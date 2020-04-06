New Rate MT5

新汇率EA——精准突破自动化交易系统

新汇率EA是一款全自动专家顾问，旨在以严谨精准的方式捕捉每日突破交易机会。

该系统每日仅执行一次交易，锁定预设日内波动区间，并在精准突破点位执行操作。杜绝重复进场、过度交易及情绪化操作。

基于成熟的开盘区间突破（ORB）理论构建，新汇率EA融合了精准执行、严格风险控制与灵活配置选项，适用于任何MT5交易品种，尤其在XAUUSD等高波动性资产上表现卓越。

核心特性

  1. 每日单次交易——专注纪律

New Rate EA精准识别当日突破位并执行单次交易。这种“一锤定音”逻辑有效过滤噪音、保全本金，使日间表现保持稳定。

  1. 智能区间识别

EA自动根据选定时段的前N根K线定义初始市场区间，并在突破点（高点/低点）精准挂单。

交易触发后，反向挂单立即取消，确保完全掌控且杜绝重复入场。

  1. 内置资金保护机制

每笔交易均预设止损与止盈，此非安全网而是系统逻辑核心，确保风险可控与结果可复现。

  1. 多市场兼容性

虽针对XAUUSD日内周期优化，New Rate亦适用于外汇主流货币对、指数、贵金属及加密货币对。其逻辑透明且经纪商无关。

使用建议

  • 理想周期：M5至M30适用于日内ORB策略
  • 交易时段：选择波动高峰时段（如伦敦或纽约开盘）
  • 风险设置：建议保守仓位，单笔交易风险控制在1-2%
  • 交易日设置：可灵活启用/禁用工作日，匹配个人日程或规避低流动性时段。
  • 测试优先：务必在模拟账户或小额仓位进行前瞻测试，参数调优后再扩大规模。

选择新汇率EA的理由

  • 突破精准触发：订单在锁定突破位精准触发，无延迟或漏判蜡烛。
  • 透明可控：杜绝马丁格尔策略，无隐藏过滤器。每笔交易清晰可追溯。
  • 高效省时：每日仅执行单次交易，专注分析而非持续盯盘。
  • 掌控即信心：风险边界清晰可控，每笔交易皆经事前规划。

