AOT MT5 - 下一代AI多货币系统



重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明:



资源 描述 了解AOT的交易频率

为什么机器人不是每天都交易

如何设置AOT机器人

分步安装指南

Set files



AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。

AI驱动技术

与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。

专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条件下的性能。

交易规格

交易货币对: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD...

附加符号: AUDCAD M15 (控制所有货币对)

投资组合: 16个主要和交叉货币对

最低存款: $100 (推荐: $300+)

账户类型: ECN/Raw Spread

杠杆: 最低1:30





适用于资金公司

完全优化用于资金公司挑战,符合FIFO,受控回撤管理。

功能和配置

AI情绪分析(可选激活)

具有自适应阈值的智能损失减少

入场信号暂停(0-10根蜡烛)

恢复距离控制(自动/手动)

每个符号独立运行

单图表便利





安装和支持

简单设置: 确保所有16个货币对在市场观察中,附加到AUDCAD M15,配置风险,启用自动交易。通过MQL5消息传递提供开发人员支持,响应时间为24小时。

套餐包含

AOT MT5 Expert Advisor、综合用户手册、优化的配置模板、终身更新、直接开发人员支持。

为保持策略有效性,可用副本数量有限。价格随每个销售里程碑增加。

风险免责声明: 交易涉及重大风险。过去的表现不保证未来的结果。在实盘交易之前先在模拟账户上测试。