システムは ATR 推定間隔と最小 pips フロアに基づき新しい段階的エントリーを評価します。管理はバスケット方式で行われ、残高パーセンテージで設定されたグローバル目標や制限に到達すると決済が行われます。オプションとして、日次目標を達成した場合はその日の残りの取引を停止することも可能です。

推奨設定

シンボル: GBPUSD（デフォルトで最適化済み）；他のシンボルにも最適化可能

GBPUSD（デフォルトで最適化済み）；他のシンボルにも最適化可能 時間足: ユーザーが自由に設定可能

ユーザーが自由に設定可能 最低入金額: 100 USD から（1000 USD で最適化済み）

100 USD から（1000 USD で最適化済み） レバレッジ: 1:100 以上

1:100 以上 ブローカー: 低スプレッドかつ高速執行の MT5 ブローカー

競争上の優位性

個別の TP/SL ではなくグローバルポジション管理

ATR に基づく適応型の段階的エントリー

残高に応じたロットスケーリング

目標達成後に日次取引を停止するオプション

軽量で最適化された MT5 コード

サポートとドキュメント

パラメータの詳細な説明を含むマニュアルが付属しています。サポートは MQL5 のメッセージおよび製品のコメント欄を通じてのみ提供されます。いつでもご連絡いただけますが、可能な限り早く返信します（睡眠中は返信できません）。

警告: 過去の結果は将来の成果を保証するものではありません。取引にはリスクが伴い、失ってもよい資金でのみ取引するべきです。

キーワード: Market Sniper Pro, EA breakout, GBPUSD, マルチシンボル, ATR, グローバル管理, エキスパートアドバイザー MT5, 自動取引, ロットスケーリング, ポジション