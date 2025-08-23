Agrega un comentario después de tu compra para recibir el manual de usuario.

Market Sniper Pro es un Asesor Experto profesional diseñado para el trading de rupturas con gestión adaptativa de posiciones. Combina la detección de breakouts con entradas escalonadas basadas en ATR y control global del riesgo, ofreciendo un enfoque estructurado y disciplinado.

Características principales

Tamaño de lote configurable y escalado automático por balance

Lógica de entrada por ruptura con lookback y buffer personalizables

Entradas escalonadas con separación estimada por ATR y piso mínimo en pips

Take Profit y Stop Loss global en porcentaje del balance

Filtros de spread, horarios de trading y eventos de noticias

Display opcional en el gráfico con estadísticas clave

Estrategia

El EA detecta rupturas de máximos y mínimos recientes, aplicando un buffer para filtrar señales. Si tras la ruptura el precio realiza un retroceso, el sistema evalúa nuevas entradas escalonadas con separación estimada por ATR y un piso mínimo en pips. La gestión es por canasta: el cierre se realiza al alcanzar objetivos y límites globales configurados en porcentaje del balance. De forma opcional, la operativa puede detenerse por el resto del día al cumplirse los objetivos diarios.

Configuración recomendada

Símbolo: GBPUSD (optimizado por defecto); puede optimizarse para otros símbolos

Timeframe: configurable al gusto del usuario

configurable al gusto del usuario Depósito mínimo: desde 100 USD (optimizado para 1000 USD)

desde 100 USD (optimizado para 1000 USD) Apalancamiento: 1:100 o mayor

1:100 o mayor Broker: cualquier broker MT5 con bajo spread y ejecución rápida

Ventajas competitivas

Gestión global de posiciones en lugar de TP/SL individuales

Entradas escalonadas adaptativas basadas en ATR

Escalado de lotes en función del balance

Opción de detener el trading diario al alcanzar el objetivo

Código ligero y optimizado para MT5

Soporte y documentación

Incluye manual con explicación detallada de los parámetros. El soporte se ofrece únicamente a través de mensajes en MQL5 y en la sección de comentarios del producto. Puedes escribir en cualquier momento; respondo lo antes posible (no respondo mientras duermo).

Advertencia: Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. El trading implica riesgo y nunca debe operarse con dinero que no se esté dispuesto a perder.

