Aot

4.72

AOT MT5 - 下一代AI多货币系统

Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] | [Satellite Signal] | AOT Official Channel 

重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明:

资源
描述
了解AOT的交易频率
 为什么机器人不是每天都交易
如何设置AOT机器人
 分步安装指南
Set files

AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用AI情绪分析自适应优化算法。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。

AI驱动技术

与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。

专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条件下的性能。

交易规格

交易货币对: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD...

附加符号: AUDCAD M15 (控制所有货币对)
投资组合: 16个主要和交叉货币对
最低存款: $100 (推荐: $300+)
账户类型: ECN/Raw Spread
杠杆: 最低1:30

适用于资金公司

完全优化用于资金公司挑战,符合FIFO,受控回撤管理。

功能和配置

AI情绪分析(可选激活)
具有自适应阈值的智能损失减少
入场信号暂停(0-10根蜡烛)
恢复距离控制(自动/手动)
每个符号独立运行
单图表便利

安装和支持

简单设置: 确保所有16个货币对在市场观察中,附加到AUDCAD M15,配置风险,启用自动交易。通过MQL5消息传递提供开发人员支持,响应时间为24小时。

套餐包含

AOT MT5 Expert Advisor、综合用户手册、优化的配置模板、终身更新、直接开发人员支持。

为保持策略有效性,可用副本数量有限。价格随每个销售里程碑增加。

风险免责声明: 交易涉及重大风险。过去的表现不保证未来的结果。在实盘交易之前先在模拟账户上测试。

评分 54
SEAN
190
SEAN 2025.12.18 20:10 
 

I've had a great experience with this bot over the last three weeks. It’s only taken 5 trades, but every single one was a win, and the last one paid for the bot itself! It’s a quiet, steady performer that doesn’t require constant monitoring. Mr. Le is a gentleman and was very patient in helping me get started. A trustworthy developer I'll definitely be back to support.

Violette
423
Violette 2025.12.18 10:35 
 

I use it since 19th November and here are the stats: 14 trades, 100% profit, 9.42% gain. Very satisfied ! Sometimes it doesn't trade during few days but i'm patient :) Also, the seller is very friendly and answers very fast ! Thank you for this nice bot :)

fery379
118
fery379 2025.12.17 20:41 
 

TOP EA. very good with entries and position management. Developer is competent and helpful. I feel safe with this ea. 3% profit in less than two weeks which is good enough for me. good price too. just be patient with it. Also, backtest results are real and accurate similar to live signal.

