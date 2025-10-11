Aura Ultimate EA

4.84

Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。

Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。

这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。

接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元

购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。

私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685

在此处查看实时结果：

10,000 美元真实账户 S1  https://www.mql5.com/en/signals/2336509  

3k ICMarkets 两种策略  低风险    https://www.mql5.com/en/signals/2337522

核心技术

  • 三层神经逻辑   ——结合动量识别、波动率映射和自适应过滤，在微趋势变化出现在图表之前进行预测。

  • 真正的多策略系统   ——包括两个经过验证的核心（趋势和突破）以及 正在开发的第三个策略  

  • 严格的风险纪律   ——无网格，无均线。每个仓位均受设定的止损和动态计算的盈利目标保护。

  • 自适应过滤器   ——系统根据流动性、波动性和交易时段条件不断自我平衡。

  • 即插即用配置   ——优化的 SET 文件、简单的输入以及与 ECN 和 prop-firm 账户的完全兼容。

Aura Ultimate 的独特之处

与其前代产品不同， Aura Ultimate 不仅仅是一个精致版本——它是一个 新的神经框架 ，从头开始重新设计，通过 多上下文模式识别 来感知市场行为。

核心焦点               多上下文混合智能旨在识别 XAUUSD 上的趋势和反趋势结构。                 
建筑学
先进的 跨层神经集成 ，融合了深度学习、模式识别和预测矩阵建模，以实现卓越的精度。    
策略引擎
三层系统——两个独立战略同时运作，加上正在开发的第三个扩张战略。  
市场范围
针对黄金进行了优化，并适应多机制市场行为的扩展——从平静积累到积极突破阶段。
风险控制
内置资金保护：固定止损、智能仓位调整和动态利润跟踪。无需网格，无需平均。
自我优化
持续学习周期，根据波动性、流动性和交易时段活动调整内部 NN 参数。
执行速度
具有异步信号处理的超轻量级代码——即使在 VPS 或 prop-firm 环境中也能保持稳定的性能。
灵活性
为保守型、平衡型和激进型交易风格提供广泛的定制选项。
集成就绪
面向未来的框架，能够接受新的神经模块和外部策略层。
透明度
对每个决策进行完整的真实信号监控和详细日志——没有隐藏的逻辑，只有可验证的机器分析和透明的交易结果。

Aura Ultimate   旨在实现长期可靠的性能，并由神经网络算法驱动。  其创新设计确保策略无风险，使其成为自动交易的安全之选。 

信息：

  • 工作交易对   XAUUSD（黄金）
  • 时间范围：H1
  • 建议存款：500美元及以上
  • 最低存款：100 美元（高风险交易）
  • 最低杠杆 1:20 
  • 可与任何经纪商合作，但建议选择 ECN 低点差经纪商

特征：

  • 2个独立策略（稍后将添加第三个策略）
  • 无网格交易
  • 无平均
  • 每笔交易均严格止损和止盈
  • 报价质量稳定，报价率达 99.9%
  • 对经纪人的条件不太敏感
  • 易于安装和使用
  • FTMO 和 Prop 公司已准备就绪
  • 符合先进先出 (FIFO) 规则 

 购买前重要提示：

  • 止损 是策略的一个组成部分——它表示正常的风险管理，而不是系统错误

  • 应该对整个交易月或更长时间内的业绩进行评估 ，而不是对几天的业绩进行评估。

  • 没有开放交易 的时期 也是正常的。
    如果系统模型检测到异常或不稳定的市场结构，系统可能会故意暂停。

  • 如果您 已经拥有 Aura Neuron 或 Aura Black 顾问 ，请注意，某些交易可能与 Aura Ultimate 顾问的功能重叠。因为这些顾问使用的逻辑与前一天的高点或低点突破部分相似。

定价政策：

出售的数量将是有限的，以保持专家的独家性！ 

风险警告：   过往业绩不保证未来业绩。任何交易系统都无法避免亏损。回测和历史业绩仅供参考。请妥善管理风险，并在正式部署前在演示版EA上进行测试。

评分 85
Maurice Prang
2347
Maurice Prang 2025.12.18 20:32 
 

Love it!!! Best Bot on the Market!

stanimirsergev159
42
stanimirsergev159 2025.12.17 08:18 
 

I’ve been extremely impressed with this gold algo bot. The strategy is clearly well thought out and built specifically for XAUUSD, which really shows in the performance. The backtest results are solid and realistic, and from my experience they genuinely reflect how the bot behaves in real market conditions — no over-optimized nonsense, just consistent logic. One of the biggest strengths of this bot is its money management. Risk is handled properly, drawdowns are controlled, and position sizing is smart and disciplined. It doesn’t overtrade or chase the market, which is exactly what you want from an automated system, especially when trading gold. On top of that, the owner is excellent to deal with. He responds very fast, gives clear and accurate answers, and is always helpful when it comes to setup, questions, or support. You can tell he knows the system inside out and genuinely cares about users getting the best results. Overall, this is a high-quality algo with a professional approach: realistic backtests, strong money management, reliable performance, and great support. Highly recommended for anyone serious about trading gold.

chalerm petcharat
138
chalerm petcharat 2025.12.17 05:33 
 

This Ea AU I have been using for about 1 month. Overall, the order has been placed, the direction is clear, quite accurate, there is dd. I chose to turn off the recovery and set the stop loss 63. Tested back several times. Initially gave 5 stars. Normally I don't give 5 stars easily to anyone. At this time, the price is on sale. Recommended.

