Bitcoin Scalping MT5

5

介绍 Bitcoin Scalping MT4/MT5 – 智能加密货币交易EA


推出促销：

  • 当前价格仅剩 3 个名额！
  • 最终价格：$3333.33

赠品 - 购买终身 Bitcoin Scalping 即可免费获得 EA EURUSD 算法交易（2 个账户）=> 私信咨询获取更多详情！！！

EA 实时信号

MT4 版本


为什么 Bitcoin 今天如此重要

Bitcoin 已经不仅仅是数字货币——它是一次金融革命。作为加密货币的先驱，Bitcoin 是全球交易量最大、最具认知度的加密资产。凭借其波动性和日益增长的接受度，Bitcoin 为交易者提供了巨大的机会。然而，这些机会伴随着风险，而 Bitcoin Scalping MT4/MT5 可以帮助你更智能地交易。


推出组合包：

  • 组合包 1 - 购买终身 Gold Trend Scalping + Bitcoin Scalping。免费赠送 EA 外汇算法交易（不限账户数量）=> 私信咨询获取更多详情！
  • 组合包 2 - 购买终身 Nasdaq Algo + Bitcoin Scalping。免费赠送 EA Gold Trend Scalping（不限账户数量）=> 私信咨询获取更多详情！

查看所有产品和所有实时信号


Bitcoin Scalping MT4/MT5 的主要特点

1. 高级交易策略

- 利用前一天的价格走势和动量来确定高概率的入场点。

- 每天仅执行一笔交易，确保纪律性和专注性。

- 每个会话最多可以开三个交易，可以自定义设置以根据个人偏好选择开 1、2 或 3 笔交易。


2. 风险管理为核心

- 不使用像马丁格尔或网格这样高风险的策略，确保您的资本安全。

- 所有交易都配有固定的止损（SL），在执行过程中不会变化，从而提供一致的风险控制。

- 包含可选的跟踪止损（Trailing Stop）或盈亏平衡设置，最大化利润同时锁定收益。


3. 彻底回测

Bitcoin Scalping EA 已使用自 2018 年以来的历史数据进行了严格回测，覆盖了 Bitcoin 从早期到目前的演变。这些测试展示了该EA在不同市场条件下的稳健性。


推荐设置

- 交易对：BTC/USD

- 时间框架：任何（推荐使用 H1 以获得最佳效果）

- 最低存款：任何金额（建议 $1,000 以获得最佳性能）

- 经纪商：IC Markets 或任何点差 < 2000 点的经纪商。


为什么选择 Bitcoin Scalping MT4/MT5？

- 一致性：每天最多一笔交易，避免过度交易，注重质量而非数量。

- 安全性：固定的止损（SL）确保您的账户始终受到保护。

- 灵活性：可自定义的交易设置，让您根据风险容忍度调整 EA。

- 可靠性：通过多年的历史数据回测验证了其可靠性。


了解风险

虽然 Bitcoin Scalping MT4/MT5 旨在最小化风险，但必须认识到：

1. 市场波动性：加密市场波动性较大，可能会导致意外亏损。

2. 无法保证盈利：像任何交易系统一样，EA 也可能遇到亏损期。

3. 经纪商条件：由于点差、滑点和执行速度的不同，性能可能会有所不同。


最后思考

Bitcoin Scalping MT4/MT5 是一个理想的解决方案，适合那些希望利用 Bitcoin 波动性的交易者，采用安全、纪律且经过验证的方法。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易员，这个 EA 都提供了帮助您成功的工具，同时确保您的资本安全。

立即购买 Bitcoin Scalping MT4/MT5，充分利用加密市场！



评分 6
Michel GAGNEUX
88
Michel GAGNEUX 2025.10.02 13:43 
 

The results speak for themselves, I have been using this EA since the end of February 2025 on a $10K account, winnings of $21K. The performance is Incredible! Nothing to complain about this EA, it's the best I know. It is of exceptional quality. The support is excellent and very responsive. Thank you to the designer for this work.

Marko Mutschler
33
Marko Mutschler 2025.02.05 06:54 
 

I have been trading the bot live for some time now and have been achieving good results with it. The backtests seem to be confirmed in live trading. Thanks for the great work. I really appreciate it!

Quentin123441
25
Quentin123441 2025.01.08 13:43 
 

Incredible! Nothing to say about this robot. It is of outstanding quality, it's the kind of robot I’ve been looking for over the past few months. The support is amazing with great responsiveness. Thank you for this work

