Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。

该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术。

EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit)。





八种策略概述

EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表：

策略 1 (M30): 该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4): 该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30): 这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在的入场点。 策略 4 (H2/H6): 这是一种趋势跟踪策略。它使用较高时间周期上的趋势指标作为主要过滤器，并在较低时间周期上寻找入场信号。 策略 5 (M5): 这是一种会话突破策略。它确定东京时段的高低范围，并监控伦敦时段期间相对于这些水平的价格突破。 策略 6 (H12/H4): 该策略旨在通过监控高时间周期上的极端超卖情况来识别主要趋势底部。它等待市场显示出严重过度延伸的迹象，然后寻找特定的看涨确认形态以进入买入 (BUY)。该策略设定了较宽的止盈目标，旨在实现大约 1:6 的风险/回报比。 策略 7 (H2/H3): 这是一种“抄底”反转策略。它专门监控潜在市场低点的盘整形态的价格行为，旨在捕捉新上升趋势的早期阶段。该策略旨在实现 1:4 的高风险/回报比，最大化相对于风险的潜在回报。 策略 8 (H2/H6): 这是一种趋势延续策略，旨在利用市场动能。它识别显著的趋势突破，并耐心等待修正回调 (回撤) 以验证走势，然后再入场，从而确保更佳的入场点。

所有八种策略都包含在 EA 中并协同工作。您可以通过输入参数单独启用或禁用每种策略。



推荐设置： 交易品种： XAUUSD 时间周期： 任意 (Any) 杠杆： 最低 1:30 存款： 最低 $200 推荐经纪商： IC Markets, Puprime, Eightcap, Pepperstone, FP Markets, FXOpen, Tickmill, Fxpro

VPS 和持续运行 (重要) 为了获得最佳性能，EA 需要 24/7 不间断运行。某些策略 (如策略 4) 会逐步跟踪市场状况。重启 MT5 或 EA 会重置此内部记忆，这可能导致 EA 错过有效信号。因此，强烈建议在可靠的 VPS 上运行 EA。

警告： 为了正常运行，请使用推荐设置。始终根据您的个人风险承受能力调整手数大小。 $201 - $500 余额： 0.01 手

$501 - $1,000 余额： 0.01 - 0.02 手

$1,000+ 余额： 账户中每 $1,000 对应 0.01 - 0.02 手

对于自营交易公司 (Prop Firms)： 每 $5000 余额使用 0.01 手。



主要功能



一个 EA 中包含 8 种策略 – 短期、中期和长期反转信号，全部独立工作。

高级价格行为 (Price Action) 过滤器 – 识别强劲的市场反转，将虚假信号降至最低。

使用固定的止损和止盈水平进行操作，以实现更好的风险控制。

全自动 – 无需人工干预。

针对 XAUUSD 优化 – 专为黄金开发和优化。

经纪商友好 – 适用于 4 位或 5 位报价的经纪商、ECN 账户，并支持 FIFO 合规。



风险管理





内置保证金、手数大小和止损水平验证。 余额保护过滤器：如果账户余额低于用户定义的最低货币值，则自动禁用所有新交易，从而保护您的资金。

自动错误处理和订单检查，以确保安全执行。





可调节的止盈、手数大小和可选的 SL 缓冲，以实现更多控制。 动态波动率过滤器，可在高风险期间自动暂停交易，提供重要的安全层。 动态波动率过滤器，可在高风险期间自动暂停交易，提供重要的安全层。





为什么选择这款 EA？

该 EA 不依赖单一的交易设置，而是利用八种不同的市场结构视角。这种多样化是其设计的一部分，旨在提供一种稳定、基于规则且不含情绪化决策的交易方法。