Market Sniper Pro 는 브레이크아웃 트레이딩과 포지션의 적응형 관리에 맞춰 설계된 전문적인 Expert Advisor 입니다. 브레이크아웃 감지, ATR 기반 단계적 진입, 글로벌 리스크 관리가 결합되어 체계적이고 규율 있는 접근 방식을 제공합니다.

주요 특징

설정 가능한 로트 크기 및 잔고 기반 자동 스케일링

사용자 정의 가능한 lookback 및 buffer 를 활용한 브레이크아웃 진입 로직

ATR 추정 간격과 최소 pips 기준을 통한 단계적 진입

잔고 비율 기준으로 설정되는 글로벌 Take Profit 및 Stop Loss

스프레드, 거래 시간 및 뉴스 이벤트 필터

핵심 통계를 제공하는 선택적 차트 디스플레이

전략

EA 는 최근 고점 및 저점의 브레이크아웃을 감지하고 buffer 를 적용하여 신호를 필터링합니다. 브레이크아웃 이후 가격이 되돌림을 보일 경우, 시스템은 ATR 추정 간격과 최소 pips 기준에 따라 새로운 단계적 진입을 평가합니다. 관리는 바스켓 방식으로 이루어지며, 잔고 비율로 설정된 글로벌 목표와 한계에 도달하면 포지션을 청산합니다. 옵션으로, 일일 목표 달성 시 해당 거래일의 나머지 동안 거래를 중단할 수 있습니다.

권장 설정

심볼: GBPUSD (기본 최적화됨); 다른 심볼에도 최적화 가능

시간 프레임: 사용자 지정 가능

최소 예치금: 100 USD 이상 (1000 USD 에 최적화됨)

레버리지: 1:100 이상

브로커: 낮은 스프레드와 빠른 실행을 제공하는 모든 MT5 브로커

경쟁 우위

개별 TP/SL 대신 글로벌 포지션 관리

ATR 기반 적응형 단계적 진입

잔고에 따른 로트 크기 스케일링

목표 달성 시 당일 거래 중단 옵션

경량화 및 최적화된 MT5 코드

지원 및 문서

매개변수에 대한 상세 설명이 포함된 매뉴얼을 제공합니다. 지원은 MQL5 메시지 및 제품 댓글 섹션을 통해서만 제공됩니다. 언제든지 문의할 수 있으며, 가능한 한 빨리 답변드립니다 (수면 중에는 답변하지 않습니다).

경고: 과거의 결과는 미래의 성과를 보장하지 않습니다. 트레이딩은 위험을 수반하며, 감당할 수 없는 자금으로 거래해서는 안 됩니다.