推荐产品
AuDCaD DG Expert
Philipp Warmuth
专家
AUDCAD MT5 EA with Fully Automated Martingale Strategy The AUDCAD Double Grid Expert is an Expert Advisor (EA) specifically optimized for the AUD/CAD Forex currency pair on the M15 timeframe. Regardless of the current trend, the EA continuously opens buy and sell positions (0.01 lot), which are managed using an innovative grid system. The EA is designed for hedging accounts with a 1:500 leverage. How Does the EA Work? The EA continuously opens new buy and sell positions, provided that a gri
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
专家
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Algo Edge
Niklas Templin
3 (2)
专家
Algo Edge EA  -DE40/ Tec100 EA working with high and low from last Candle. Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30 -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and inp_4 VolumePercent =
FREE
Perfect EA Hedging
Sopheaktra Phan
专家
Hedging was known as "100% Winning Strategy" in many decade before. But it doesn't seem right in the side-way market. If you put Hedging distant too close, it will entry as more as the side-way stay. If you put Hedging distant too far, it would never hit the BEP before the account blown. So, now "EA by CAPO" brought to you the new generation of Hedging that help user avoid the Risk from side-way market. We let the EA observe first 3trades with the same distant and it increase the distant at 4th
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
专家
At first, I got my teeth into  Phoenix  Ultra   Expert Advisor. This   Expert Advisor  will support automatic close order if the direction is correct and perform recovery if the direction is wrong. If you enter an order: 1. The price goes in the right direction and hits the   Min Profit Point ,   trailing stop 20% of the current profit. 2. The price goes in the opposite direction, the Expert Advisor will place the order with the volume is   Recovery Volume Percent  at the input, the distance to
Dex 900 EA
Wayne Ysel
专家
DEX900 down ,I s a automatic robot that has the level of professional decision when to take a trade without any emotion. The bot will help in your scalping decision making with its own TP (take profit) and SL (stop loss). This is a trend based spike catching ,looking on whats happening in real time charts no repainting of any signals. The robot helps in making decisions on the candle stick pattern opened and closed lat price with the help of RSI ,MACD and the ichimoku cross over for support and
SP500 Fast Collector
Dmitrij Petrenko
专家
SP500 Fast Collector Automatic scalping trading! The trading system is designed to earn on market fluctuations. I do not offer any gifts or bonuses for a purchase or a positive review! The SP500 Fast Collector advisor has been tested in a closed test, showed excellent results, is worthy of respect, and does not require marketing tricks and manipulations. The SP500 index includes 505 of the largest US companies and, on average, it grows by 10% per year. A unique trading system based on the e
The Hybrid
Szymon Palczynski
专家
Nimitz-type expert. Simply atomic. I am an automated trading geek but I think the future for me is hybrid trading. I think hybrid commerce has a huge future. While many grid traders finish up with huge drawdowns, I don't believe it is inevitable. Of course, risks are and always will be. Many of my testing and investigation suggests that grid (position averaging) trading is possible with consistently very modest drawdown. If achieved, this then makes grid trading a very attractive proposition. Ma
Master MA EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
专家
Master MA EA MT5 is an advisor with an adaptive system for "Resolving" a basket of orders   can also be used   to restore unprofitable positions on the account. The signal uses the direction of the exponential moving averages, average daily volatility, then   builds an order grid if the price deviates. The grid step is configurable, and if the price goes against us, then after a certain number of orders, the account recovery function (Drawdown Reduction) is activated, the most distant unprofitab