New Rate EA将每日突破转化为可量化的结构化交易流程。


推荐产品
Alpha B3 Renko Trader
Renato Takahashi
专家
O Alpha B3 Renko Trader  é um robô especialista para negociação no Bovespa B3  (miniíndice e minidólar) que une a análise de candlesticks do gráfico Renko (calculado internamente, sem imagens gráficas) com a estratégia Alpha B3 . O robô permite configurar, para os sinais de entrada, o tamanho do brick do gráfico Renko, bem como um número de candlesticks para análise. Além disso, você deve configurar os stops fixos, em pontos. O robô permite também a configuração de funções, tais como número de c
Bitcoin Trading MT5
Sinh Nguyen Tran Hoang
专家
Bitcoin Trading  My Expert Advisor trade Bitcoin on H1 time frame, Base on ADX indicator,  Bollinger Bands indicator, and follow the trend. stop loss 31 usd/0.01 bitcoin take profit 19 usd/0.01 bitcoin (0.01 lot) Min deposit: from 300 usd Profit: 100%/year. Draw Down: < 35% Input Setting to test my EA: - Lots: 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin or 3100 usd/bitcoin depend on your broker and your account (adjust to the correct ratio and do not change) - Takeprofit:  19 usd/0.01 bitcoin or 1900 u
Samurai Trader USDJPY
Burak Enes Aydin
专家
Samurai Trader USDJPY - Precision MA Cross Trading Bot Samurai Trader USDJPY is an Expert Advisor (EA) designed for USD/JPY trading on the 15-minute timeframe (M15). This EA uses the Moving Average (MA) Cross strategy to detect trend reversals and execute trades. ## Key Features - MA Cross Strategy: Trades based on moving average crossovers to identify trend changes - 15-Minute Timeframe (M15): Optimized for quick trading - Manual Lot Sizing: Users set the lot size manually (recommended 0.1 l
V Wave EA
STANTON ROUX
5 (1)
专家
V-Wave EA Unlock the power of automated trading with V-Wave EA ! This cutting-edge Expert Advisor integrates a robust set of indicators, including VWAP , Moving Averages ,  IBS , and FIBO Levels for precise entries. Key Features: 1. Powerful Indicators: VWAP (Volume-Weighted Average Price): The core of the strategy, ensuring optimal entries based on volume-driven market trends. Two Moving Averages: Customize crossover and trend strategies for added confirmation. IBS (Internal Bar Strength): Fin
Profit Cannon
Pankaj Raj Kumar Tolani
专家
The EA does not use grid, martingale, and arbitrage. The trading system is suitable for both experienced traders and beginners. The EA includes protection against high spread. Works well with the default settings. Provides a SAFE approach towards risk management with enabled  Trailing stop. Expert Advisor will only use 1% of your free margin as risk and hence results in low trade volume but LOWER Drawdown as well Important Information Revealed By  purchasing  this Expert Advisor you are entitl
Ozymandias EA
Jaime Furlan De Paula
专家
算法交易 EA 基于趋势逻辑和使用加权线性平均值 LWMA 的价格形成。计算受最近价格的影响，在平均计算中具有更大的权重。该平均值通过将一定时间内的每个收盘价格乘以预定的权重系数来计算。一旦考虑到时间段的位置，它们就会被总结并除以时间段数量的总和。 信号 主要由 LWMA 9(-2) 指南给出的信号组成，与 LWMA 20[-1] 穿过 LWMA 20[1] 相结合。LWMA 30[-1] 用于验证超级趋势，不需要所有平均值都正确对齐，但如果它们是，则手动添加很多以支持运动可以带来更多安全性。 购买 ⇒ LWMA 9[-2] > LWMA 20[-1] & > LWMA 20[1] 卖出 ⇒ LWMA 9[-2] < LWMA 20[1] < LWMA 20[-1] LWMA 200[0] 用作参考和支撑和阻力，有时用于确认更长期的趋势强度。 着色 LWMA 9[-2] = 绿色 (输入信号指南) LWMA 20[-1] = 蓝色 (指示购买) LWMA 20[1] = 红色 (指示卖出) LWMA 30[-1] = 金色 (指示超级趋势) LWMA 200[0] = 黑色 (支撑或