推荐产品
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
专家
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
专家
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
专家
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
EA Tunning
Sabil Yudifera
专家
Professional Automated Trading System EXCLUSIVE INNOVATION: 80% Drawdown Reduction Technology Combined automated trading system   Modified RSI dan  Standard Deviation Bands   to produce trading signals that are more accurate and safe than standard indicators . Proven Results: 1.   20-80% Lower Drawdown  vs RSI Standard 2.   Same Number of Trades  - Higher Quality Entries 3.   Adaptive to Market Volatility 4.   Tested on Live Market Conditions Key Features Advanced Signal System 1.   Mo
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
专家
交易员您好！ 我提出“杜安德”战略， Duende 是一种算法，可以检测不同高位和低位的模式，在这些模式中它们保持不变以进行良好的输入，恢复系统查询各种事物，例如盈亏平衡，并在同行之间交叉 它已被证明可以毫无问题地控制多种货币，并在市场中对新闻进行强大的控制 可以使用您需要的所有符号来管理它 我的策略针对“所有外汇市场”进行了优化，但也有最好的货币对 USDCAD、EURCAD、EURCHF、USDCHF、EURJPY”，与其他 RANGED 货币相比，它是最稳定的货币，您可以找到自己的方式来使用其他符号，但是 推荐使用我设计的 Duende 它有一个内置的系统来冒险 x 金额的余额，如果市场在任何时候变得不稳定它也有恢复 它也有我的智能算法系统，当它从我的内置秘密指标中检测到正确的预测时，TP 可以关闭一些头寸而不是其他头寸。 我的策略 EA 有实时历史 现场表演 如果您想要我的信号预设，请私下询问我的客户 https://www.mql5.com/en/users/aiotrading/seller 每次收购价格都会上涨，我们将以此来保护，这
Nova WDX Trader
Anita Monus
专家
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
专家
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
专家
Matrix Arrow EA MT5   是一款独特的智能交易系统，可以通过图表上的交易面板手动或 100% 自动交易   Matrix Arrow Indicator 的 MT5   信号。   Matrix Arrow Indicator MT5   将在其早期阶段确定当前趋势，从多达 10 个标准指标中收集信息和数据，它们是：平均定向运动指数 (ADX) ， 商品渠道指数 (CCI) ， 经典 Heiken Ashi 蜡烛 ， 移动平均线 ， 移动平均收敛散度 (MACD) ， 相对活力指数 (RVI) ， 相对强弱指数 (RSI) ， 抛物线SAR ， 随机振荡器 ， 威廉姆斯的百分比范围 。 当所有指标给出有效的买入或卖出信号时，相应的箭头将打印在图表上，在下一个蜡烛/柱线的开盘时表示强劲的上升趋势/下降趋势。用户可以选择使用哪些指标，并可以单独调整每个指标的参数。使用   Matrix Arrow EA MT5 ，您可以直接从图表上的交易面板手动交易   Matrix Arrow Indicator MT5   信号，或使用 100% 算法交易选项   100% 自动交
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
专家
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
专家
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
专家
Round Lock 是一款具有动态仓位锁定功能的智能交易系统。Round Lock 是一款具有动态仓位锁定功能的智能交易系统，它是一款先进的交易系统，采用双向订单锁定策略，仓位逐步增长，并根据市场动态调整。 圆锁的优点： 通过锁仓进行风险控制， 市场趋势领域交易量的动态增长， 根据限制设置灵活的行为， 适用于平缓和趋势阶段，在每种情况下优化结果， 具有保护机制的平均策略和电网方法的自动化。 MT4 版本 -> 此处 / 故障排除 -> 此处 顾问会开立两笔反向订单。当其中一笔订单盈利平仓后，顾问会重新开立两笔订单，订单量会根据 Multiplier_Volume 乘数和顾问开立的订单数量而增加。每开立一笔新订单，顾问都会以相同的交易量开立订单，并相互锁定。开立订单的过程会持续到同类型的订单数量达到 Limit_for_orders 的数量，届时顾问只会增加网格，而不会锁定。 Round Lock 的工作原理： 顾问开设一对方向相反的订单（买入/卖出），从而固定仓位并控制波动性。 仅当前一对订单中的其中一个通过获利平仓后，才会开设新的一对订单。 因此，订单组之间的距离会自动调整 -以
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
专家
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
专家
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
专家
Monarch Scalper Elite Launch price $149, after 10 sales it goes up to $249 Monarch Scalper Elite is an expert advisor designed to apply a trading logic based on breakout and potential reversal conditions. The system incorporates volatility filtering and session-based operation so that trades are executed only under user-defined conditions. The EA does not use martingale or grid techniques. All trades follow the risk parameters specified by the user. System Features 1. Volatility Engine The EA in
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
专家
Hamster Scalping 是一个完全自动化的交易顾问，不使用鞅。夜间剥头皮策略。 RSI 指标和 ATR 过滤器用作输入。顾问需要对冲账户类型。 可以在此处找到对实际工作以及我的其他发展的监控： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 一般建议 最低入金 100 美元，使用点差最小的 ECN 账户，默认设置为 eurusd M5 gmt + 3。 输入参数 EA 适用于四位数和五位数报价。在输入参数中，我们以点为单位表示5个字符的值，它会自动按4个字符重新计算所有内容。 NewCycle - 模式开启时，顾问工作不停止，模式关闭时，完成一系列交易后，顾问不会开新订单； 周期指标1 - 第一个指标的周期； Up level - 第一个指标的上限，顾问将在其上方打开卖出； Down Level - 第一个指标的较低水平，低于该水平 EA 将开始买入； Period indicator2 - 第二个指标的周期； From - 第二个指标值范围的下限，EA 允许在该范围内建仓； To - 第二个指标值范围的上限，EA 允
