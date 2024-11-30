Bitcoin Scalping MT5
- 专家
- Lo Thi Mai Loan
- 版本: 2.1
- 更新: 13 一月 2025
- 激活: 10
介绍 Bitcoin Scalping MT4/MT5 – 智能加密货币交易EA
推出促销：
- 当前价格仅剩 3 个名额！
- 最终价格：$3333.33
赠品 - 购买终身 Bitcoin Scalping 即可免费获得 EA EURUSD 算法交易（2 个账户）=> 私信咨询获取更多详情！！！
EA 实时信号
为什么 Bitcoin 今天如此重要
Bitcoin 已经不仅仅是数字货币——它是一次金融革命。作为加密货币的先驱，Bitcoin 是全球交易量最大、最具认知度的加密资产。凭借其波动性和日益增长的接受度，Bitcoin 为交易者提供了巨大的机会。然而，这些机会伴随着风险，而 Bitcoin Scalping MT4/MT5 可以帮助你更智能地交易。
推出组合包：
- 组合包 1 - 购买终身 Gold Trend Scalping + Bitcoin Scalping。免费赠送 EA 外汇算法交易（不限账户数量）=> 私信咨询获取更多详情！
- 组合包 2 - 购买终身 Nasdaq Algo + Bitcoin Scalping。免费赠送 EA Gold Trend Scalping（不限账户数量）=> 私信咨询获取更多详情！
Bitcoin Scalping MT4/MT5 的主要特点
1. 高级交易策略
- 利用前一天的价格走势和动量来确定高概率的入场点。
- 每天仅执行一笔交易，确保纪律性和专注性。
- 每个会话最多可以开三个交易，可以自定义设置以根据个人偏好选择开 1、2 或 3 笔交易。
2. 风险管理为核心
- 不使用像马丁格尔或网格这样高风险的策略，确保您的资本安全。
- 所有交易都配有固定的止损（SL），在执行过程中不会变化，从而提供一致的风险控制。
- 包含可选的跟踪止损（Trailing Stop）或盈亏平衡设置，最大化利润同时锁定收益。
3. 彻底回测
Bitcoin Scalping EA 已使用自 2018 年以来的历史数据进行了严格回测，覆盖了 Bitcoin 从早期到目前的演变。这些测试展示了该EA在不同市场条件下的稳健性。
推荐设置
- 交易对：BTC/USD
- 时间框架：任何（推荐使用 H1 以获得最佳效果）
- 最低存款：任何金额（建议 $1,000 以获得最佳性能）
- 经纪商：IC Markets 或任何点差 < 2000 点的经纪商。
为什么选择 Bitcoin Scalping MT4/MT5？
- 一致性：每天最多一笔交易，避免过度交易，注重质量而非数量。
- 安全性：固定的止损（SL）确保您的账户始终受到保护。
- 灵活性：可自定义的交易设置，让您根据风险容忍度调整 EA。
- 可靠性：通过多年的历史数据回测验证了其可靠性。
了解风险
虽然 Bitcoin Scalping MT4/MT5 旨在最小化风险，但必须认识到：
1. 市场波动性：加密市场波动性较大，可能会导致意外亏损。
2. 无法保证盈利：像任何交易系统一样，EA 也可能遇到亏损期。
3. 经纪商条件：由于点差、滑点和执行速度的不同，性能可能会有所不同。
最后思考
Bitcoin Scalping MT4/MT5 是一个理想的解决方案，适合那些希望利用 Bitcoin 波动性的交易者，采用安全、纪律且经过验证的方法。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易员，这个 EA 都提供了帮助您成功的工具，同时确保您的资本安全。
立即购买 Bitcoin Scalping MT4/MT5，充分利用加密市场！
The results speak for themselves, I have been using this EA since the end of February 2025 on a $10K account, winnings of $21K. The performance is Incredible! Nothing to complain about this EA, it's the best I know. It is of exceptional quality. The support is excellent and very responsive. Thank you to the designer for this work.