Market Sniper Pro, adaptif pozisyon yönetimi ile breakout (kırılma) işlemleri için tasarlanmış profesyonel bir Expert Advisor’dır. Breakout tespitini, ATR tabanlı kademeli girişleri ve global risk kontrolünü birleştirerek yapılandırılmış ve disiplinli bir yaklaşım sunar.

Başlıca özellikler

Konfigüre edilebilir lot büyüklüğü ve bakiye bazlı otomatik ölçeklendirme

Kişiselleştirilebilir lookback ve buffer ile breakout giriş mantığı

ATR tahminli mesafe ve minimum pip tabanı ile kademeli girişler

Bakiye yüzdesine göre global Take Profit ve Stop Loss

Spread, işlem saatleri ve haber olayları için filtreler

Anahtar istatistikleri içeren opsiyonel grafik ekranı

Strateji

EA, yakın zamandaki en yüksek ve en düşük seviyelerdeki kırılmaları tespit eder ve sinyalleri filtrelemek için buffer uygular. Breakout sonrası fiyat geri çekilirse, sistem ATR tahminli mesafe ve minimum pip tabanı ile yeni kademeli girişleri değerlendirir. Yönetim sepet esaslıdır: bakiye yüzdesi olarak yapılandırılmış global hedeflere ve sınırlara ulaşıldığında pozisyonlar kapatılır. Opsiyonel olarak, günlük hedefler gerçekleştiğinde günün geri kalanında işlem durdurulabilir.

Önerilen ayarlar

Sembol: GBPUSD (varsayılan olarak optimize edilmiştir); diğer semboller için de optimize edilebilir

Zaman dilimi: kullanıcı tarafından ayarlanabilir

Minimum depozito: 100 USD'den itibaren (1000 USD için optimize edilmiştir)

Kaldıraç: 1:100 veya daha yüksek

Broker: düşük spread ve hızlı işlem gerçekleştiren herhangi bir MT5 brokeri

Rekabet avantajları

Bireysel TP/SL yerine global pozisyon yönetimi

ATR tabanlı adaptif kademeli girişler

Bakiye bazlı lot ölçeklendirmesi

Hedefe ulaşıldığında günlük işlemleri durdurma seçeneği

MT5 için hafif ve optimize edilmiş kod

Destek ve dokümantasyon

Parametrelerin ayrıntılı açıklamasını içeren bir kılavuz dahildir. Destek yalnızca MQL5 mesajları ve ürünün yorum bölümü aracılığıyla sağlanır. Her zaman yazabilirsiniz; en kısa sürede yanıt veririm (uyurken yanıt vermem).

Uyarı: Geçmiş sonuçlar gelecekteki getirileri garanti etmez. İşlem yapmak risk içerir ve kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla asla işlem yapmamalısınız.