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
专家
UPD：   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. -對於成功建立的培訓基地，我將免費提供臨時使用的顧問。 -培訓基地將隨著培訓的進行而佈局。 -訓練大約需要20個紀元。 因為EA交易會佔用大量資源，並且市場無法對其進行處理-已引入具有市場價值的TypeOfWork參數。 必須將其切換為任何其他所需的值！ 出版用於協作學習！ 輸入數據的設置深度為設置中指定的時間範圍的50條。 ThresholdOUT無效。 在某些情況下，速度只會影響很大的值。 在訓練模式下，僅以最小手數打開1個訂單，且SL和TP相等。時間表應統一。在這種模式下，利潤本身並不重要。 距離僅適用於MaxOrders> 1。 MaxOrders> 1會使速度大大降低。 LearnEpoch是用於循環優化的未使用參數。 刪除文件data_w1_ [TF] _ [INSTRUMENT] .csv和data_w2_ [TF] _ [INSTRUMENT] .csv或更改參數中的PeriodBar時，訓練將從頭開始。 文件位置C：\ Users \
FREE
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
专家
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven 将于 2025 年 12 月 8 日前推出促销价格。 这款智能交易系统适用于任何资产，具有通用性。 这款多资产剥头皮交易 EA 是一款专为 MetaTrader 5 平台开发的专业自动化交易系统，旨在同时对多种资产进行剥头皮交易。8.2 版本融合了多时间框架技术、三重确认机制和集成风险管理功能。 技术架构 1. 智能信号系统 多时间框架计算：三重分析（操作、快速确认和慢速确认） 投票系统：3 个主要指标（EMA、MACD、RSI），权重可调 风险模式：5 个级别（超激进 → 超保守），影响灵敏度 2. 高级风险管理 混合手数计算：固定手数或基于风险的手数（美元） 无限盈亏平衡：以美元而非点数计算的渐进式系统。达到预设盈利后，止损位将降至 0。盈利翻倍后，止损位将恢复至预设值，以此类推。 保证金保护：主动预防“资金不足”错误。 分层限制：每日、全局和回撤限制。 3. 持仓管理 多资产：最多可同时持有 14 个交易品种。 全面保护：冻结价位、经纪商限制、价格验证。 紧急平仓
Goldmost MT5
Hongliang Ding
专家
Goldmost – Precision Trading for XAUUSD This EA implements a multi-timeframe breakout strategy for XAUUSD, identifying critical support/resistance levels to execute trades with dynamic SL/TP adjustments, and intelligent exit protocols for optimized risk management. The parameters are updated regularly to adapt to evolving market conditions. This ensures the model continuously adjusts to shifting sentiment, investor behavior, and emerging trends - keeping your strategy aligned with current marke
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
专家
推出促销： 按当前价格仅提供数量极少的副本！ 最终价格：999美元 新品（349 美元起）-->免费获得 1 个（适用于 2 个交易账户号码）。 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO 欢迎来到比特币收割者！   在黄金收割者取得巨大成功之后，我决定是时候将同样的成功原则应用到比特币市场了，而且，它看起来很有希望！   我开发交易系统已有二十多年了，到目前为止，我的专长是突破策略。 这种简单有效的策略一直以来都位居最佳交易策略之列，并且几乎适用于任何市场。     对于像比特币这样波动剧烈的市场来说，它更是锦上添花！   那么该策略如何发挥作用？ 突破策略将交易突破重要支撑位和阻力位的走势。     该策略将为每笔交易设置止损、止盈和各种追踪止损功能。 对于比特币收割者，我在 H1 时间范围内实现了这一点，这使得它交易频繁，但仍然非常有效。   此外，我还确保了 EA 能够自动适应比特币未来的价格变化。     所以，如果比特币交易价格在 10 万左右、1 万左右或
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
专家
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
专家
Investopedia FIVE EA 基于这篇文章： https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp 交易条件 - 寻找低于 X 周期 EMA 和 MACD 的货币对交易处于负区域。 - 等待价格上穿 X 周期 EMA，然后确保 MACD 处于从负向正的交叉过程中，或者在五个柱内进入正区域。 - 在 X 周期 EMA 上方做多 X 个点。 - 在入场时卖出 X 个头寸加上风险金额；移动下半场的止损点以达到盈亏平衡。 - 使用追踪止损 - 风险警告 - 在您购买 ADX PRO 之前，请注意所涉及的风险。 - 过去的表现并不能保证未来的盈利能力（EA 也可能亏损）。 - 显示的回溯测试（例如在屏幕截图中）经过高度优化以找到最佳参数，但因此无法将结果转移到实时交易中。 - 该策略将始终使用止损，但 SL 的执行仍取决于您的经纪商。 如果您对 EA 有任何建议，请给我留言。谢谢！
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
专家
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
专家
491   / 5000 该算法在极端波动条件下蓬勃发展。 它将在收市前评估状况，当市场波动到对您有利的极端水平时进入头寸并退出。 该算法不部署任何技术指标，只是简单的数学计算。 这在短期内非常波动的非定向市场尤其是外汇市场上非常有效。 您也可以在其他资产类别上进行测试。 进行了 20 年的回测以验证规则。 同样的逻辑已用在20多年的外汇市场。每个开仓最大的止损是0.8%，您可以随时调正，如果风险太高，请用于小数的Size来交易，可以输入0.01的Size。这个逻辑也会在周末把开仓带过，周五闭市前开仓，会在周一平掉。最迟会在Close HR的时钟平掉。不会把仓位带过第二个交易日。您也可以把最迟的平仓时钟给改掉，看看有别的方案。这个逻辑还未优化。
Aurum Rex
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
专家
Year-End Special Offer! For the next two months, all my Expert Advisors (EAs) are available for just $99 USD . Don’t miss this limited-time opportunity to upgrade your trading with premium automated strategies at an unbeatable price Aurum Rex: Your Gold Standard for Automated Trading Unlock your trading potential with Aurum Rex , a state-of-the-art Expert Advisor engineered for stability, safety, and consistent growth. Tired of EAs with high risks and unpredictable drawdowns? Aurum Rex is your s
