Market Sniper Pro
- Uzman Danışmanlar
- Antonio Simon Del Vecchio
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Market Sniper Pro, adaptif pozisyon yönetimi ile breakout (kırılma) işlemleri için tasarlanmış profesyonel bir Expert Advisor’dır. Breakout tespitini, ATR tabanlı kademeli girişleri ve global risk kontrolünü birleştirerek yapılandırılmış ve disiplinli bir yaklaşım sunar.
Başlıca özellikler
- Konfigüre edilebilir lot büyüklüğü ve bakiye bazlı otomatik ölçeklendirme
- Kişiselleştirilebilir lookback ve buffer ile breakout giriş mantığı
- ATR tahminli mesafe ve minimum pip tabanı ile kademeli girişler
- Bakiye yüzdesine göre global Take Profit ve Stop Loss
- Spread, işlem saatleri ve haber olayları için filtreler
- Anahtar istatistikleri içeren opsiyonel grafik ekranı
Strateji
EA, yakın zamandaki en yüksek ve en düşük seviyelerdeki kırılmaları tespit eder ve sinyalleri filtrelemek için buffer uygular. Breakout sonrası fiyat geri çekilirse, sistem ATR tahminli mesafe ve minimum pip tabanı ile yeni kademeli girişleri değerlendirir. Yönetim sepet esaslıdır: bakiye yüzdesi olarak yapılandırılmış global hedeflere ve sınırlara ulaşıldığında pozisyonlar kapatılır. Opsiyonel olarak, günlük hedefler gerçekleştiğinde günün geri kalanında işlem durdurulabilir.
Önerilen ayarlar
- Sembol: GBPUSD (varsayılan olarak optimize edilmiştir); diğer semboller için de optimize edilebilir
- Zaman dilimi: kullanıcı tarafından ayarlanabilir
- Minimum depozito: 100 USD’den itibaren (1000 USD için optimize edilmiştir)
- Kaldıraç: 1:100 veya daha yüksek
- Broker: düşük spread ve hızlı işlem gerçekleştiren herhangi bir MT5 brokeri
Rekabet avantajları
- Bireysel TP/SL yerine global pozisyon yönetimi
- ATR tabanlı adaptif kademeli girişler
- Bakiye bazlı lot ölçeklendirmesi
- Hedefe ulaşıldığında günlük işlemleri durdurma seçeneği
- MT5 için hafif ve optimize edilmiş kod
Destek ve dokümantasyon
Parametrelerin ayrıntılı açıklamasını içeren bir kılavuz dahildir. Destek yalnızca MQL5 mesajları ve ürünün yorum bölümü aracılığıyla sağlanır. Her zaman yazabilirsiniz; en kısa sürede yanıt veririm (uyurken yanıt vermem).