Aura Ultimate EA
- 专家
- Stanislav Tomilov
- 版本: 1.40
- 更新: 5 十二月 2025
- 激活: 10
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。
Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。
核心技术
-
三层神经逻辑 ——结合动量识别、波动率映射和自适应过滤，在微趋势变化出现在图表之前进行预测。
-
真正的多策略系统 ——包括两个经过验证的核心（趋势和突破）以及 正在开发的第三个策略 。
-
严格的风险纪律 ——无网格，无均线。每个仓位均受设定的止损和动态计算的盈利目标保护。
-
自适应过滤器 ——系统根据流动性、波动性和交易时段条件不断自我平衡。
-
即插即用配置 ——优化的 SET 文件、简单的输入以及与 ECN 和 prop-firm 账户的完全兼容。
Aura Ultimate 的独特之处
与其前代产品不同， Aura Ultimate 不仅仅是一个精致版本——它是一个 新的神经框架 ，从头开始重新设计，通过 多上下文模式识别 来感知市场行为。
|核心焦点
|多上下文混合智能旨在识别 XAUUSD 上的趋势和反趋势结构。
| 建筑学
|先进的 跨层神经集成 ，融合了深度学习、模式识别和预测矩阵建模，以实现卓越的精度。
| 策略引擎
|三层系统——两个独立战略同时运作，加上正在开发的第三个扩张战略。
| 市场范围
|针对黄金进行了优化，并适应多机制市场行为的扩展——从平静积累到积极突破阶段。
| 风险控制
|内置资金保护：固定止损、智能仓位调整和动态利润跟踪。无需网格，无需平均。
| 自我优化
|持续学习周期，根据波动性、流动性和交易时段活动调整内部 NN 参数。
| 执行速度
|具有异步信号处理的超轻量级代码——即使在 VPS 或 prop-firm 环境中也能保持稳定的性能。
| 灵活性
|为保守型、平衡型和激进型交易风格提供广泛的定制选项。
| 集成就绪
|面向未来的框架，能够接受新的神经模块和外部策略层。
| 透明度
|对每个决策进行完整的真实信号监控和详细日志——没有隐藏的逻辑，只有可验证的机器分析和透明的交易结果。
Aura Ultimate 旨在实现长期可靠的性能，并由神经网络算法驱动。 其创新设计确保策略无风险，使其成为自动交易的安全之选。
信息：
- 工作交易对 ： XAUUSD（黄金）
- 时间范围：H1
- 建议存款：500美元及以上
- 最低存款：100 美元（高风险交易）
- 最低杠杆 1:20
- 可与任何经纪商合作，但建议选择 ECN 低点差经纪商
特征：
- 2个独立策略（稍后将添加第三个策略）
- 无网格交易
- 无平均
- 每笔交易均严格止损和止盈
- 报价质量稳定，报价率达 99.9%
- 对经纪人的条件不太敏感
- 易于安装和使用
- FTMO 和 Prop 公司已准备就绪
- 符合先进先出 (FIFO) 规则
购买前重要提示：
-
止损 是策略的一个组成部分——它表示正常的风险管理，而不是系统错误 。
-
应该对整个交易月或更长时间内的业绩进行评估 ，而不是对几天的业绩进行评估。
-
没有开放交易 的时期 也是正常的。
如果系统模型检测到异常或不稳定的市场结构，系统可能会故意暂停。
-
如果您 已经拥有 Aura Neuron 或 Aura Black 顾问 ，请注意，某些交易可能与 Aura Ultimate 顾问的功能重叠。因为这些顾问使用的逻辑与前一天的高点或低点突破部分相似。
定价政策：
出售的数量将是有限的，以保持专家的独家性！
风险警告： 过往业绩不保证未来业绩。任何交易系统都无法避免亏损。回测和历史业绩仅供参考。请妥善管理风险，并在正式部署前在演示版EA上进行测试。
