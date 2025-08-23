Market Sniper Pro
- Experts
- Antonio Simon Del Vecchio
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
Market Sniper Pro é um Expert Advisor profissional projetado para operações de breakout com gestão adaptativa de posições. Combina a detecção de rompimentos com entradas escalonadas baseadas no ATR e controle global de risco, oferecendo uma abordagem estruturada e disciplinada.
Principais características
- Tamanho de lote configurável e escalonamento automático pelo saldo
- Lógica de entrada por rompimento com lookback e buffer personalizáveis
- Entradas escalonadas com separação estimada pelo ATR e piso mínimo em pips
- Take Profit e Stop Loss globais em porcentagem do saldo
- Filtros de spread, horários de negociação e eventos de notícias
- Exibição opcional no gráfico com estatísticas-chave
Estratégia
O EA detecta rompimentos de máximas e mínimas recentes, aplicando um buffer para filtrar sinais. Se após o rompimento o preço realizar um recuo, o sistema avalia novas entradas escalonadas com separação estimada pelo ATR e piso mínimo em pips. A gestão é feita por cesta: o fechamento ocorre ao atingir os objetivos e limites globais configurados em porcentagem do saldo. Opcionalmente, a negociação pode ser interrompida pelo restante do dia após o cumprimento das metas diárias.
Configuração recomendada
- Ativo: GBPUSD (otimizado por padrão); pode ser otimizado para outros pares
- Timeframe: configurável pelo usuário
- Depósito mínimo: a partir de 100 USD (otimizado para 1000 USD)
- Alavancagem: 1:100 ou maior
- Corretora: qualquer corretora MT5 com baixo spread e execução rápida
Vantagens competitivas
- Gestão global de posições em vez de TP/SL individuais
- Entradas escalonadas adaptativas baseadas no ATR
- Escalonamento de lotes em função do saldo
- Opção de parar as operações diárias ao atingir a meta
- Código leve e otimizado para MT5
Suporte e documentação
Inclui manual com explicação detalhada dos parâmetros. O suporte é oferecido exclusivamente por mensagens no MQL5 e na seção de comentários do produto. Você pode escrever a qualquer momento; respondo o mais rápido possível (não respondo enquanto durmo).
I have been running Market Sniper PRO on an iCTrading demo account since 10/8/25 and the account profited 21.7%. 28 trades with 19W/9L. EURUSD with set file provide by Antonio who is very responsive. So far, so good. Moving to a real account now.