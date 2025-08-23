Market Sniper Pro

Market Sniper Pro é um Expert Advisor profissional projetado para operações de breakout com gestão adaptativa de posições. Combina a detecção de rompimentos com entradas escalonadas baseadas no ATR e controle global de risco, oferecendo uma abordagem estruturada e disciplinada.

Principais características

  • Tamanho de lote configurável e escalonamento automático pelo saldo
  • Lógica de entrada por rompimento com lookback e buffer personalizáveis
  • Entradas escalonadas com separação estimada pelo ATR e piso mínimo em pips
  • Take Profit e Stop Loss globais em porcentagem do saldo
  • Filtros de spread, horários de negociação e eventos de notícias
  • Exibição opcional no gráfico com estatísticas-chave

Estratégia

O EA detecta rompimentos de máximas e mínimas recentes, aplicando um buffer para filtrar sinais. Se após o rompimento o preço realizar um recuo, o sistema avalia novas entradas escalonadas com separação estimada pelo ATR e piso mínimo em pips. A gestão é feita por cesta: o fechamento ocorre ao atingir os objetivos e limites globais configurados em porcentagem do saldo. Opcionalmente, a negociação pode ser interrompida pelo restante do dia após o cumprimento das metas diárias.

Configuração recomendada

  • Ativo: GBPUSD (otimizado por padrão); pode ser otimizado para outros pares
  • Timeframe: configurável pelo usuário
  • Depósito mínimo: a partir de 100 USD (otimizado para 1000 USD)
  • Alavancagem: 1:100 ou maior
  • Corretora: qualquer corretora MT5 com baixo spread e execução rápida

Vantagens competitivas

  • Gestão global de posições em vez de TP/SL individuais
  • Entradas escalonadas adaptativas baseadas no ATR
  • Escalonamento de lotes em função do saldo
  • Opção de parar as operações diárias ao atingir a meta
  • Código leve e otimizado para MT5

Suporte e documentação

Inclui manual com explicação detalhada dos parâmetros. O suporte é oferecido exclusivamente por mensagens no MQL5 e na seção de comentários do produto. Você pode escrever a qualquer momento; respondo o mais rápido possível (não respondo enquanto durmo).

Aviso: Resultados passados não garantem desempenho futuro. O trading envolve riscos e nunca se deve operar com dinheiro que não esteja disposto a perder.
thomaslampe65
thomaslampe65 2025.11.22 04:16 
 

I have been running Market Sniper PRO on an iCTrading demo account since 10/8/25 and the account profited 21.7%. 28 trades with 19W/9L. EURUSD with set file provide by Antonio who is very responsive. So far, so good. Moving to a real account now.