News Hedging Pro MT5
Mean Pichponreay
专家
News Hedging Pro  is a unique robot that allows you to trade during the most critical news announcement periods by your predefined strategy. You can preset the strategy to trade, and then it will trade that news automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now with this tool, trading news become easier, more flexible and more exciting than ever. No waiting, no confusing anymore. Product Links Fully  Description
Project Indirect Lock
Sopheaktra Phan
专家
Project Indirect Lock is the hybrid algorithm of Arbitrage, Grid and Hedging. Simple way to describe is Lock USD by using GBPUSD and EURUSD. It is almost all time parallel direction. This way, we can reduce a lot of drawdown if we compare to original Grid and Hedging. P.S. Please note that !!EVERY INVESTMENT ALWAYSE HAVE RISK!! !!USE WISELY WITH YOUR OWN RISK!!
Forex 4up Grid Recovery MT5
Volodymyr Hrybachov
专家
具有“解決”一籃子無利可圖訂單系統的網格顧問、新聞過濾器、其他交易工具上未平倉頭寸的過濾器以及將交易信號發送到您的 Telegram 頻道的功能。 智能交易系統可用於恢復賬戶上無利可圖的頭寸，作為一種實用工具，使您用雙手或其他智能交易系統開立的交易達到盈虧平衡。 在線性回歸通道內工作，在多種條件下輸入。該信號使用線性回歸通道的方向、通道寬度、指數移動平均線的交集、平均每日波動率、訂單平均。 主要功能： 交易包含在策略中的信號 用按鈕交易 新聞過濾器 按其他交易工具的未平倉頭寸過濾 在賬戶上結算無利可圖的頭寸 位置平均 頭寸的追踪止損利潤 轉移到盈虧平衡點 向電報發送貿易信號 向電報發送消息 網格步被配置，如果價格與我們相反，那麼在一定數量的訂單後，賬戶恢復功能（回撤減少）被激活，最遠的無利可圖的訂單通過與有利潤的相反訂單平倉來減少。因此，EA 幾乎克服了任何無後坐力運動和回撤。圖表顯示有關利潤、新聞的信息，並繪製回歸通道本身。 WebRequest 設置： 在交易終端中，在菜單中打開“服務”->“設置”->“EA 交易”-> 在字段中添加地址   http://ca
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Grid MT5 Recovery
Volodymyr Hrybachov
专家
具有用於“解決”一籃子訂單的自適應系統的網格顧問也可用於恢復賬戶上無利可圖的頭寸。 在線性回歸通道內工作，在多種條件下輸入。該信號使用線性回歸通道的方向、指數移動平均線、平均每日波動率，然後在價格偏離時構建訂單網格。 網格步長是可配置的，如果價格與我們相反，那麼在一定數量的訂單後，賬戶恢復功能（減少回撤）被激活，最遠的無利可圖的訂單通過與有利潤的相反訂單平倉來減少。 因此，EA 幾乎克服了任何無後坐力運動和回撤。該圖表顯示有關利潤的信息並繪製回歸通道本身。 Expert Advisor 還可以伴隨以手動模式開立的交易或由另一個 Expert Advisor 開立的交易 - 它可以解決這些問題並使賬戶受益。 建議存款金額從 $500 起。 時間表 M15 在自動模式下，您必須有 VPS。 MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/69116 選項： START_LOT - FROM_BALANCE 的初始手數 - N 個餘額單位 LOT_MULTIPLIER - 訂單網格中的手數乘數； MAX_LOT - 最大手數； PER
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
专家
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Recovery System
Maksim Neimerik
专家
Recovery System EA The advisor is designed to automate the process of recovering losses on the current symbol. It can be used if there is a current loss, as well as to accompany other advisors. This product can also be used as a stand-alone advisor. Recovery System EA contains in the settings an option to select the operating mode: Recovery MA Cross Stochastic Bollinger Bands Non-indicators When working in Recovery mode, the advisor removes a losing position from a drawdown using the method sho
Pro Trader EA
Igor Widiger
专家
As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
LueYingM
Xi Wen Tian
专家
[LueYingM] 掠影M-是云端多策略集合版,组件功能丰富 ,可以运行的 网格, 马丁,趋势,头皮 , 云端共享空间库,可自主拓展存储多种策略参数 ,一键调用方便快捷 ================================================================= 当前EA主要使用策略是趋势波段类,启动资金最低 $1000 USD 开单仓量0.5-0.1 原参数设定风格彪悍,风险和产利润都较高,追求稳定收益可自己设置低仓量. EA设置界面功能丰富,所以看起来也很复杂,但这个都不需你逐个设置, EA已有多套云端策略和匹配参数,只需简单加载即可运行 [新手简单操作流程] 装载云端参数 + 加载云端策略,打开EA暂停键即可运行. 特别注意: [购买流程] 因为本EA需要Dll组件连接云端才能正常工作, 市场禁止上传DLL组件,用户无法从市场上直接下载到DLL组件, 所以DLL组件和完整版EA需要作者发送给用户 因此请在购买后,第一时间联系作者, [使用环境] 本EA 在1920X1080分辨率下开发,因为UI界面可调配置选择较多 避免分辨率不同出现重叠
Dynamic Volatility Breakout
The Hung Ngo
专家
Dynamic Volatility Breakout EA – Precision Trading for MetaTrader 5 Unleash the power of breakout trading with the Dynamic Volatility Breakout EA , a sophisticated Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5). Developed by Shi Xiong, this fully automated EA captures high-probability breakout opportunities driven by market volatility, making it ideal for traders seeking consistent performance with minimal effort. Optimized for XAUUSD on the H1 timeframe, it offers robust risk management and seamles