NightWolf EA
Andrey Dubeiko
专家
"Night Wolf" 顾问是使用预测第二天资产价格变化的模型创建的。数学该模型基于评估交易资产移动轨迹的概率。  顾问可以进行日内和中期交易。在设置中设置所需的选项。 顾问的标准参数适合交易 NASDAQ、SP 500 和 DJ 30 指数（US100、US500 和 US30）；对于其他仪器，您需要选择设置。 有一个风险经理能够启用每笔交易的损失限制。 请在评论中写下所有问题。 测试 "Night Wolf" 顾问并亲自评估其交易和性能。 "Night Wolf" 顾问参数说明： "Trade Parameters" 组 (交易参数) 1. "Magic Number For Trade Orders (Only Numbers)" - 这里您为机器人设置一个唯一的编号，以便它可以区分自己的订单和其他人下的订单机器人。 2. "Set Stop Loss In Percent Of Asset Price" - 未平仓头寸的止损大小占交易工具价格的百分比，允许使用非整数值，例如5.5 3. "Set Take Profit In Percent Of As
Supply Demand Brake Out
Domantas Juodenis
专家
Supply Demand Breakout EA - Professional Edition Automated Supply & Demand Zone Trading System with Advanced Risk Management and False Breakout Protection  WHAT IS THIS EA? The Supply Demand Breakout EA is a fully automated trading robot that identifies and trades high-probability supply and demand zones using institutional trading concepts. It combines CHoCH (Change of Character) and BOS (Break of Structure) detection with intelligent risk management and a professional real-time dashboard. Perf
Alpha Striker Smc King MT5
Shokhboz Mamarasulov
专家
Alpha Striker SMC KING is unique Expert Advisor that continues the Alpha Striker series of  expert advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The Alpha Striker SMC KING is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs recommended EURUSD. Expert showed stable results on currencies in 2022-2024 period. No dangerous methods of money management used,
Poltergeist EA
Michael Prescott Burney
5 (1)
专家
Poltergeist FX is an expert advisor (EA) designed for GBPUSD on the H1 chart, integrating both dynamic and fixed lot sizing alongside advanced risk management tools. It employs ATR-based stop-loss, break-even protection, trailing stops, and profit-locking mechanisms to optimize trade execution while managing risk effectively. The EA supports up to 100 open positions and includes account safeguards such as maximum spread filters, equity protection, and daily loss limits. It operates most efficie
Hamster Grid MT5
Volodymyr Hrybachov
专家
專業網格顧問負責 RSI（相對強弱指數）指標。具有通過重疊無利可圖的訂單來減少賬戶回撤的功能。該圖表顯示有關利潤的信息。 MT4 版本 https://www.mql5.com/en/market/product/56994 選項： RSI_PERIOD - 計算相對強弱指數的周期； UP_LEVEL - 上限； DN_LEVEL - 下限； RSI_TIMEFRAME - 計算的時間範圍； START_LOT - 初始手數； LOT_MULTIPLIER - 訂單網格中的手數乘數； MAX_LOT - 最大手數； STEP_ORDERS - 訂單網格步驟； STEP_MULTIPLIER - 階步倍增因子，如果 = -1 則不使用； MAX_STEP - 最大階網格步長； OVERLAP_ORDERS - 從哪個訂單啟用訂單重疊功能； OVERLAP_PIPS - 關閉無利可圖訂單的最小利潤點數； STOPLOSS, TAKEPROFIT - 止損和止盈點數，如果 = -1 未使用； BREAKEVEN_STOP, BREAKEVEN_STEP - 盈虧平衡水平和步長，如
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (2)
专家
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
专家
Exp-TickSniper - 具有自动为每个货币对自动选择参数的高速蜱黄牛。 您是否梦想有一位顾问会自动计算交易参数？自动优化和调整？ MetaTrader 4 系统的完整版：       TickSniper   黄牛 为MetaTrader 4 TickSniper - 完整说明     + 演示 + PDF EA 是根据近 10 年的 EA 编程经验开发的。 EA 策略适用于任何符号。 时间范围无关紧要。 机器人基于当前报价、分时到达速度、点差大小和其他合约规范参数。 系统自动定义有利的止损和获利水平，以及平均持仓距离、追踪止损距离等。 EA 应用针对趋势的额外开仓系统（“平均”）。 它的设置已经过优化，可以在我们的真实账户上进行测试。 Expert Advisor 可以处理任何货币对。 交易系统的所有参数都是自动计算的，并取决于货币对的当前点差。 推荐交易账户： 建议存款 LOW   RISK 1,000 美元，最低手数为 0.01 3 个货币对（例如，EURUSD USDCHF USDJPY）； 建议存款 300 美元的中等 风险，1 个货币对（例如 EURUSD）的
Double MACD
Daksh Ojha Kumar
专家