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
专家
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
专家
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
专家
Fractal Trend Master 是市场上最强大且最复杂的智能交易系统之一，旨在保护交易者的资金，同时最大化盈利机会。基于 比尔·威廉姆斯 的著名方法论，该EA使用三种重要的技术分析工具： 鳄鱼指标 、 分形 和 Gator振荡器 ，为识别和跟随市场趋势创建了一个强大而精准的框架。 该EA专注于 高级风险管理 和 资金保护 ，提供对交易和亏损的有效控制。通过选择 固定或动态手数 ，设定每日 盈亏限额 (P/L) 并执行 经过验证的策略 ，Fractal Trend Master适合保守和激进的交易者。 主要特点： 高级风险管理 ：在固定或动态手数之间进行选择，并设定每日盈亏限额以保护您的资金。 基于比尔·威廉姆斯的策略 ：该EA采用基于鳄鱼指标和分形的三种策略，并通过Gator振荡器确认趋势。 全自动化 ：EA自动管理开仓和平仓，用户可以调整止损、止盈和移动止损等参数。 多时间框架 ：适用于任何时间框架，在较大的时间框架（H4及以上）中表现最佳，同时在较小的时间框架中提供较高的交易频率。 优化范围  PARAMETER START STEP END JAW PERIOD  1
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
专家
AIQ 版本 5.0 - 通过机构架构实现自主智能 从基于规则的自动化演变为真正的自主智能代表了算法交易的自然进步。十多年前机构量化交易台开始探索的内容已经成熟为实际实施。AIQ 版本 5.0 体现了这种成熟：复杂的多模型 AI 分析、独立验证架构，以及通过广泛的生产部署而完善的持续学习系统。 这不是添加了 AI 功能的自动化。这是从基础构建的自主智能，基于多年研究机构交易台如何构建决策验证、管理运营可靠性和实施自适应学习系统。版本 5.0 代表了这种开发方法的顶峰。 版本 5.0 提供超过 300+ AI 模型的访问，包括 55+ 免费集成模型、提供独立验证的双重 AI 分析师和风险管理器角色、具有自动故障转移的主辅 API 架构确保零停机运行、专有的 Sacred Phi 仓位管理系统，以及随市场条件持续演化的高级神经网络权重训练。系统以 10 倍速度执行增强型网络搜索以获取实时市场情报，同时在多个时间框架内执行机构级分析。 基于多年完善的进化增强： 300+ AI 模型生态系统，含 55+ 免费选项： 直接 API 集成机构级提供商，包括 DeepSeek R1、OpenAI
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝 (
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
专家
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) 面向 XAUUSD 的精准交易 Live Signal Avalut X1 是一款用于 MetaTrader 5 上 XAUUSD（黄金） 自动化交易的专业智能交易系统（EA）。该系统在一个 EA 中集成四种互补策略，以应对不同的市场状态。它在 MT5 上独立运行，无需外部 DLL 或第三方安装程序。 关键功能 四策略合一：相互配合的策略覆盖趋势、震荡与波动等阶段。 专项风险管理：每笔交易均设硬性止损与止盈；动态 X 跟踪止损。 高级过滤方法：用于优化入场的高级 EZ 过滤器。 自动时区处理：策略基于 GMT+3 开发，自动检测并校正经纪商时差。 丰富参数：提供全面的配置输入；默认参数可直接使用，无需外部 set 文件。 EA 面板：图表内信息面板，支持可选主题（深色、浅色、Edgezone）。 开发与验证 机构级方法：走步优化（Walk-Forward）、样本外验证、蒙特卡罗重采样、参数稳定性与敏感性检查。 AI 辅助的研发与监控：研究与实时诊断由 AI 工具支持；仅在必要时更新参数
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
专家
量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比特币 EA？ 掌握不可预
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
专家
Aria Connector EA – V4 (学习机器 + XGBoost学习模型 +112个付费和免费AI + 投票系统 + 外部和可编辑提示) 注意：如果你是中国用户，在购买之前必须确保你能够连接到 YouTube 来观看英文安装视频，并在 YouTube 上启用中文字幕。 你还必须具备使用 VPN 的条件，把 IP 设置在其他国家，这样才能自由地使用 ARIA。 虽然市场上大多数EA声称使用"AI"或"神经网络"，但实际上只运行基本脚本， Aria Connector EA V4 重新定义了真正AI驱动交易的含义。 这不是理论，不是营销炒作，这是您的MetaTrader 5平台与112个真实AI模型之间的直接、可验证连接，结合下一代XGBoost引擎、可编辑提示和多AI投票系统。 从第一天开始，Aria就被设计为一个透明、不断发展的生态系统：首先是直接的GPT连接，然后是自动化，接着是策略审计。 现在，在V4中，Aria成为了真正的学习机器 ，能够适应市场条件，实时优化您的策略，并让您通过外部、可编辑的提示完全定制其智能。 通过分析超过 60,000笔实时交易 ，独特的
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
专家
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
专家
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
专家
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
专家
HFT AI FAST SCALPER V10.1 我们有史以来最先进的 EA 版本，完全重构，集成了 人工智能决策 、 多AI投票 和 动态交易逻辑 。 现在它不仅适用于 XAUUSD（黄金） M1，还全面支持 BTCUSD 和 ETHUSD ，具有高频入场、智能风险管理和完全适应性。 该 EA 结合了通过 OpenRouter 连接的免费AI 与高级过滤器，可在任何市场条件下实现精准交易。 交互式手册 V10.1 和预设: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 公开频道 (含实时信号):   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 主要升级: BTCUSD 和 ETHUSD 的完整集成 在 V10.1 中，EA 不再局限于黄金 (XAUUSD)。它现在提供 对 BTCUSD 和 ETHUSD 的完整集成 ，包括预设、优化的手数管理和基于 AI 的决策逻辑。 这使得交易加密货币对时，可以享受与黄金相同的高级功能：多AI投票、动态风险管理
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
专家
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Video Posts:   https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions My Expert Advisors: ht
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
专家