EmperorEA
Lamont Simone Reynecke
专家
The Emperor EA is a scalping robot that uses advanced trading strategy to find entry signals – this strategy is used by professional traders for many years and now it is available to completely automate your trading experience if you are a complete beginner or expert. No AI, Martingale or Grid needed. This is NOT the holy grail of trading. It will not make you rich over night and it is not risk free. Just a honest trading strategy with the idea to profit from quick trend accelerations. This EA
ArfHedgeMarti
Arif Alkin
专家
Please contact me for the original version. (The original will be sent from my EA Telegram account.) Hedge Martingale EA. Works only on the MT4 platform. It works on all pairs, but the most ideal symbol is XAUUSD. Recommended broker and account type: Exness Cent account. It is recommended to use it with a minimum balance of $1,000. It provides approximately 40-80% monthly profit. Hedging is more secure. The screenshots are of Exness Cent Real account transactions, not backtest results. I can s
BlueSwift Grid Rescue MT5
Duc Anh Le
5 (2)
专家
Make grid trading safe again | Built by a grid trader >> for grid traders.     Walkthrough Video  <==   Get Grid Rescue up and running in 5 minutes   This is MT5 version, click  here  for  BlueSwift GridRescue MT4     (settings and logics are same in both versions)   BlueSwift Grid Rescue   MT5    is a risk management   utility  MT5 EA  (used together with other grid trading experts) that can help you trade aggressive grid / averaging / martingale systems with manageable drawdown, therefore
Skullper
Anesu Mavhura
专家
Visit Tradinbots4u.com to download this bot at a discounted price To use this expert advisor you must have: 1000$  min deposit Leverage 1:100 A trading account that only trades standard lots A VPS for optimal performance. A hedge account Trading is a risky investment. Unfortunately many traders blow their accounts because they lack patience or they fail to commit to their strategy. This is why some people decide to trade using a expert advisor.  My expert advisor Skullper is a fully automated
FF4 Scalper
Valerii Gabitov
专家
Ea does not use martingale or grid and has a stop loss for every position.  Symbols: EURCHF, EURCAD, USDCHF and other. Time frame: M15 Best results on EURCAD M15. Live signals and other products here -  https://www.mql5.com/ru/users/leron34/seller#products The EA should run on a VPS continuously without interruption.  Multicurrency advisor. You can enter pairs in the EA settings for tests. I recommend the default settings. You can install an adviser on any pair on M15. The EA has a news filter
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
专家
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
专家
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
Theranto v3 MT5
Hossein Davarynejad
专家
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                           
Cleopatra EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
专家
交易员们好！ 我向您介绍“Cleopatra” Cleopatra 的设计美观而智能，其恢复形式不断适应其多功能性。 其主要策略是阅读市场的弹性，我们可以用不同的方式分析进入范围。这在不同的 TF 和不同的范围内可能非常动态，并处理市场新闻查询。 Cleopatra 具有适应市场复苏的强大能力，其模式并不固定，我们也有不同类型的保护，无论是百分比还是浮动，都能够在任何 propfirm 或 mff 账户的规则下工作等。 应该注意的是，它适用于任何符号，无论是外汇还是其他符号，它对基于支撑和阻力的范围时间具有很好的控制，您还可以使整个策略反向工作，动态适应用户 重要提示：此专家在 API 新闻信息中保护其市场活动，您无法在回测中看到或激活此功能！ Cleopatra EA 它有一个内置系统，可以承担 x 金额的余额风险，如果市场在任何时候变得不稳定，它也可以恢复 它还具有我的智能算法系统，当 TP 从我的内置秘密指标中检测到正确的预测时，它可以关闭某些头寸，而不会关闭其他头寸。 我的策略 EA 有实时历史记录 实时性能 如果您想要我的信号的预设，请私下询问我
BullxDiscoverEur
Han Mo
专家