与许多其他交易机器人仅在短期回测中显示出色表现或依赖曲线拟合技术不同，这款机器人经过长达3年的测试。回测结果非常真实，展现了该机器人适应不同市场环境的能力，并在长期内保持盈利。 这款外汇交易机器人旨在为零售交易者提供高性能、低风险的解决方案。通过3年的回测历史，其持续盈利的表现为它在市场中赢得了扎实的口碑。它的关键优势在于能够在良好风险管理的基础上，实现长期稳定的收益。 主要特点： 3年盈利回测 该机器人使用真实数据进行了长达3年的测试，显示了稳定的盈利能力。这种广泛的回测确保机器人不仅优化了短期收益，也能在各种市场条件下长期表现良好。 高胜率 该机器人的一大亮点是其高胜率。它持续产生更多的盈利交易，而非亏损交易，为寻求可靠且稳定交易策略的交易者提供了可信赖的工具。 低回撤 机器人以风险管理为设计核心，保持了非常低的回撤水平。对于希望保住本金并在市场波动时期避免大额亏损的交易者来说，这一点尤为重要。低回撤帮助使资金曲线更平稳，适合保守型交易者以及希望谨慎管理风险的用户。 基于MACD的策略 机器人基于MACD（移动平均线收敛背离）指标运行，这是一个广泛使用的技术分析工具。MAC
Salva EA
Pavel Komarovsky
专家
Salva EA is an advanced and fully automated system. The basis of this strategy is the price chart itself, the trade is conducted from the price movement range. Benefits This is not martingale, not arbitration Ready for operation without PreSetting Always use a stop loss and take profit to save your investments Easy to use (does not have complex settings) The results of the tester converge with the results on a real account High speed testing (can be optimized for 1 minute OHLC) Salva EA works b
Statistical Mean Reversion EA ZScore ADF
Mael Francois Claude Deman
专家
Statistical Mean Reversion EA – ZScore + ADF + Dynamic Quantiles This Expert Advisor implements a robust mean reversion trading strategy based on advanced statistical techniques. It dynamically adapts to changing market conditions by analyzing z-scores, volatility-adjusted spreads, stationarity, and half-life of price deviations. Ideal for traders looking for a quantitative edge in range-bound or reverting market regimes. Key Features Z-Score Entry & Exit Logic Uses a dynamic z-score calculat
King Ruay Scalper GOLD Plus
Akapop Srisang
4.25 (4)
专家
King Ruay Scalper GOLD Plus EA The King Ruay Scalper GOLD Plus EA is built on a real breakout strategy-No AI, No Grid, No Martingale, No Averaging. It identifies key buy and sell levels and places stop buy/sell orders accordingly. Once an order is executed, the scalper engine takes over to manage the position efficiently. This EA is versatile and works on various pairs, including GOLD and more. The default preset is optimized for GOLD, and you can find additional set files for other pairs below
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
专家
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
专家
Mango Scalper  is a fully automated scalping robot that uses a very Good and Smart breakout strategy, advanced money management and probabilistic analysis. Most effective in the price consolidation stages that occupy the bulk of the market time. Proven itself on real accounts with an excellent risk-to-reward ratio. Does not need forced optimization, which is the main factor of its reliability and guarantee of stable profit in the future. S uitable for both beginners and experienced traders.  
Trend Flow EA MT5
Ongkysetiawan
专家
Stop chasing the market and start flowing with it. Trend Flow EA MT5   is designed for traders who want a clean, logical approach to the markets without staring at charts all day. No Martingale, no Grid, no risky averaging. Timeframe:  H1 (1 Hour)  is the sweet spot. It ignores the noise. It only opens a trade when the price "reloads" and confirms it is ready to continue the trend.
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
专家