Mean Machine GPT 版本 11.0 - 机构智能与专业交易的结合 自从我们率先在算法交易中实现真正的AI集成以来,我们通过多个市场周期、经济体制和技术演变完善了这种方法。最初作为我们的信念开始,即适应性机器学习代表量化交易的自然进步,已成为行业方向。版本11.0标志着我们迄今为止最复杂的实施。 这不是作为营销术语的AI。这是以机构严谨性应用于专业交易策略的计算智能,通过多年在不同市场条件下的生产部署而完善。支持版本11.0的基础设施代表了在适应性仓位管理、多模型共识系统和神经网络权重优化方面持续研发的高潮。 版本11.0提供超过300+个AI模型的访问,包括55+个免费集成模型、专业的均值回归和趋势跟踪策略、专有的Sacred Phi仓位管理系统、增强的神经网络权重训练,以及经验丰富的从业者继续发现的架构能力。系统以10倍速度执行增强的网络搜索以获取实时市场情报,监控突发新闻、经济事件和情绪,同时执行针对低波动性交易时段优化的复杂多策略方法。 关键演化增强: 300+个AI模型生态系统,包含55+个免费选项: 与机构级提供商直接API集成,包括OpenAI、Anthro
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
专家
KT Gold Nexus EA 是一款专业打造的交易系统，专为黄金现货市场 (XAUUSD) 设计。它基于大量高精度历史数据开发，并经过严格的压力测试和稳健性检查，以适应各种市场周期和变化。该 EA 利用先进的算法技术，包括机器学习优化，专注于长期稳定性，仅执行多头交易。 交易是一场需要耐心的旅程，每个系统都会经历起伏波动。为了更清晰、真实地理解其表现，建议至少使用一年时间进行观察。 本 EA 采用我们专有的机器学习模块， seamlessly integrates 多种技术指标，包括 Laguerre、ATR、平滑 RSI、DPO、CCI 和 AO，以构建强大的交易策略。当出现交易机会时，它会策略性地将头寸分成 10 个独立订单，并分别管理，以优化交易执行并适应市场动态。 本 EA 每年都会进行优化和更新，以保持与市场动态和情绪同步。 应用 交易品种: XAUUSD（黄金）。 时间周期: 4 小时 交易方向: 仅做多（买单）。 最低入金: $1200 回测时间: 从 2007 年至今。 账户类型: 任何账户 经纪商: 本 EA 不依赖任何特殊经纪商条件，您可自由选择任何经纪商。
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
专家
NEXUS – 随市场变化而演进的量化自适应网格系统 NEXUS 是一套 100% 全自动 的交易系统，会在实时数据上构建规则组合，通过 样本外验证（out-of-sample） 过滤，并且只在检测到统计优势且环境有效时入场。 快速参数概览 系统类型： 带 OOS（样本外）验证的自适应网格系统，内置环境过滤（新闻、波动率、交易时段/日期以及可选的成交量价值区域）。 交易品种： 主要及交叉外汇货币对（EURUSD、GBPUSD、USDCHF、USDCAD、EURJPY、AUDCHF、GBPCAD、AUDUSD）以及根据预设选择的 XAUUSD 。 内置风险配置： 保守型（Conservative）、经典型（Classic）和激进型（Aggressive）。 时间周期： 加载每个预设时会 自动设置 推荐周期，无需手动切换图表周期。 预设验证： 所有预设均在 2018–2025 年区间通过样本外验证。 风险管理： 基于波动率的网格间距、入场间的最小时间间隔、全局止损（Global Stop）以及可配置的分块平仓机制。 资金建议： 保守型配置建议每个品种至少 100 EUR/USD ，经典型配
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
专家
NorthEastWay MT5是一种完全自动化的“回撤”交易系统，在热门的“回撤”货币对交易中特别有效：AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD。该系统在交易中使用了外汇市场的主要模式——价格在任何方向急剧波动后的回归。 时间框架：M15 基本货币对：AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD 附加货币对：EURUSD、USDCAD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD 购买EA后，务必私信我，我会将您添加到私人群组，发送设置文件和详细说明。 我愿意帮助每位买家安装和配置顾问。 如果您以前从未使用过EA，我会向您展示并教您如何使用。 EA设置： 您可以使用OneChartSetup（仅限M15时间框架）从单个图表运行所有货币对 该EA对点差、滑点或任何其他与经纪商相关的变量不敏感。 仅使用推荐的货币对。 EA测试： 使用MT5测试器的多货币模式同时测试所有推荐的货币对上的EA。 观看示例视频 。 仅在M15时间框架上进行测试 推荐进行5-10年的长期测试，以显示EA在各种市场条件下的稳定性。 输入参数： OneChartSetup — 从一个图表同时启动多个货
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (46)
专家
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
专家
OrionXAU 是一款为 XAUUSD（黄金） 和 US100 / 纳斯达克 市场开发的算法交易系统。 系统结合了剥头皮策略与波段趋势策略，并具有严格的风险管理框架，旨在实现长期稳定性。 主要支持市场 • XAUUSD（黄金） • US100 / 纳斯达克 双策略架构 1. 剥头皮策略 • 日内交易 • 短时间持仓 • 针对小幅波动设计 • 风险控制严格 2. 波段趋势交易 • 捕捉趋势性大行情 • 交易频率低 • 小亏损频繁但受控 • 胜利交易通常 盈利巨大 ，驱动整体收益 3.5版本新增功能 OrionXAU 可： • 仅用于黄金 • 仅用于纳斯达克 • 或在同一账户中运行两个市场 系统限制： • 每日最多 2 单 • 每个市场最多 1 单 • 第一单亏损时，不会开第二单 尽管具备多市场功能，仍建议一次仅用于一个市场，以降低风险。 运行机制 • 自动结构与动量分析 • 可设置交易时段 • 自动平仓管理 • 根据资金自动调整仓位大小 • 自动止损、止盈与跟踪止损逻辑 推荐设置 • 周期：H1 • 经纪商：低点差 / Zero Spread 推荐 • 最低建议资金：100 US
Trend DCA
Pham Khanh Duy
5 (3)
专家
平均成本法是非常基本且古老的交易算法，但从过去到现在都非常有用。 (注：所有租赁和购买 DCA Pro Trend AI 的用户，必须给我发消息以获取用户指南，在交易前获取推荐设置） 我是一名交易员，从 2009 年开始交易，现在交易就是我的生活。 我根据我所有的知识、所有的交易经验和基金管理经验编写了这个 EA。 让我问你一个问题，对你来说外汇最重要的是什么？ 我不知道你的确切答案，但我正确地知道我的答案“保证金是外汇交易中最重要的”，包括： - 账户杠杆 - 需要保证金 - 已用保证金 - 无保证金 - 保证金水平 - 止损水平 经过几年的亏损（现在不是），我发现并意识到数学，特别是“概率”在交易中非常有用。 我们可以用“概率”来计算一切，并由此获得奖励。 所以，你可以想象一下，我的DCA Pro Trend AI，包括：体验交易，体验资金管理，应用概率找出好的入场/出场，（一点）在行进学习中检测趋势。 目前我只关注算法：DCA 和对冲和网格，忽略所有带有指标的策略，原因是“所有指标总是在价格之后重新绘制和计算”。 DCA Pro Trend AI 的一些功能： -
Quant Fleet MT5
Timo Roth
专家
重磅推出：Quant Fleet MT5 2.0！ Quant Fleet 专为 USDJPY 货币对打造，采用五套独立策略，实现广泛的多样化。与 Quant Fleet MT5 1.0 不同的是，现在有六个子策略进一步提升整体性能。 限时促销： 前 20 份售出后价格将上调。 官方群组：   Join 文档与预设参数：   click here 信号页面：   click here 主要特性： 安装便捷：   只需几个步骤即可完成安装 —— 将算法拖入 USDJPY 图表，加载预设文件即可开始运行。 安全的风险管理：   无马丁格尔、无网格、无其他高风险资金管理方式。每笔交易采用固定风险百分比。 稳定增长：   专为长期稳定设计，适合作为您投资组合中的辅助算法。 适用于基金评估平台：   日内回撤小，历史最大回撤也极低。 参数可调：   灵活配置，适配不同交易风格和偏好。 本算法的初衷与目标始终如一：开发一个透明、无虚假承诺的交易算法。所有测试与优化过程都尽可能接近真实市场环境。为了降低账户风险，采取了多项保护机制，包括点差和滑点过滤器，以及连接中断保护 —— 在 Me
