Market Sniper Pro
- Asesores Expertos
- Antonio Simon Del Vecchio
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Market Sniper Pro es un Asesor Experto profesional diseñado para el trading de rupturas con gestión adaptativa de posiciones. Combina la detección de breakouts con entradas escalonadas basadas en ATR y control global del riesgo, ofreciendo un enfoque estructurado y disciplinado.
Características principales
- Tamaño de lote configurable y escalado automático por balance
- Lógica de entrada por ruptura con lookback y buffer personalizables
- Entradas escalonadas con separación estimada por ATR y piso mínimo en pips
- Take Profit y Stop Loss global en porcentaje del balance
- Filtros de spread, horarios de trading y eventos de noticias
- Display opcional en el gráfico con estadísticas clave
Estrategia
El EA detecta rupturas de máximos y mínimos recientes, aplicando un buffer para filtrar señales. Si tras la ruptura el precio realiza un retroceso, el sistema evalúa nuevas entradas escalonadas con separación estimada por ATR y un piso mínimo en pips. La gestión es por canasta: el cierre se realiza al alcanzar objetivos y límites globales configurados en porcentaje del balance. De forma opcional, la operativa puede detenerse por el resto del día al cumplirse los objetivos diarios.
Configuración recomendada
- Símbolo: GBPUSD (optimizado por defecto); puede optimizarse para otros símbolos
- Timeframe: configurable al gusto del usuario
- Depósito mínimo: desde 100 USD (optimizado para 1000 USD)
- Apalancamiento: 1:100 o mayor
- Broker: cualquier broker MT5 con bajo spread y ejecución rápida
Ventajas competitivas
- Gestión global de posiciones en lugar de TP/SL individuales
- Entradas escalonadas adaptativas basadas en ATR
- Escalado de lotes en función del balance
- Opción de detener el trading diario al alcanzar el objetivo
- Código ligero y optimizado para MT5
Soporte y documentación
Incluye manual con explicación detallada de los parámetros. El soporte se ofrece únicamente a través de mensajes en MQL5 y en la sección de comentarios del producto. Puedes escribir en cualquier momento; respondo lo antes posible (no respondo mientras duermo).
I have been running Market Sniper PRO on an iCTrading demo account since 10/8/25 and the account profited 21.7%. 28 trades with 19W/9L. EURUSD with set file provide by Antonio who is very responsive. So far, so good. Moving to a real account now.