Bober Real MT5 是一个全自动的外汇交易智能交易系统（EA）。该机器人创建于 2014 年 ，在此期间完成了大量盈利交易，在我的个人账户上实现了超过 7000% 的收益增长 。经过多次更新， 2019 年版本 是最稳定、最优秀的。机器人可用于任何交易品种，但在 EURGBP、GBPUSD（M5 周期） 上表现最佳。使用错误的参数会导致较差结果。 真实账户的 set 文件仅提供给购买者。 ️ 主要优势 无马丁格尔、无对冲、无加仓，始终使用 SL/TP 。 高速测试与优化。 可选 Dynamic Take-Profit ，自动适应价格通道高低点。 内置 新闻日历过滤器 ，自动避开重大事件。 自动检测 GMT 偏移 。 针对实盘交易长期优化，结果稳定。 设置后可自动运行，无需干预。 参数说明 Core / Trading type_order — 订单执行类型 (默认 ORDER_FILLING_FOK)。 ReverseTrade — 反转交易方向。 ToolEnter — 入场工具 (RSI 或 None)。 RSI304 / NoRSIbars — RSI 周期与
Auto Channel Trader
Ross Adam Langlands Nelson
专家
The Auto Channel Trader creates a channel by plotting a line along the high points and low points of the chart, the EA then makes long trades near the bottom of the channel and short trades near the top of the channel. The channel is created by finding high points for the top line and low points for the bottom line, these points are shown with arrows. A line of best fit is then plotted through these points and extended until the end of the chart.  The length of the channel is determined by the M
Tabow3 mt5
Daniel Opoku
专家
探索智能、专业的交易工具 Tabow 3.1 Tabow 3.1 是一款精准设计的智能交易顾问（EA），通过使用 Awesome Oscillator（震荡指标）帮助交易者识别潜在的顶部和底部。它仅在满足特定条件（如阈值、阈值变化及其他附加规则）时才执行交易，从而提供高质量的交易机会。 EA 每次只开一个订单，并结合精心设置的止盈（TP）和止损（SL）机制，确保稳健的风险管理。TP 和 SL 采用四位点差输入格式，但 Tabow 3.1 会自动识别并适应五位点差的经纪商。 这不是快速致富的工具，而是一款反映专业交易策略纪律性的工具，可能并不适合所有人。 免费试用两个月 在 Wamek，我们相信您的血汗钱只应该用于值得信赖的工具。因此，Tabow 3.1 将于 2025年4月30日至6月30日 免费提供试用。请利用这段时间： 在您的经纪商平台上进行测试 评估其在您喜欢的交易品种上的表现 根据您的策略微调设置 试用期结束后将正式定价，现在正是无风险体验的最佳时机。 关键功能与设置 附加风险管理工具 TimeBaseTakeProfit ：当利润达到设定阈值时，在设定小时后自动平仓。例
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
专家
歡迎來到指數！ 道具準備就緒！ -> 在這裡 下載設定文件 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 終極組合優惠   ->   點擊此處 加入公共團體： 點擊此處   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   將我 15 年在創建專業交易演算法方面的經驗帶入指數市場。 EA 使用經過深思熟慮的演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   我很高興地說，在多年的 EA 開發過程中，我已經完善了這個策略 該 EA 專為 US500、US30 和 NAS100 指數交易而開發。 這些市場特別適合這種類型的策略交易。 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。 
MFX Trend Following
Mr Sarawoot Chaiwong
专家
MFX Trend Following MFX Trend Following is an Expert Advisor (EA) that employs a trend-following trading strategy. This strategy is based on a custom technique developed personally by the creator. Regardless of the timeframe it is run on, the results remain consistent. The strategy identifies trends on larger timeframes and pinpoints entry points on smaller timeframes. Additionally, it incorporates a martingale system for managing and adjusting orders. *** Myfxbook & Preset Please Inbox ***
Inteligente TRex Raptor Rapido
Cesar Juan Flores Navarro
专家
Robot de Forex configurable al 100%, contiene los parámetros necesarios para configurar el EA Raptor de tal manera que no queme ni una cuenta (ver las tablas), Observe las tablas y elija la mejor configuración. Este EA le permite crear configuraciones seleccionando los parámetros adecuadamente. El EA Raptor se basa en el precio de apertura y si posible tendencia, marcando y adecuándose en cada paso.. por lo que tiene los siguientes parámetros: Lots Inicio(Volumen 1, 0.1 ,0.01).......0.01 (Poner
AlphaBot
Piotr Stepien
4.43 (7)
专家