作者的更多信息
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 755 美元（还剩 3/10），下一个价格 895 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
One Gold MT5
Stanislav Tomilov
4.76 (34)
专家
介绍 One Gold EA，这是 Meta Trader 平台上一种先进的黄金交易机器人，旨在帮助交易者进行高级市场分析。我们的专有技术利用神经网络和数据驱动算法来分析历史和实时黄金市场数据，提供有助于决策的见解。与传统的手动策略不同，One Gold EA 以最少的干预运行，简化了交易流程并旨在降低相关风险。虽然使用先进的神经插件可以增强机器人的分析能力，但需要注意的是，与任何交易工具一样，One Gold EA 并不保证盈利。然而，它被设计为具有通过提供更明智和数据支持的见解来提高交易绩效的潜力。One Gold EA 持续监控黄金市场，以检测人类交易者可能难以发现的模式和趋势。该系统能够适应各种市场条件，提供更一致的交易方法，尤其是在黄金交易等高度波动的环境中。无论您是经验丰富的交易员还是市场新手，One Gold EA 都旨在通过提供全面的市场分析和减少手动工作量来支持您的决策过程。虽然 One Gold EA 旨在简化交易体验，但将机器人与深思熟虑的交易计划和适当的风险管理策略结合使用至关重要。我们相信我们的技术有潜力为交易员提供支持，但鼓励负责任地使用和持续监控结果以获
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (37)
专家
Aura Bitcoin Hash EA 是一款独特的专家顾问，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura BTC 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款专家顾问完全自动化，旨在交易货币对 BTCUSD（比特币）。从 2017 年到 2025 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔或网格交易。Aura Bitcoin Hash 由多层感知器 (MLP) 神经网络提供支持，利用它来预测市场趋势和动向。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura BTC 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够做出更准确的预测，从而随着时间
Oracle MT5
Stanislav Tomilov
5 (23)
专家
预言机：交易的未来 Oracle Trading Expert for Meta Trader 旨在利用最新的编程技术和机器学习工具，在 GBPUSD 和黄金市场上提供可靠的性能。借助专有算法和集成神经网络，Oracle 可以有效地分析数据，帮助用户做出明智的交易决策。Oracle 的设计还强调稳定性：其策略经过精心设计，避免过度优化，使其能够适应各种市场条件而无需过度调整。该系统将机器学习模块与 RSI 和布林带等关键指标相结合，创造了一种全面的市场分析和入场时机方法。经过历史数据测试，Oracle 显示出令人鼓舞的结果，为重视稳定性能的交易者提供了一个实用的选择。对于任何交易 GBPUSD 和黄金的人来说，Oracle Trading Expert 都是一款可靠的工具，旨在帮助您自信而平衡地驾驭市场。 此价格仅剩 1 份，之后价格将升至 999 美元 All signals in Profile   >>>>>>  Check my profile 安装（如何设置） 专家的主要优势是超级简单的安装。将 EA 附加到图表，选择每笔交易的风险作为存款的百分比，然后享受专家顾问的工作。
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易  XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能
Aura Superstar MT5
Stanislav Tomilov
5 (4)
专家
Aura Superstar  是一款全自动 EA，旨在  在展期期间交易货币 。  它基于机器学习聚类分析和遗传剥头皮  算法。第一个使用深度机器学习机制、多级感知器和自适应神经过滤器结合经典指标的多货币剥头皮交易器。自 2003 年以来，专家表现出稳定的结果。不使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或对冲。适用于任何优秀的 ECN 经纪商。  在不久的将来，EA 的价格将会大幅上涨，以保持其独特性和有限的用户数量。 下一价格为 750 美元，最终价格为 1000 美元，以此价格还剩下 2/10 份。 All signals in Profile   >>>>>>  Check my profile 适用于 MT4 的 Aura Superstar    https://www.mql5.com/en/market/product/86495 信息： 工作符号 EURUSD、USDCAD、GBPUSD、EURCHF、USDCHF、EURAUD、EURGBP  工作时间范围：M15 最低存款额：    50 美元   建议杠杆1：100及以上（最低杠杆1：30） 请询问作者如何
Aura Superstar MT4
Stanislav Tomilov
4.78 (9)
专家
Aura Superstar  is a fully automated EA designed to trade  currencies during rollover time .  It is based on machine learning cluster analysis and genetic scalping  algorithms. The first multi-currency scalper using deep machine learning mechanism, a multi-level perceptron and an adaptive neuro filter combined with classic indicators. Expert showed stable results since 2003 year. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, or hedge. Suitable for any good ECN broker.  I
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
专家
介绍 One Gold EA，这是 Meta Trader 平台上一种先进的黄金交易机器人，旨在帮助交易者进行高级市场分析。我们的专有技术利用神经网络和数据驱动算法来分析历史和实时黄金市场数据，提供有助于决策的见解。与传统的手动策略不同，One Gold EA 以最少的干预运行，简化了交易流程并旨在降低相关风险。虽然使用先进的神经插件可以增强机器人的分析能力，但需要注意的是，与任何交易工具一样，One Gold EA 并不保证盈利。然而，它被设计为具有通过提供更明智和数据支持的见解来提高交易绩效的潜力。One Gold EA 持续监控黄金市场，以检测人类交易者可能难以发现的模式和趋势。该系统能够适应各种市场条件，提供更一致的交易方法，尤其是在黄金交易等高度波动的环境中。无论您是经验丰富的交易员还是市场新手，One Gold EA 都旨在通过提供全面的市场分析和减少手动工作量来支持您的决策过程。虽然 One Gold EA 旨在简化交易体验，但将机器人与深思熟虑的交易计划和适当的风险管理策略结合使用至关重要。我们相信我们的技术有潜力为交易员提供支持，但鼓励负责任地使用和持续监控结果以获得
筛选:
Maurice Prang
2347
Maurice Prang 2025.12.18 20:32 
 

