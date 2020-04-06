New Rate MT5

Double MACD Daksh Ojha Kumar 专家

与许多其他交易机器人仅在短期回测中显示出色表现或依赖曲线拟合技术不同，这款机器人经过长达3年的测试。回测结果非常真实，展现了该机器人适应不同市场环境的能力，并在长期内保持盈利。 这款外汇交易机器人旨在为零售交易者提供高性能、低风险的解决方案。通过3年的回测历史，其持续盈利的表现为它在市场中赢得了扎实的口碑。它的关键优势在于能够在良好风险管理的基础上，实现长期稳定的收益。 主要特点： 3年盈利回测 该机器人使用真实数据进行了长达3年的测试，显示了稳定的盈利能力。这种广泛的回测确保机器人不仅优化了短期收益，也能在各种市场条件下长期表现良好。 高胜率 该机器人的一大亮点是其高胜率。它持续产生更多的盈利交易，而非亏损交易，为寻求可靠且稳定交易策略的交易者提供了可信赖的工具。 低回撤 机器人以风险管理为设计核心，保持了非常低的回撤水平。对于希望保住本金并在市场波动时期避免大额亏损的交易者来说，这一点尤为重要。低回撤帮助使资金曲线更平稳，适合保守型交易者以及希望谨慎管理风险的用户。 基于MACD的策略 机器人基于MACD（移动平均线收敛背离）指标运行，这是一个广泛使用的技术分析工具。MAC