Alpha BOT  is a professional automatic trading system designed and optimized for the MT5 platform and multi currency pair. The principle of operation is based on support and resistance, uses pullback of currency pairs and deep machine learning, the EA independently adjusts to market volatility. Tested in sample and in out of sample with positive results since 2010y. Requirements: Leverage 1:30 or higher  Minimum deposit 1000 USD, recomended 5000 USD ( or the same in another currency. ) Run E
Vikopo Value Gaps MT5
Farahbod Nikfar
专家
Dear traders and investors, Introducing   Vikopo Value Gaps MT5 , Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 15 years. MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/114438 products List : https://www.mql5.com/en/users/vikopoadvise/seller Strategy Introduction : When utilizing this robot, we have harnessed the power of cutting-edge neural plugins to enhance its capabilities. By integrating these neural plugins, our trading robot is equipped with a for
Maya MT5
Manpreet Singh
4.5 (2)
专家
MAYA is a smart trading system that uses a grid strategy and has been working well on real accounts for many years. Unlike other systems that are made to fit past data, Maya was built to take advantage of real, ongoing patterns in the market. So, it’s not just guessing and hoping to win. It actually understands how the market works and uses that to make money. It just needs a onetime setup and then you can relax and see its working.   LIVE ACCOUNT STATS CAN BE CHECKED ON MYFXBOOK RUNNING FROM SI
BestEA100
Anwar Bin Muawiyah Bin Hamouda Al-darwish
专家
Key Features of This Selling EA: Technical Indicators : Uses Moving Average (SMA) to determine trend direction Uses RSI to identify overbought conditions Sell Conditions : Price is below the Moving Average (downtrend) RSI is above the specified level (overbought condition) Risk Management : Configurable Stop Loss and Take Profit Fixed lot size (can be modified to use risk percentage) Order Management : Only one position at a time Proper error handling Customization Options : Adjustable parameter
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 5 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/US
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
专家
真實監控。誠實測試。零炒作。 LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES 在進入技術細節之前，有兩件事你必須知道： PipsHunter 由真實資金的監控信號所確認。該 EA 已在真實賬戶（Pepperstone）上持續運行數個月，所有監控完全公開。沒有模擬、沒有隱藏賬戶、沒有「完美回測」——真實交易結果證明了它的實際表現。 回測結果 100% 誠實。沒有曲線擬合、沒有歷史操縱、沒有不切實際的建模。你在策略測試器中看到的，正是 EA 在真實市場中的實際行為。沒有魔法、沒有灑金粉式的技巧——只有經過時間驗證的策略，能在實盤與測試中同樣穩定地運作。因此，PipsHunter 是 MQL5 市場上最透明、最誠實的智能交易系統之一，基於一個核心原則打造：構建安全、穩定、真實的交易系統，不做任何人工“增強”。 這個機器人不僅安全——而是超級安全，得益於嚴格的止損保護，以及完全不使用馬丁格爾或加倉平均。 使用說明 — 如何使用 核心策略：日內剝頭皮 + 搖擺反轉邏輯 PipsHunter 在同一引擎中結合兩種專業交易方法： DayTrading 邏輯——捕捉日內波動 , S
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
专家
AxonShift — 具有自适应执行逻辑的算法交易系统 AxonShift 是一款专为 XAUUSD 在 H1 时间周期上开发和优化的自动化交易算法。该系统采用模块化结构，通过分析短期价格动态与中期趋势脉冲的结合来理解市场行为。它避免了对市场噪音的过度反应，不依赖高频操作，而是聚焦于在特定结构条件触发下的可控交易周期。 每一笔交易都基于预设的场景逻辑进行触发，依赖于内部筛选器、价格阈值与波动性上下文。AxonShift 不使用马丁策略、网格系统或仓位加倍方法，从而确保在不同市场条件下执行行为的可预期性和一致性。 该系统在每笔交易中都采用固定的止损（Stop Loss）与止盈（Take Profit）水平，从而维持明确的风险管理框架。此结构使其能够适用于支持市场执行的经纪商，并允许在明确定义的资本模型下部署。AxonShift 的执行机制稳定且不依赖外部指标或随机行为。 系统不依赖新闻事件、外部数据源或概率预测。其核心方法建立在黄金市场特有的行为模式上，包括局部波动区域、方向性微型突破以及短周期内的价格响应。开发过程中特别考虑了 XAUUSD 的非对称波动性与日内流动性节奏。 实盘信号
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
专家