Love it!!! Best Bot on the Market!

stanimirsergev159
42
stanimirsergev159 2025.12.17 08:18 
 

I’ve been extremely impressed with this gold algo bot. The strategy is clearly well thought out and built specifically for XAUUSD, which really shows in the performance. The backtest results are solid and realistic, and from my experience they genuinely reflect how the bot behaves in real market conditions — no over-optimized nonsense, just consistent logic. One of the biggest strengths of this bot is its money management. Risk is handled properly, drawdowns are controlled, and position sizing is smart and disciplined. It doesn’t overtrade or chase the market, which is exactly what you want from an automated system, especially when trading gold. On top of that, the owner is excellent to deal with. He responds very fast, gives clear and accurate answers, and is always helpful when it comes to setup, questions, or support. You can tell he knows the system inside out and genuinely cares about users getting the best results. Overall, this is a high-quality algo with a professional approach: realistic backtests, strong money management, reliable performance, and great support. Highly recommended for anyone serious about trading gold.

chalerm petcharat
138
chalerm petcharat 2025.12.17 05:33 
 

This Ea AU I have been using for about 1 month. Overall, the order has been placed, the direction is clear, quite accurate, there is dd. I chose to turn off the recovery and set the stop loss 63. Tested back several times. Initially gave 5 stars. Normally I don't give 5 stars easily to anyone. At this time, the price is on sale. Recommended.

Štěpán Linduška
23
Štěpán Linduška 2025.12.16 20:28 
 

I have been using the EA for about 14 days. So far, it seems consistently profitable.

할부로애틋하게
47
할부로애틋하게 2025.12.16 05:41 
 

I love your EA. It is very profitable. And you are always kind. Thank you for your kind support.

wgakuo10
178
wgakuo10 2025.12.10 22:04 
 

Aura Ultimate EA – A Life-Changing XAUUSD System. I’ve tested many EAs, but nothing comes close to Aura Ultimate on XAUUSD. Both S1 and S2 are incredibly consistent, and even when the EA hits a loss, the recovery system brings everything back with confidence and precision. This EA restored my faith in algorithmic trading. It’s powerful, reliable, and truly something special. Huge thanks to the developer — you didn’t just create an EA, you created a masterpiece.

Azulae Melo De Araujo Junior
279
Azulae Melo De Araujo Junior 2025.12.09 14:54 
 

Hello. I'll leave a preliminary review of the EA and some important points. The full review will be in 1 month. Top marks for Stan's support. Thank you very much for answering all my questions. Regarding the EA, I see a lot of potential. After some testing, I realized that the recovery mode is too risky for me. I preferred to disable it. The use of Trailing Stop is essential and should be short to avoid the risk of reversal with the trade open. These settings have worked very well for me. At the end of the month I will share the data on the results of the trades.

Paul Mcintosh Whiteley
211
Paul Mcintosh Whiteley 2025.12.09 14:14 
 

I have been using Aura Ultimate now for a few weeks. The logic of entries and trade management are superb. Stanislav responds and clarifies issues expeditiously. I highly recommend this EA as one of the best on the platform.

acchana24
35
acchana24 2025.12.05 17:58 
 

Mr. Stanislav, the developer, is a very good person and responds well to our detailed questions. EA has been operating since 11/20. Perhaps the start time of operation was bad, the Martingale in recovery mode has reached the second stage, but there is no continuous loss and it is a little negative at the moment. I don't know because it's only been tested for about 10 days, but he's a very reliable developer, so I'm looking forward to it from now on. Reviews will be changed depending on future results.

RuoCheng zhu
131
RuoCheng zhu 2025.12.05 00:56 
 

最新版本更新后，Aura Ultimate EA表现非常出色，在不损失成功率的情况下，做单频率也比以前更高了，让我非常惊喜，强烈推荐！~

Quangvu79
19
Quangvu79 2025.12.04 08:11 
 

用户没有留下任何评级信息

Stanislav Tomilov
29520
来自开发人员的回复 Stanislav Tomilov 2025.12.04 09:37
Hello, thank you for your purchase. I sent you a private message. Please check.
ASSAD SMSF
118
ASSAD SMSF 2025.12.04 03:24 
 

I’ve been using Aura for over a week and thoroughly backtested it before going live. I’ve also adjusted the lot size and recovery settings to match my risk tolerance. Overall, I’m very satisfied with the product and fully understand that losses are part of any trading strategy. In November, the EA experienced a series of losses but recovered them within a few days, something I had already observed during backtesting. I strongly recommend configuring recovery settings and lot size based on your account size and risk appetite. Overall, Aura is a solid EA with effective stop-loss protection.

robvon86
35
robvon86 2025.12.02 16:02 
 

After a week of testing, Aura is working good and in profit! There was loss just from the start, but regained it with profit today, thanks for great support also!

1947921
19
1947921 2025.12.01 05:43 
 

Great support from the developer over the last 1 month after I installed the EA. He is proactive and willing to upgrade the EA continuously to make it suitable to the high volatile Gold price fluctuations and user feedback. I am confident on the long term prospects of this EA. Those who are risk averse please choose the low risk options and monitor and gradually upgrade to higher risk options.

Van Vu Nguyen
142
Van Vu Nguyen 2025.11.30 11:33 
 

I have been testing Aura Ultimate EA on both demo and backtest, and the results are extremely impressive. The EA runs very smoothly, opens only high-quality trades, and the strategies are well-optimized. Profit factor, drawdown, and overall stability are much better than most EAs I have used before. What I like most: Very strong trend detection Smart risk control Low drawdown No over-trading Excellent performance on gold (XAUUSD) Easy to set up with the provided .set files Works perfectly with my broker conditions The developer (Stanislav) is also very supportive and helpful. Thank you for creating such a powerful EA. I will continue testing it live and look forward to long-term results. Highly recommended EA!

deb bbi
23
deb bbi 2025.11.27 16:13 
 

In fact, I'm not very knowledgeable about trading, but simply because I saw Stanislav Tomilov's profile and carefully read all his posts, I trusted him completely. Regardless of what others said, after I initially tried to contact Stanislav Tomilov, his response was incredibly quick and proactive, which I found fantastic and quite astonishing. He always provided solutions to my needs and requests, offering readily available documentation—very efficient. The EA was also excellent. Every strategy has its ups and downs, which is unavoidable and normal, but overall, this EA performed very well and was very intelligent. I'm very fortunate to have met Stanislav Tomilov.