Scalper Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
4.9 (20)
Experts
Configurações prontas para uso: AUDUSD, BTCUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, XAUUSD, VOLATILITY 75 INDEX,... Sinal ao vivo : CLIQUE AQUI Novos set files são adicionados constantemente em meu canal : MT5 Set Files O preço aumentará em breve. Apresentamos o Scalper Deriv: Elevando sua Experiência com Scalping. Você é um dos traders que encontram sua paixão em scalping e desejam maximizar seu capital? Seja você com um saldo de $20, $200, $2000, $20000 ou até $200000 em sua conta, temos a soluçã
Ultra Risk
Antonio Simon Del Vecchio
Experts
GUIA OFICIAL: Para compreender detalhadamente cada parâmetro e configuração, pode consultar o manual oficial aqui: Guia do Usuário Ultra Risk Filosofia do Ultra Risk: Velocidade vs Segurança Antes de adquirir este software, você deve entender sua natureza: Ultra Risk foi projetado com um único propósito: O crescimento agressivo da conta no menor tempo possível. No trading, o lucro é proporcional ao risco. Para alcançar resultados extraordinários, este sistema assume matematicamente um nível de
Gold AI Robot
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
O preço aumentará em breve. Gold AI Robot – Robô de trading avançado para XAUUSD (Ouro) com IA e detecção de retrações Filtro de IA e identificação de retrações-chave para encontrar oportunidades precisas no mercado de ouro. O Gold AI Robot opera no XAUUSD (Ouro) no timeframe H1. Ele analisa os movimentos de preço em busca de retrações significativas, abre entradas escalonadas e aplica uma gestão de risco global para otimizar cada operação. Filtro de sinais baseado em inteligência artificial De
Bitcoin MT5 Bot
Antonio Simon Del Vecchio
4 (4)
Experts
Bônus : receba 1 EA grátis (para 2 contas) – entre em contato comigo após a compra Automatize seu trading de Bitcoin com o Bitcoin MT5 Bot! Aproveite as oportunidades do mercado de criptomoedas com um Expert Advisor especialmente desenvolvido para negociar Bitcoin. Bitcoin MT5 Bot é um Expert Advisor (EA) avançado e otimizado para operar Bitcoin na plataforma MetaTrader 5. Ele utiliza estratégias de tendência e controle de risco, analisando tendências e níveis de sobrecompra/sobrevenda em múlti
Money Mind BTC
Antonio Simon Del Vecchio
4.77 (22)
Experts
Money Mind BTC — BTCUSD em H1 (v13.00) Sistema automatizado com gestão global de risco e comportamento adaptativo Money Mind BTC 13.00 é um Expert Advisor desenvolvido para operar em BTCUSD com controle total de risco e lógica de adaptação automática. Combina estabilidade operacional, flexibilidade de configuração e uma estrutura de gestão global que ajusta seu comportamento às condições do mercado. Principais características Símbolo: BTCUSD Timeframe recomendado: H1 Filtros internos com sensibi
Grid Volatility
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
Configurações prontas para uso: EURUSD, GBPUSD, SP500, XAUUSD, Volatility 10 Index, Volatility 75 Index, Boom 1000 Index,... Novos set files são adicionados constantemente no meu canal : MT5 Set Files O preço aumentará em breve. Domine a volatilidade com o Grid Volatility! Grid Volatility é um Expert Advisor avançado que combina uma estratégia de grid com a detecção de velas impulsivas para negociar em mercados voláteis. Ele é otimizado para maximizar os lucros em condições de mercado variáveis
Stop Guardian
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Utilitários
Apresentando Stop Guardian: Elevando sua Gestão de Riscos com Stop Móvel e Fechamento de Posições por Lucro. Stop Guardian é um Expert Advisor (EA) projetado para otimizar a gestão de riscos em suas estratégias de trading, combinando stop móvel e um sistema de fechamento automático de posições com base em lucros. Principais Funcionalidades Gestão de Risco Automatizada : Ajusta automaticamente as posições abertas utilizando o stop móvel para proteger os lucros e minimizar as perdas. Configuraç
FREE
Plant and Harvest Pro
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
Bônus : receba 1 EA grátis (para 2 contas) – entre em contato comigo após a compra Plant and Harvest Pro: O Poder de Plantar e Colher no Trading Automático Você gostaria que o seu trading se assemelhasse ao ciclo natural da vida, onde cada posição é uma semente que você planta para colher lucros? Apresentamos o Plant and Harvest Pro , o Expert Advisor que transforma o mercado em seu campo de cultivo pessoal. Plantio Inteligente O Plant and Harvest Pro foi projetado para identificar os melhores
Grid Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
Bônus : receba 1 EA grátis (para 2 contas) – entre em contato comigo após a compra Grid Deriv é um sistema automático baseado em grid projetado para aproveitar movimentos extremos de preço. Utiliza uma entrada inicial com base nas Bandas de Bollinger e uma lógica escalonada de entradas contrárias para capturar recuos profundos, seguindo uma abordagem de reversão à média após expansão de volatilidade. Principais características: Entrada inicial após rompimento das Bandas de Bollinger. Entradas
SmartGold AI
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
Bônus : receba 1 EA grátis (para 2 contas) – entre em contato comigo após a compra SmartGold AI – Inteligência adaptativa para detectar rompimentos explosivos SmartGold AI é um expert advisor especializado em detectar rompimentos de preço após períodos de consolidação. Utiliza um sistema inteligente e automatizado que identifica zonas de compressão com alta probabilidade de rompimento, abrindo operações na direção do movimento. Sua lógica também gerencia a saída com um Take Profit ajustado dina
Responder ao comentário