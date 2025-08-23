Deixe um comentário após a sua compra para receber o manual do usuário.

Market Sniper Pro é um Expert Advisor profissional projetado para operações de breakout com gestão adaptativa de posições. Combina a detecção de rompimentos com entradas escalonadas baseadas no ATR e controle global de risco, oferecendo uma abordagem estruturada e disciplinada.

Principais características

Tamanho de lote configurável e escalonamento automático pelo saldo

Lógica de entrada por rompimento com lookback e buffer personalizáveis

Entradas escalonadas com separação estimada pelo ATR e piso mínimo em pips

Take Profit e Stop Loss globais em porcentagem do saldo

Filtros de spread, horários de negociação e eventos de notícias

Exibição opcional no gráfico com estatísticas-chave

Estratégia

O EA detecta rompimentos de máximas e mínimas recentes, aplicando um buffer para filtrar sinais. Se após o rompimento o preço realizar um recuo, o sistema avalia novas entradas escalonadas com separação estimada pelo ATR e piso mínimo em pips. A gestão é feita por cesta: o fechamento ocorre ao atingir os objetivos e limites globais configurados em porcentagem do saldo. Opcionalmente, a negociação pode ser interrompida pelo restante do dia após o cumprimento das metas diárias.

Configuração recomendada

Ativo: GBPUSD (otimizado por padrão); pode ser otimizado para outros pares

GBPUSD (otimizado por padrão); pode ser otimizado para outros pares Timeframe: configurável pelo usuário

configurável pelo usuário Depósito mínimo: a partir de 100 USD (otimizado para 1000 USD)

a partir de 100 USD (otimizado para 1000 USD) Alavancagem: 1:100 ou maior

1:100 ou maior Corretora: qualquer corretora MT5 com baixo spread e execução rápida

Vantagens competitivas

Gestão global de posições em vez de TP/SL individuais

Entradas escalonadas adaptativas baseadas no ATR

Escalonamento de lotes em função do saldo

Opção de parar as operações diárias ao atingir a meta

Código leve e otimizado para MT5

Suporte e documentação

Inclui manual com explicação detalhada dos parâmetros. O suporte é oferecido exclusivamente por mensagens no MQL5 e na seção de comentários do produto. Você pode escrever a qualquer momento; respondo o mais rápido possível (não respondo enquanto durmo).

Aviso: Resultados passados não garantem desempenho futuro. O trading envolve riscos e nunca se deve operar com dinheiro que não esteja disposto a perder.