尊敬的各位交易员：        我们是来自中国的资深算法交易开发团队，今天很高兴为大家介绍一款全新的智能交易算法，命名为BullX智能交易系统，区别于其他的交易系统，BullX智能交易系统会单独针对单个外汇品种进行特调和单独更新，并经过长期的测试和验证，该系统参数配置较为简单，交易信号相对稳定，欢迎各位下载测试使用。       我们的使命：BullX智能交易系统致力于为广大的外汇交易爱好者提供简单、稳定、可靠的交易算法。 该算法将仅在 MQL5 网站上出售。 版本更新： v3.1：支持GBPUSD，AUDUSD 推荐环境 Symbol：EURUSD,GBPUSD,AUDUSD Timeframe： M5 Min deposit： $1000 说明： 推荐交易品种：EURUSD，GBPUSD因每个外汇品种都存在不同的趋势特点，一种算法适合所有品种显然是不科学的。 最低入金推荐1000 USD。 特点 无需用户过多配置参数，程序内部已经集成最优参数。 多种信号组合判断趋势，在合适的时机进行开仓和平仓。 提供止盈止损参数配置，交易者可根据需要进行调整，降低资金风险。 参数 MAGICM
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 5 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/US
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
专家
真實監控。誠實測試。零炒作。 LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES 在進入技術細節之前，有兩件事你必須知道： PipsHunter 由真實資金的監控信號所確認。該 EA 已在真實賬戶（Pepperstone）上持續運行數個月，所有監控完全公開。沒有模擬、沒有隱藏賬戶、沒有「完美回測」——真實交易結果證明了它的實際表現。 回測結果 100% 誠實。沒有曲線擬合、沒有歷史操縱、沒有不切實際的建模。你在策略測試器中看到的，正是 EA 在真實市場中的實際行為。沒有魔法、沒有灑金粉式的技巧——只有經過時間驗證的策略，能在實盤與測試中同樣穩定地運作。因此，PipsHunter 是 MQL5 市場上最透明、最誠實的智能交易系統之一，基於一個核心原則打造：構建安全、穩定、真實的交易系統，不做任何人工“增強”。 這個機器人不僅安全——而是超級安全，得益於嚴格的止損保護，以及完全不使用馬丁格爾或加倉平均。 使用說明 — 如何使用 核心策略：日內剝頭皮 + 搖擺反轉邏輯 PipsHunter 在同一引擎中結合兩種專業交易方法： DayTrading 邏輯——捕捉日內波動 , S
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
专家
AxonShift — 具有自适应执行逻辑的算法交易系统 AxonShift 是一款专为 XAUUSD 在 H1 时间周期上开发和优化的自动化交易算法。该系统采用模块化结构，通过分析短期价格动态与中期趋势脉冲的结合来理解市场行为。它避免了对市场噪音的过度反应，不依赖高频操作，而是聚焦于在特定结构条件触发下的可控交易周期。 每一笔交易都基于预设的场景逻辑进行触发，依赖于内部筛选器、价格阈值与波动性上下文。AxonShift 不使用马丁策略、网格系统或仓位加倍方法，从而确保在不同市场条件下执行行为的可预期性和一致性。 该系统在每笔交易中都采用固定的止损（Stop Loss）与止盈（Take Profit）水平，从而维持明确的风险管理框架。此结构使其能够适用于支持市场执行的经纪商，并允许在明确定义的资本模型下部署。AxonShift 的执行机制稳定且不依赖外部指标或随机行为。 系统不依赖新闻事件、外部数据源或概率预测。其核心方法建立在黄金市场特有的行为模式上，包括局部波动区域、方向性微型突破以及短周期内的价格响应。开发过程中特别考虑了 XAUUSD 的非对称波动性与日内流动性节奏。 实盘信号
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
专家
大家好，我先自我介绍一下： 我是 Quantum StarMan，   Quantum EA 家族中最令人振奋、最年轻的成员。 我是一款全自动多币种EA，能够处理多达5种动态货币对： 澳元/美元、欧元/澳元、欧元/美元、英镑/美元和美元/加元 。凭借极致的精准度和坚定的责任感，我将带领您的交易体验更上一层楼。 关键在于：我不依赖马丁格尔策略。相反，我采用专为实现最佳性能而设计的复杂网格系统。为了让您安心，我甚至提供选项，当账户总亏损达到预设限额时，您可以平仓所有交易。 但这还不是全部——我可不是说说而已！我已经开通了直播信号，所以你可以现场观看我直播： IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions  量子星人频道：       点击这里 每购买10件，价格增加50美元。最终价格为1999美元 最棒的是？我超级好用。你只需要把我绑定到一个图表（欧元/美元），我就能帮你
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
专家
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
专家
首次在此平台上 | 一个了解市场的EA 这是该平台上首个使用 Deep Seek 全部功能的专家顾问（EA）。 结合 Dynamic Reversal Zoning 策略，创建了一个不仅能识别市场动态，更能理解市场行为的系统。 实时信号 __________     设置 时间周期： H1 杠杆： 最低 1:30 入金： 至少 $200 交易品种： XAUUSD 经纪商： 不限 Deep Seek 与反转策略的结合是全新的——这正是它特别吸引人的地方。如果你正在寻找新的交易方式， 不要错过这个EA。它是这里第一个此类系统，可能也是自动化交易的新方向的开始。 与其依赖固定模式或预设策略，不如采用此EA的自适应方式。它能识别并理解  市场变化 – 并据此进行调整。  专注于反转区域和压力分析，它远比传统工具更深入。 Deep Seek 简介 Deep Seek 是一个基于先进数据结构的现代分析模型。 它实时扫描市场，识别模式，评估波动性，并洞察传统指标忽视的部分 。 Deep Seek 在以下方面表现尤为出色： 评估市场强弱 识别过渡区域 适应市场阶段变化 AI 系统 交易能力
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 755 美元（还剩 3/10），下一个价格 895 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
作者的更多信息
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
专家
特 惠价格  $109  (原价: $365) 。 设置和使用指南 :  ABS Channel 。 实时监控:   ABS Signal 。  实盘信号设置文件 基础设置文件 什么是ABS EA? ABS EA是一款专业交易机器人,专为H1时间框架上的 XAUUSD(黄金) 开发。 它基于 马丁格尔系统 ,具有 内置风险控制 . ABS EA专为新手和经验丰富的交易者设计,易于设置,完全自动化,并可根据不同的交易风格进行定制。 主要特点 马丁格尔策略,具有用户自定义的安全设置 灵活的手数管理:固定手数或自动手数 最大回撤限制,在您选择的阈值处暂停交易 简单设置:附加到图表,配置设置并开始交易 技术规格 交易品种: XAUUSD 时间框架: H1 最低存款: $300 推荐存款: $1,000 账户类型: ECN / Raw Spread 杠杆: 1:50或更高(推荐1:100+) VPS: 建议用于持续运行 免责声明 交易涉及重大风险,损失可能超过您的初始投资。 马丁格尔策略具有高风险,过去的表现不能保证未来的结果。使用需自行承担风险。 如需支持或有疑问,请通过评论区或
Titan Trade Panel
Thi Ngoc Tram Le
实用工具
自定义交易面板，提升手动交易效率 该交易面板为 MT5 平台上的手动交易提供工具，具备帮助管理交易的多种功能。面板包括交易执行、订单管理和持仓监控功能，界面简洁实用。 为什么选择这款交易面板？无论您是需要管理多个交易订单，还是希望简化交易流程，这款自定义交易面板都能满足您的需求，帮助您高效管理持仓。轻松控制风险，实时监控交易表现。 核心功能 面板包含市场订单管理工具，用户可以： 执行带有预设止损和止盈水平的市价单 在指定价格点位设置挂单 通过单一界面管理多种订单类型 监控当前持仓和挂单状态 订单管理功能 用户可以访问以下关键交易管理功能： 为订单设置止损和止盈水平 对已开仓持仓启用保本设置 关闭特定类型的订单（买入、卖出或挂单） 查看所有订单的汇总止损和止盈信息 界面显示元素 面板展示实用的交易信息： 所选交易品种的当前点差数值 市场时间和日期 当前持仓的详细信息 订单状态指示器 技术规格 可自定义的参数设置 持仓手数计算器 订单执行确认选项 风险管理控制功能 使用说明 面板可直接集成 MT5 标准交易功能。用户可以： 通过设置菜单配置风险参数 通过主界面访问交易管理工具 实时监
FREE
筛选:
JadeBernard
21
JadeBernard 2025.12.24 15:42 
 