Pranott Khong-in
188
Pranott Khong-in 2025.11.27 14:39 
 

I lost 2300 usd on 26/11/2025 from a moderate trade. The recovery system will be worse if there are consecutive losing trades, causing the pot to be damaged more than before. The loss point is high and the profit is only small. If you win 10 times, you lose all your profits after one loss.

Stanislav Tomilov
29520
来自开发人员的回复 Stanislav Tomilov 2025.11.28 12:30
Dear Pranott, your review is non-constructive and does not reflect reality. You have used the EA for only about a week and are already trying to judge its long-term profitability, which makes no sense. I have clearly mentioned that the EA uses its own stop-loss logic and that occasional stop-losses are normal. Also, you say you lost 2,300 USD, but you don’t specify from what deposit — 100,000 or 5,000 — please clarify this, because if your balance is around 100,000, then a 2,300 loss is only about 2% of the account, which is completely normal, especially considering that you selected “moderate risk”, which is a risk level above average. The recovery system can be fully turned off; with recovery disabled the risk-to-reward ratio is around 5:1, and with recovery enabled the system usually recovers losses within 1–2 trades, so your claim that “10 wins are erased by one loss” is simply incorrect and misleading. Please do not confuse other users with statements based on misunderstandings of how the EA works. I also noticed that nearly all your positive reviews are posted on grid EAs, which suggests that you prefer that trading style — but this EA is not a grid system, it has controlled risk with hard stop-losses. If you prefer grid trading, that is your choice, but then it is not fair to judge EA with hard SL based on grid-based expectations.
Mahmud Sharif
151
Mahmud Sharif 2025.11.27 12:31 
 

Honestly, I really don’t understand where some of the negative comments are coming from, because my experience with this EA has been completely different. I’m just writing this as a normal user, not some pro trader, and I’ve been running this advisor for a while already. What I like the most is that it’s not a “fixed-logic black box.” You can actually adjust it to your own trading style, and almost every important parameter can be changed. Yes, there is a position-doubling option in the EA — but it can be simply turned off in the settings. It’s literally one click, nothing complicated at all, and definitely not the “problem” some people make it sound like. When I first bought it, I wasn’t sure which settings would suit my trading approach, so I wrote to Stanislav directly. He actually replied, explained everything clearly, and even sent me a ready-made set file based on my preferred risk and the size of my account. I honestly didn’t expect this level of support. Most sellers disappear or send one-word answers, but this guy actually helps. The EA itself trades cleanly — proper stop loss, proper take profit, no crazy grids or hidden tricks. And if you want it more aggressive, you can tune it that way. If you want it conservative and quiet, you can tune it that way too. That’s the whole point: the robot is fully customizable, and if you don’t know how to set it up yourself, just message Stanislav and he will guide you. That’s exactly what I did. For me, the performance has been stable and reasonable. Not magic, not “get rich overnight,” but consistent and logical. And unlike many “one-day” products on the market that vanish after a few months, this EA actually gets updates and improvements. You can clearly see that it’s not some rushed or disposable project. So if someone is hesitating — my advice is simple: just contact Stanislav and ask for the settings that match your trading style. He will help you. That alone already makes this purchase worth it. I’m fully satisfied with both the EA and the support, and I genuinely recommend it to anyone who wants a reliable robot instead of empty promises.

Ahamed Sha
48
Ahamed Sha 2025.11.27 09:25 
 

⭐ My Honest Review After Testing This EA on a Real Account I tested this EA on a real $10K account starting 4th November. Here’s my experience in detail. Early Results The EA began with a small win: 1st trade: +$47 (0.2 lots) But the second trade already showed the core problem: 2nd trade: –$328 (0.2 lots) After this loss, the “recovery mode” kicked in. Although the seller claims this can be turned off, let’s be realistic: Any trader who sees this feature and is promised high win rates will naturally want to leave it ON to recover losses quickly. This is essentially a form of martingale — doubling or tripling lot sizes after a loss. Martingale-Like Recovery Behaviour Immediately after the loss, the EA tripled the lot size: 3rd trade: +$150 (0.6 lots) 4th trade: +$119.40 (0.6 lots) 5th trade: +$149 (0.6 lots) After recovering, it returned to the base lot size: 6th trade: +$87 (0.2 lots) 7th trade: +$55 (0.2 lots) But the issue became very clear — Many small wins + one big loss = all gains wiped out. The Cycle Repeats Next: 8th trade: –$323 (0.2 lot) Again, many of the previous wins were erased instantly. Then the EA returned to “recovery mode” with another round of 0.6-lot trades: +$173 +$145 +$144 Then normalized: +$63 (0.2 lot) +$23 (0.2 lot) The Real Problem: Risk Is Huge, Reward Is Tiny I started to see the pattern: The EA cuts profits extremely fast because it moves SL up too quickly to grab tiny profits ASAP. Any normal retracement closes trades for very small gains. But on the losing side, there are no controls — trades run all the way to the very large SL. This combination is deadly. After Reducing My Real Account to $5K I reduced the account to $5K but continued running on real account. 0.1 lot trade: –$173 Recovery mode → 0.3 lot trade: +$73 Next recovery trade (still 0.3 lots): –$496 This is 10% of the entire $5K account gone in ONE trade. If the EA is following its logic… Will the next trade be 0.6 lots? If yes, that is martingale — no debate. Conclusion This EA has: ❌ Poor risk management ❌ Very large stop losses ❌ Very small take profits ❌ A martingale-style recovery system ❌ A profit structure that is mathematically unsustainable ❌ No long-term edge in real market conditions Maybe on a strong one-directional gold trend it could perform well for a while. But in live, real-world conditions — with pullbacks, spreads, volatility changes — the logic collapses. For me, this EA is a failed product with no characteristics of a long-term profitable system. However… ⭐ The seller is polite, helpful, and responsive — 5/5 for customer service. ⭐ But the EA itself: 1/5. I hope one day developers will focus on building EAs with realistic, sustainable risk-to-reward profiles — not systems relying on oversized stops and tiny profits.

hannah7
408
hannah7 2025.11.26 15:52 
 

I have tested this EA multiple times over a long period with great attention, and it has proven to be a very solid and reliable system. The performance is consistent, the logic is stable, and it behaves exactly as described. The developer is extremely kind, responsive, and provides clear, detailed explanations whenever I have questions. Overall, this is a genuinely good EA backed by an excellent developer. Highly recommended.

12345
回复评论