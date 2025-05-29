Aot
- 专家
- Thi Ngoc Tram Le
- 版本: 2.3
- 更新: 2 十一月 2025
- 激活: 20
AOT MT5 - 下一代AI多货币系统
Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] | [Satellite Signal] | AOT Official Channel
重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明:
资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files
AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用AI情绪分析和自适应优化算法。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。
AI驱动技术
与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。
专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条件下的性能。
交易规格
交易货币对: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD...
附加符号: AUDCAD M15 (控制所有货币对)
投资组合: 16个主要和交叉货币对
最低存款: $100 (推荐: $300+)
账户类型: ECN/Raw Spread
杠杆: 最低1:30
适用于资金公司
完全优化用于资金公司挑战,符合FIFO,受控回撤管理。
功能和配置
AI情绪分析(可选激活)
具有自适应阈值的智能损失减少
入场信号暂停(0-10根蜡烛)
恢复距离控制(自动/手动)
每个符号独立运行
单图表便利
安装和支持
简单设置: 确保所有16个货币对在市场观察中,附加到AUDCAD M15,配置风险,启用自动交易。通过MQL5消息传递提供开发人员支持,响应时间为24小时。
套餐包含
AOT MT5 Expert Advisor、综合用户手册、优化的配置模板、终身更新、直接开发人员支持。
为保持策略有效性,可用副本数量有限。价格随每个销售里程碑增加。
风险免责声明: 交易涉及重大风险。过去的表现不保证未来的结果。在实盘交易之前先在模拟账户上测试。
I've had a great experience with this bot over the last three weeks. It’s only taken 5 trades, but every single one was a win, and the last one paid for the bot itself! It’s a quiet, steady performer that doesn’t require constant monitoring. Mr. Le is a gentleman and was very patient in helping me get started. A trustworthy developer I'll definitely be back to support.