I am leaving this review to warn other buyers about misleading marketing, not about the EA’s technical performance - which I haven't had enough time to test it properly so far. When I purchased this EA, the main product image clearly presented it as a $1999 product discounted to $189. This created a strong sense of urgency and gave the impression that I was buying a premium, high-value Expert Advisor at a massive discount. After purchasing and researching further, I discovered that: This EA has never actually been sold at $1999 The real and only price has always been around $189 The “discount” appears to be purely marketing and manipulative, not a real price reduction Had the product been honestly presented as a $189 EA, I would have evaluated it very differently and likely would not have rushed into the purchase. I believe this kind of pricing presentation is misleading and unfair to customers, and buyers should be aware of this tactic before purchasing. I recommend that future buyers look carefully beyond the promotional images and evaluate the product strictly on real value, not claimed discounts.

EDIT: So why do you deceive people as it being a $1999 product?

Thi Ngoc Tram Le
13527
来自开发人员的回复 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.24 16:14
Thank you sincerely for your thoughtful review 🫡.
To clarify, AOT has been offered at $189 to ensure accessibility for more traders. It has not been sold at $1,999 We wish you continued success in the year ahead and a joyful, Merry Christmas.
SEAN
190
SEAN 2025.12.18 20:10 
 

I've had a great experience with this bot over the last three weeks. It’s only taken 5 trades, but every single one was a win, and the last one paid for the bot itself! It’s a quiet, steady performer that doesn’t require constant monitoring. Mr. Le is a gentleman and was very patient in helping me get started. A trustworthy developer I'll definitely be back to support.

