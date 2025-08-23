Market Sniper Pro

5
Agrega un comentario después de tu compra para recibir el manual de usuario.

Market Sniper Pro es un Asesor Experto profesional diseñado para el trading de rupturas con gestión adaptativa de posiciones. Combina la detección de breakouts con entradas escalonadas basadas en ATR y control global del riesgo, ofreciendo un enfoque estructurado y disciplinado.

Características principales

  • Tamaño de lote configurable y escalado automático por balance
  • Lógica de entrada por ruptura con lookback y buffer personalizables
  • Entradas escalonadas con separación estimada por ATR y piso mínimo en pips
  • Take Profit y Stop Loss global en porcentaje del balance
  • Filtros de spread, horarios de trading y eventos de noticias
  • Display opcional en el gráfico con estadísticas clave

Estrategia

El EA detecta rupturas de máximos y mínimos recientes, aplicando un buffer para filtrar señales. Si tras la ruptura el precio realiza un retroceso, el sistema evalúa nuevas entradas escalonadas con separación estimada por ATR y un piso mínimo en pips. La gestión es por canasta: el cierre se realiza al alcanzar objetivos y límites globales configurados en porcentaje del balance. De forma opcional, la operativa puede detenerse por el resto del día al cumplirse los objetivos diarios.

Configuración recomendada

  • Símbolo: GBPUSD (optimizado por defecto); puede optimizarse para otros símbolos
  • Timeframe: configurable al gusto del usuario
  • Depósito mínimo: desde 100 USD (optimizado para 1000 USD)
  • Apalancamiento: 1:100 o mayor
  • Broker: cualquier broker MT5 con bajo spread y ejecución rápida

Ventajas competitivas

  • Gestión global de posiciones en lugar de TP/SL individuales
  • Entradas escalonadas adaptativas basadas en ATR
  • Escalado de lotes en función del balance
  • Opción de detener el trading diario al alcanzar el objetivo
  • Código ligero y optimizado para MT5

Soporte y documentación

Incluye manual con explicación detallada de los parámetros. El soporte se ofrece únicamente a través de mensajes en MQL5 y en la sección de comentarios del producto. Puedes escribir en cualquier momento; respondo lo antes posible (no respondo mientras duermo).

Advertencia: Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. El trading implica riesgo y nunca debe operarse con dinero que no se esté dispuesto a perder.
thomaslampe65 2025.11.22 04:16 
 

I have been running Market Sniper PRO on an iCTrading demo account since 10/8/25 and the account profited 21.7%. 28 trades with 19W/9L. EURUSD with set file provide by Antonio who is very responsive. So far, so good. Moving to a real account now.