大家好，我先自我介绍一下： 我是 Quantum StarMan，   Quantum EA 家族中最令人振奋、最年轻的成员。 我是一款全自动多币种EA，能够处理多达5种动态货币对： 澳元/美元、欧元/澳元、欧元/美元、英镑/美元和美元/加元 。凭借极致的精准度和坚定的责任感，我将带领您的交易体验更上一层楼。 关键在于：我不依赖马丁格尔策略。相反，我采用专为实现最佳性能而设计的复杂网格系统。为了让您安心，我甚至提供选项，当账户总亏损达到预设限额时，您可以平仓所有交易。 但这还不是全部——我可不是说说而已！我已经开通了直播信号，所以你可以现场观看我直播： IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions  量子星人频道：       点击这里 每购买10件，价格增加50美元。最终价格为1999美元 最棒的是？我超级好用。你只需要把我绑定到一个图表（欧元/美元），我就能帮你
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
专家
首次在此平台上 | 一个了解市场的EA 这是该平台上首个使用 Deep Seek 全部功能的专家顾问（EA）。 结合 Dynamic Reversal Zoning 策略，创建了一个不仅能识别市场动态，更能理解市场行为的系统。 实时信号 __________     设置 时间周期： H1 杠杆： 最低 1:30 入金： 至少 $200 交易品种： XAUUSD 经纪商： 不限 Deep Seek 与反转策略的结合是全新的——这正是它特别吸引人的地方。如果你正在寻找新的交易方式， 不要错过这个EA。它是这里第一个此类系统，可能也是自动化交易的新方向的开始。 与其依赖固定模式或预设策略，不如采用此EA的自适应方式。它能识别并理解  市场变化 – 并据此进行调整。  专注于反转区域和压力分析，它远比传统工具更深入。 Deep Seek 简介 Deep Seek 是一个基于先进数据结构的现代分析模型。 它实时扫描市场，识别模式，评估波动性，并洞察传统指标忽视的部分 。 Deep Seek 在以下方面表现尤为出色： 评估市场强弱 识别过渡区域 适应市场阶段变化 AI 系统 交易能力
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 755 美元（还剩 3/10），下一个价格 895 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.67 (9)
专家
Weltrix – 终极黄金交易解决方案 (XAUUSD) $499 – 之后 -> $ 1999   美元 重要：请仅使用此SET文件运行EA： DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  LIVE USER GUIDE 六大验证策略。一个强大的 EA。稳定表现。高频交易。 本 EA 不包含的内容: 长期持仓 网格系统 马丁格尔 过度优化的策略 人为操纵的回测 通过结合六个独立且经过实战检验的策略， Weltrix 平均每天执行约 4 笔交易 ，在各种市场条件下保持账户活跃和高效。 此外，它也是通过 返佣系统 (rebate) 获取可观现金回馈的绝佳工具，因为其交易频率非常高。（如需更多详情，请私信我。） 重要: 要使 AUTO_GMT 正常运行 → 必须在 MT5 终端 (工具 -> 选项 -> 智能交易系统) 中，将 URL "http : // worldtimeapi . org" （去掉空格！！）添加到 允许的 URL 列表 中。
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
专家
AIQ 版本 5.0 - 通过机构架构实现自主智能 从基于规则的自动化演变为真正的自主智能代表了算法交易的自然进步。十多年前机构量化交易台开始探索的内容已经成熟为实际实施。AIQ 版本 5.0 体现了这种成熟：复杂的多模型 AI 分析、独立验证架构，以及通过广泛的生产部署而完善的持续学习系统。 这不是添加了 AI 功能的自动化。这是从基础构建的自主智能，基于多年研究机构交易台如何构建决策验证、管理运营可靠性和实施自适应学习系统。版本 5.0 代表了这种开发方法的顶峰。 版本 5.0 提供超过 300+ AI 模型的访问，包括 55+ 免费集成模型、提供独立验证的双重 AI 分析师和风险管理器角色、具有自动故障转移的主辅 API 架构确保零停机运行、专有的 Sacred Phi 仓位管理系统，以及随市场条件持续演化的高级神经网络权重训练。系统以 10 倍速度执行增强型网络搜索以获取实时市场情报，同时在多个时间框架内执行机构级分析。 基于多年完善的进化增强： 300+ AI 模型生态系统，含 55+ 免费选项： 直接 API 集成机构级提供商，包括 DeepSeek R1、OpenAI
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝 (
作者的更多信息
Liquid Pours Xtreme
POPEY GROUP S.A.C.S.
3.67 (3)
专家
Liquid Pours Xtreme EA 是一款基于流动性模式自动化交易的智能交易系统，同时结合了可配置的风险管理和高度灵活的参数设置 主要特点 1. 流动性模式与自定义交易时间 定时检测： 在用户设定的两个时间段（ LiquidityHour1, LiquidityMin1 以及 LiquidityHour2, LiquidityMin2 ）捕捉价格动态。 交易信号： 根据关键时段内流动性的变化生成买入或卖出信号，而不依赖于“价格总会回归”的假设。 2. 可配置的风险管理 量身定制： 允许用户根据个人偏好设定风险参数。 每笔交易的保护： 每笔订单均配有止损（SL）和止盈（TP），以限制市场异常波动带来的风险。 3. 部分平仓与自动盈亏平衡 利润优化： 在达到特定盈利水平时（例如，持仓的50%和30%），系统会在战略性位置部分平仓。 动态管理： 当市场走势合适时，自动将止损调整到开仓价（盈亏平衡），以帮助保护已获得的利润。 4. 可自定义的交易日 完全灵活： 用户可选择每周的任意交易日（周一至周日），从而避开低波动或高波动时期。 5. 无马丁策略和无限网格 保守策略： 不会在亏
FluxMA Pro
POPEY GROUP S.A.C.S.
专家
FluxMA – Moving Average Expert Advisor with Professional Risk Management FluxMA is a simple, clean, and robust Expert Advisor (EA) based on price crossovers with a configurable moving average. It's designed for traders who want a transparent system, without martingale or grids, and with serious risk management based on a percentage of the balance or equity. It's not a "black box": you know exactly when it enters, where it places the Stop Loss (SL) and Take Profit (TP), and how much it risks
FREE
筛选:
无评论
回复评论