Thi Ngoc Tram Le
13527
来自开发人员的回复 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.19 02:32
Thank you very much for your thoughtful review and support.
We’re glad to hear the EA is performing steadily and that your experience has been positive. Your trust truly means a lot to us.
Zen3.14
19
Zen3.14 2025.12.18 15:48 
 

用户没有留下任何评级信息

Thi Ngoc Tram Le
13527
来自开发人员的回复 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.19 02:20
Hi! I reached out to you in a private message — please check it.
Violette
423
Violette 2025.12.18 10:35 
 

I use it since 19th November and here are the stats: 14 trades, 100% profit, 9.42% gain. Very satisfied ! Sometimes it doesn't trade during few days but i'm patient :) Also, the seller is very friendly and answers very fast ! Thank you for this nice bot :)

Thi Ngoc Tram Le
13527
来自开发人员的回复 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.18 10:52
Thank you very much for your detailed feedback and support.
We’re glad to hear you’re satisfied with the performance and understand the EA’s trading rhythm. Your patience and trust are truly appreciated.
fery379
118
fery379 2025.12.17 20:41 
 

TOP EA. very good with entries and position management. Developer is competent and helpful. I feel safe with this ea. 3% profit in less than two weeks which is good enough for me. good price too. just be patient with it. Also, backtest results are real and accurate similar to live signal.

Thi Ngoc Tram Le
13527
来自开发人员的回复 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.18 09:52
Thank you very much for the great feedback.
We’re glad to hear the EA is working as expected and that you’re comfortable with the risk and performance. We really appreciate your trust and support.
Hassetheone
26
Hassetheone 2025.12.17 16:54 
 

Very happy with this EA so far! If there is anything you are wondering about, you always get a quick response from Thi Ngoc Tram Le which is appreciated. Keep up the good work!

Thi Ngoc Tram Le
13527
来自开发人员的回复 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.18 09:51
We’re happy to know you’re satisfied so far, and we’ll continue doing our best to provide stable performance and timely support.
Damien_Baroi
22
Damien_Baroi 2025.12.15 15:32 
 

用户没有留下任何评级信息

Thi Ngoc Tram Le
13527
来自开发人员的回复 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.15 15:38
Hi! I reached out to you in a private message — please check it.
Moreno Dainese
1577
Moreno Dainese 2025.12.15 11:54 
 

Excellent seller, excellent support, and from what I can see, excellent results. Recommended, very favorable price. Congratulations to the author.

Ottimo venditore, ottimo supporto, e da quello che vedo, ottimi risultati. consigliato, prezzo molto favorevole. complimenti all'autore.

Thi Ngoc Tram Le
13527
来自开发人员的回复 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.15 12:02
Thank you very much for your kind review and support.
Your feedback motivates us to keep improving AOT.
Thank you for supporting AOT!
natalja1
19
natalja1 2025.12.14 12:13 
 

用户没有留下任何评级信息

Thi Ngoc Tram Le
13527
来自开发人员的回复 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.14 12:14
Hi! I just sent you a message to assist you.
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien
808
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien 2025.12.10 22:59 
 

Well, I can say that it's the best trading robot so far, in my opinion. Well done, author!

Thi Ngoc Tram Le
13527
来自开发人员的回复 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.10 23:49
Thank you so much for your kind review — really appreciate it!
We’re glad the EA is working well for you.
Dany Steyaert
1005
Dany Steyaert 2025.12.09 08:46 
 

This EA is for the patient ones, but since I'm already trading with EA's since years, the patience is with me. Seeing the first results it's looking good and already in profit. Only been running it for a week now, so things can change, but until now, no complaints. Support is also very professional and friendly.

Thi Ngoc Tram Le
13527
来自开发人员的回复 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.09 09:47
Hi there!
Thank you so much for your kind words and for taking the time to leave a review — we truly appreciate it. AOT is indeed designed for patient traders, and you’re using it exactly the right way 👍 If you ever need anything or want help, feel free to reach out.
Thank you for supporting AOT!
dimitrovhristiyan Belagio
56
dimitrovhristiyan Belagio 2025.12.08 13:28 
 

I was impressed by the positive reviews and by the low price but it turns out this EA is complete trash. I guess that if you want something cheap... you will get something cheap. I would not recommend this to anyone.

Thi Ngoc Tram Le
13527
来自开发人员的回复 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.08 13:45
Hi Belagio!
Thank you for supporting the product, and I’m sorry to hear about your experience with the bot. It’s either a good bot or trash—time will tell through live signal accounts.
AOT is affordable, but it’s not for everyone. It requires patience and strong risk management skills. It’s not a golden ticket. 😊🙏 Wish you all the best on your trading journey. PS: You contacted us on December 5th (Friday) asking for the installation setup, and the market was closed during the weekend.
We replied immediately with the full instructions, but there has been no message from you since then. Today is the first market day after your purchase, and we were still waiting for your reply so we could help you finish the setup. We are always happy to assist every user step-by-step, but in this case we have not received any follow-up message from you before this review.
Abram Nkune
26
Abram Nkune 2025.12.07 20:03 
 

用户没有留下任何评级信息

Thi Ngoc Tram Le
13527
来自开发人员的回复 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.08 00:36
Hi! I just sent you a message to assist you.
Gravity Tool
324
Gravity Tool 2025.12.07 15:40 
 

Great bot with real AI integration. Also great risk management options. I used it for a while now on my live accounts and it generates profit. I really like its strategy and use of AI. Highly recommended!

Thi Ngoc Tram Le
13527
来自开发人员的回复 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.08 00:35
Thank you so much for your wonderful review! We truly appreciate your support
If you ever need help or have any questions, feel free to reach out anytime.
Thank you for supporting AOT!
KARMIC
79
KARMIC 2025.12.04 15:23 
 

用户没有留下任何评级信息

Thi Ngoc Tram Le
13527
来自开发人员的回复 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.04 15:28
Thank you so much for your kind feedback! We truly appreciate your support, and we’re very happy to hear the EA is performing well for you.
If you ever need help or have any questions, feel free to message us anytime.
Thank you for supporting AOT!
Naeem Rehman Lakha
296
Naeem Rehman Lakha 2025.12.01 02:05 
 

Highly recommend! Le always emphasizes on risk management! Respect that and this EA works wonders! Also, LE is very helpful and will respond promptly to your concerns!

Thi Ngoc Tram Le
13527
来自开发人员的回复 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.01 02:09
Thank you so much for your kind words! We really appreciate your support and we’re glad to hear the EA is working well for you.
If you ever need help, feel free to message us anytime.
Thank you for supporting AOT!
Markus Peter Hohmann
1406
Markus Peter Hohmann 2025.11.30 12:06 
 

I bought AOT at the end of October. Since the beginning of November, the EA has been running very successfully on one of my ICM accounts. I'll post the results in the comments. I'm using it without AI, but that remains an option for my decisions. It's a very sophisticated system. I'm very impressed and give it 5 stars in all categories. I'm looking forward to everything else with this excellent EA. Happy trading, Markus

Thi Ngoc Tram Le
13527
来自开发人员的回复 Thi Ngoc Tram Le 2025.11.30 12:16
Thank you so much for your detailed feedback, Markus. We’re glad to hear that AOT is running smoothly on your IC Markets account.
If you need help or have any questions, feel free to message us.
Miran Akram
23
Miran Akram 2025.11.29 20:43 
 

The bot on my side has not been working for three days. I already have a VPS. Please double-check why the bot is not opening any orders for EURUSD and GBPUSD. I bought it three days ago.

Thi Ngoc Tram Le
13527
来自开发人员的回复 Thi Ngoc Tram Le 2025.11.30 00:55
Hi Miran Akram, thank you for your feedback. I've checked our live signal - the last entry signal was Nov 26th. If you installed after that date, the bot is working correctly but waiting for the next optimal entry. AOT is designed to be selective - this protects your capital during unfavorable conditions. I've sent you a private message with setup verification steps.
I'm confident once you see the next trade cycle, you'll appreciate this approach. Please update your review after running it through a full market cycle. 🙏
Tóth Dániel
37
Tóth Dániel 2025.11.29 19:08 
 

Hi! I’ve just purchased the product, and I’d like to request the settings. Thank you.

2025.12.14.

The developer is helpful and responds quickly.

Thi Ngoc Tram Le
13527
来自开发人员的回复 Thi Ngoc Tram Le 2025.11.29 22:29
Hi! I reached out to you in a private message — please check it.
gigi69
163
gigi69 2025.11.29 15:56 
 

用户没有留下任何评级信息

Thi Ngoc Tram Le
13527
来自开发人员的回复 Thi Ngoc Tram Le 2025.11.29 22:29
Hi! I reached out to you in a private message — please check it.
123
回复评论